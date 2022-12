Bundesratswahl: Orakel setzt Favoriten Rösti und Herzog an Spitze

Vorhersagen Bundesratswahlen: Dieses Orakel verrät, wer triumphieren wird Der Prognosemarkt 50 plus 1 der Politikwissenschafter der Uni Zürich lässt kaum einen Zweifel, wen die Bundesversammlung am Mittwochmorgen in den Bundesrat wählt. Anna Wanner Jetzt kommentieren 06.12.2022, 10.00 Uhr

Glaubt man den Vorhersagen des Prognosemarkts 50 plus 1, ist bereits klar, wer die leeren Bundesratssitze einnimmt. Keystone

Seit Ueli Maurer Ende September seinen Rücktritt angekündigt hat, gilt der Berner SVP-Nationalrat Albert Rösti als Kronfavorit für seine Nachfolge. Wirklich gefährlich wurden ihm seine Konkurrenten nie. Der frühere Parteichef hatte den Kopf immer vorne. Das zeigen nicht Umfragen im Parlament, dem Wahlkörper des Bundesrats. Das zeigt der Prognosemarkt 50 plus 1, den Oliver Strijbis, Assistenzprofessor für Politikwissenschaften an der Universität Zürich, auf die Beine gestellt hat.

Der Prognosemarkt ist ein Orakel, das von aktiven und ehemaligen Politikwissenschaftsstudierenden gefüttert wird. 149 Personen nehmen aktiv teil, indem sie auf die Kandidaten wetten. Alle Teilnehmenden erhalten 30 Franken Startkapital, das sie vermehren oder verlieren können.

Bei Albert Rösti liegt die Wahrscheinlichkeit einer Wahl am Montagabend bei fast 87 Prozent. Noch zwölf Prozent wetten auf seinen Konkurrenten Hans-Ueli Vogt. Von den ursprünglich fünf Kandidaturen schaffte es nur der Zürcher, sich Rösti zumindest anzunähern. Ende Oktober schaffte es Vogt auf 28 Prozent, seither nimmt das Vertrauen ab.

Erstaunlich präzise Vorhersagen

Anders sieht es bei den SP-Frauen aus, die Simonetta Sommaruga beerben wollen. Sie starteten Anfang November gleichauf, die Basler Ständerätin Eva Herzog setzte sich aber bald ab und knackte noch Mitte November die 75-Prozent-Wahrscheinlichkeit, in den Bundesrat gewählt zu werden. Doch die Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider setzte zu einer Aufholjagd an: Ihr wurde am Freitag noch eine Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent zugesprochen, die Wahl zu schaffen.

Doch unterdessen haben sich die Vorzeichen wieder geändert. Am Montagabend lag die Wahrscheinlichkeit bei 78 Prozent, dass Herzog den Sprung in die Regierung schafft.

Wie glaubwürdig ist die Vorhersage? Zumindest bei den Gesamterneuerungswahlen 2019 war sie erstaunlich präzise. So zeigte der Prognosemarkt 75 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen-Sprengkandidatin Regula Rytz 70–99 Stimmen erhalten würde. Es waren dann 82. Ebenso stimmten die Vorhersagen zu den Wahlresultaten von Bundesrätin Viola Amherd mit dem besten Resultat und zu Bundesrat Ignazio Cassis, der am wenigsten Stimmen erhielt. Ob sie wieder richtig liegen, wissen wir am Mittwochmorgen.

