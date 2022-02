Vulnerable Personen «Das bricht mir manchmal das Herz» - wieso die Mutter eines Kindes mit Behinderung das Ende der Massnahmen fürchtet Für «Schattenfamilien» wie jene von Judith Gerber* war die Aufhebung der Corona-Massnahmen kein Freudentag. Sie habe sich seit Beginn der Pandemie noch nie so grosse Sorgen gemacht wie jetzt, sagt die Mutter eines mehrfach schwerbehinderten Sohnes. Aus Angst vor einer Ansteckung schickt ihn die Familie momentan nicht zur Schule. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Für Familie Gerber und ihren Sohn Michael* gibt es noch keine Normalität (Symbolbil) Branimir76 / E+

In der Bevölkerung ist die Erleichterung und Freude über das Ende der Massnahmen und die Rückkehr zur Normalität gross. Bei Judith Gerber* herrschen komplett andere Gefühle vor. «Ich habe mir seit der Pandemie noch nie so grosse Sorgen gemacht wie heute. Die Gesellschaft wird jetzt sehr schnell auf Normalität umschalten. Aber für unsere Familie gibt es keine Normalität», sagt die 52-Jährige.

Familie Gerber ist eine Schattenfamilie. So nennen sich jene Familien, die aufgrund eines Angehörigen mit einer Vorerkrankung oder anderer Risikofaktoren seit Beginn der Pandemie stark abgeschottet ­leben. In Deutschland ist der ­Begriff schon länger Teil der öffentlichen Debatte über den Umgang mit besonders verletzli­chen Mitgliedern der Gesell­schaft. In der Schweiz hört man den Ausdruck selten.

Es ist die Sorge, was das Ende der Massnahmen für ihren 13-jährigen Sohn Michael* bedeutet, die Judith Gerber umtreibt. Michael ist mehrfach schwerbehindert und leidet an einem schweren Herzfehler. Für längere Strecken ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Das macht ihn zum Hochrisikopatienten. Bei einer Covid-Infektion wäre für ihn das Risiko eines schweren Verlaufs erheblich, möglicherweise gar einer Hospitalisierung – auch mit der in vielen Fällen milder verlaufenden Omikron-Variante. Michael ist zwar dreifach geimpft. Doch gegen Omikron sei die Schutzwirkung der Impfung leider nur noch gering, sagt Gerber. Die Familie tut, was sie die meiste Zeit während der letzten knapp zwei Jahre getan hat: Sie isoliert sich weitgehend.

Im eigenen Haus mit Maske unterwegs

«Wir haben unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum eingeschränkt und an die frische Luft verlagert», erzählt Gerber. Auch im eigenen Haus hat die vierköpfige Familie – mit Ausnahme Michaels, der das nicht kann – häufig Maske getragen. Zusammen am Tisch gegessen habe sie nur dann, wenn alle frisch getestet waren. Michaels Schwester Fiona (20) schottete sich so gut wie möglich von den Eltern und ihrem Bruder ab. Da sie die Berufsschule besucht, konnte sie sich kaum sozial isolieren. Sie reduzierte aber ihre privaten Kontakte stark und liess sich impfen, sobald das möglich war.

Eigentlich geht auch Michael zur Schule – auf eine behördlich anerkannte Sonderschule einer privaten Trägerschaft. Aktuell ist er mit ärztlichem Attest vom Schulbesuch dispensiert – noch bis Ende Monat. Was danach ist, weiss die Familie nicht. Judith Gerber sagt:

«In der aktuellen Phase mit diesen enorm hohen Fallzahlen, als sich pro Woche schätzungsweise 10 Prozent der Bevölkerung oder mehr infiziert haben, konnten wir dieses Risiko schlicht nicht tragen. Das haben uns auch unsere Ärzte geraten.»

Die Schutzmassnahmen in Michaels Schule halten Judith Gerber und ihr Mann für ungenügend. Sie wissen, dass andere Eltern in ihrer Situation ähnlich empfinden. Mehrfach behinderte Kinder können oft keine Masken tragen oder Mindestabstände einhalten. Doch auch leicht umsetzbare Massnahmen wie verpflichtende Tests für die Mitarbeitenden oder Luftfilter seien nicht umgesetzt worden. Judith Gerber versteht nicht, weshalb die Behörden, mindestens in ihrem Wohnkanton, Sonderschulen mit vulnerablen Schülerinnen und Schülern praktisch gleich behandelten wie Regelschulen mit gesunden Kindern.

Gemeinsam mit der Hilfe von Michaels Ärzten, der Rechtsberatung einer Behindertenorganisation und Anwälten haben Judith Gerber und ihre Familie erfolgreich dafür gekämpft, ihren Sohn trotz Druck der Schulleitung nicht zur Schule zu schicken. Sie will anderen Familien in einer ähnlichen Situation Mut machen, sich zu wehren.

In den vergangenen knapp zwei Jahren ist Michael während der Hälfte der Zeit nicht zur Schule gegangen. «Wir sind in der privilegierten Situation, dass wir die Kapazitäten haben, unser Kind zuhause zu betreuen», sagt Gerber, die ihre selbstständige Berufstätigkeit während der Pandemie aufgegeben hat, um Michael zu betreuen. Zur Schule ging ihr Sohn nur, als die Fallzahlen tief genug und sein Impfschutz ausreichend stark war, sodass die Familie in Rücksprache mit den Ärzten das Risiko für vertretbar hielt.

Pandemie spaltet auch Umfeld der Sonderschulen

Cornelia Rumo ist Geschäftsführerin von Youvita, dem Branchenverband der Dienstleister für Kinder und Jugendliche, dem auch Sonderschulen für behinderte Kinder und Jugendliche angehören. Ohne Details über den Fall von Judith Gerber zu kennen, sagt Rumo: «Konflikte zwischen Angehörigen und Schulleitungen sind immer bedauerlich». Am ehesten helfe das direkte Gespräch.

Für die Verbandsmitglieder ist laut Cornelia Rumo klar:

«Nur weil die Massnahmen aufgehoben sind, ist die Pandemie nicht vorbei.»

Youvita hätte ein langsameres Ausstiegsszenario bevorzugt. Für die Verbandsmitglieder gibt es, anders als für Spitäler oder Altersheime, keine besonderen gesetzlichen Vorgaben mehr, sondern lediglich noch Empfehlungen: «Jetzt tragen die Leitungen der einzelnen Institutionen grosse Verantwortung.» Daran sei man sich gewohnt. Die konkrete Umsetzung der Covid-Richtlinien sei immer die Aufgabe der Institutionen gewesen: «Die kennen ihre Klientel und deren Bedürfnisse am besten.» Laut Rumo hat die Souveränität im Umgang mit Covid zugenommen: «Wir haben extrem viel dazugelernt». Es sei davon auszugehen, dass gewisse Schutzmassnahmen vorderhand in Kraft blieben.

Die Coronapandemie ist eine grosse Herausforderung für Behinderteninstitutionen (im Bild eine Werkstatt in Zetzwil AG im Februar 2021) Britta Gut

Die Institutionen und ihre Mitarbeitenden hätten eine Fürsorgepflicht für ihre Klienten. Auch nach dem Ende der Massnahmen seien sie verantwortlich, deren Gesundheit bestmöglich zu schützen. «Eine herausfordernde Aufgabe.» Wie in der Gesamtgesellschaft wird die Pandemie laut Rumo im Umfeld von Sonderschulen «sehr unterschiedlich wahrgenommen und bewertet». Den einen gingen die Schutzmassnahmen zu weit, den anderen gingen sie zu wenig weit.

Die Familie Gerber spürte, dass Michael seine Schulfreunde und Lehrerinnen vermisst: «Mit Gesten und Lauten zeigt er uns, dass er an sie denkt. Wir merken, wie ihm das Umfeld und die Förderung in der Schule fehlt.» Das breche ihr manchmal das Herz. Ihr sei bewusst, dass sich die Familie nicht «für immer einschliessen» könne. «Wir befinden uns in einem Dilemma.» Doch schliesslich gehe die Gesundheit vor: «Wir wissen, was es heisst, wenn unser Sohn im Spital ist, wir wissen, wie es auf einer Intensivstation aussieht.» Ein paar Monate ohne Schule seien eine Belastung. Aber ein Aufenthalt auf der Intensivstation sei ein Trauma.

«Diese Verrohung macht mich sprachlos»

Judith Gerber versteht den Wunsch der Gesellschaft nach einer Rückkehr zur Normalität: «Diese Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen waren für uns alle eine Belastung.» Doch sie sorgt sich, dass Behörden und Gesellschaft den Schutz von vulnerablen Menschen vernachlässigen: «Wer jetzt noch auf deren Schutzbedürfnis hinweist, gilt schnell mal als Panikmacher.»

Betroffen machen sie auch Äusserungen wie jene von Christoph Berger, dem Chef der Impfkommission, der von einem nun erforderlichen «Rückzug der Gefährdeten» sprach. Die Politik übertrage die Verantwortung für den eigenen Schutz nun «komplett der Bevölkerung». Für eine erwachsene Person, die eine Krebsbehandlung durchmacht, möge das ein Stück weit möglich sein, sagt Gerber: «Aber wie soll sich ein behindertes Kind, für das Schulpflicht gilt und das keine Maske tragen kann, selber schützen?»

Mit Sorge beobachtet sie eine «Verrohung» der Gesellschaft gegenüber vulnerablen und behinderten Menschen. Nachrichten wie jene, dass ein 11-jähriges Kind mit Vorerkrankungen an Covid verstorben sei, würden schulterzuckend hingenommen. Judith Gerber sagt:

«Das macht mich sprachlos. Ist das Leben eines Menschen mit Vorerkrankungen etwa nichts wert?»

Der eh schon schwere Stand, den vulnerable Personen und Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft haben, habe sich seit Pandemiebeginn nochmals verschlechtert. Diese Entwicklung stimme sie nachdenklich: «Es braucht so wenig, einen Sturz, einen Unfall, und aus einem gesunden Menschen wird eine vulnerable Person.»

Judith Gerber hofft, dass die Fallzahlen sinken und das Risiko eines Schulbesuchs für Michael wieder vertretbar wird: «Die Schule fehlt ihm. Ich wünsche mir, dass er bald wieder gehen kann. Und es auch für uns wieder eine Normalität gibt.»

* Namen von der Redaktion geändert

