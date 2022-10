Affenpocken: Bald kommt die Impfung, doch die Fälle gehen zurück

Virus Wo sind die Affenpocken hin? Die Impfungen kommen – doch kaum noch einer steckt sich an Bald ein halbes Jahr ist es her, seit in der Schweiz der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen wurde. Mittlerweile sind die Zahlen stark rückläufig, die anfängliche Panik wich einer gewissen Sorglosigkeit – zumindest bei jenen, die nicht direkt gefährdet sind. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ersten Dosen der Affenpocken-Impfung sollen Anfang November in die Schweiz geliefert werden. Bild: Christophe Petit Tesson / EPA

Ist das Affenpocken-Virus bald Geschichte? Zumindest die Zahlen deuten darauf hin. Während das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Juli und August wöchentlich bis zu knapp 60 neue Fälle verzeichnete, waren es jüngst fünf neue Infektionen innert einer Woche. Bereits seit Anfang September gehen die Infektionen stark zurück.

Diese Entwicklung ist nicht nur in der Schweiz zu beobachten. Gemäss Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO haben sich seit dem Ausbruch im Mai weltweit knapp 76'000 Personen mit dem Affenpockenvirus infiziert, die Fallzahlen sinken seit Mitte August stark. Vergangene Woche wurden weltweit noch rund 2000 Infektionen nachgewiesen.

Unklar, wie lange die Fallzahlen tief bleiben

In der hauptsächlich betroffenen Bevölkerungsgruppe – den Männern, die Sex mit Männern haben – warnt man aber davor, die Gefahr leichtsinnig als gebannt und die Welle als beendet zu erklären. «Die Affenpocken sind bei uns nach wie vor ein wichtiges Thema», sagt etwa Roman Heggli von Pink Cross, dem Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer in der Schweiz.

Zwar habe die Ausbreitung gebremst werden können, «doch das war nur möglich dank dem Engagement der Community, welche die Verhaltensempfehlungen befolgt hat», so Heggli. Nachhaltig sei der Rückgang also nicht.

Er spricht damit jenen Punkt an, den Florian Vock als ausschlaggebend für die Eindämmung der Affenpocken erachtet: die sofortige Verhaltensanpassung der betroffenen Personen. Vock ist bei der Aids-Hilfe Schweiz verantwortlich für das Angebot Dr. Gay und leitet die nationale Affenpocken-Sensibilisierungskampagne: «Die betroffenen Männer haben die Sexualkontakte deutlich reduziert und sehr aufmerksam auf Symptome reagiert.» Die Bereitschaft dieser Männer, einen Beitrag zur Reduktion der Infektionen zu leisten, sei in den letzten Monaten sehr gross gewesen.

Stark vernetzt über soziale Medien

Zudem sei es gelungen, die «Community» - so nennen Vock und Heggli in diesem Fall die Gruppe der schwulen und bisexuellen Männer - früh und direkt zu informieren. «Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten bei der Aids-Hilfe und ihren Mitgliedsorganisationen Strukturen aufgebaut, die uns nun ermöglicht haben, via Tiktok, Facebook und Instagram genau jene Personen zu erreichen, die besonders gefährdet sind.»

Auch habe man verstärkt Fachpersonen direkt an Orte geschickt, an denen sich die Community aufhält. Diese haben in Clubs, Bars und Kulturräumen Flyer verteilt, Plakate aufgehängt und Fragen beantwortet.

Die umfassende Präventionskampagne fiel auch in der Community auf, wie ein Mitglied erzählt: «Gerade in den sozialen Medien ist unsere Szene sehr gut vernetzt. In meiner Timeline tauchen viele Leute auf, die über Affenpocken sprechen und vor den Gefahren warnen.» Das habe bei ihm tatsächlich dazu geführt, dass er sich mit sexuellen Kontakten zurückgehalten habe.

Eine andere Person ergänzt: «Ich glaube, die rasche Eindämmung hat auch mit der Aids/HIV-Vergangenheit zu tun. Die ganze Community wurde dadurch viel sensibler und hat gelernt, wie man mit Viren umgeht, die sich vor allem zwischen Männern übertragen.»

Mit diesem Plakat wurde die besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe sensibilisiert. Bild: BAG

Lässt sich überhaupt noch jemand impfen?

Angesichts der sinkenden Fallzahlen stellt sich die Frage, ob die demnächst auch in der Schweiz verfügbare Impfung überhaupt noch nötig und nachgefragt ist. Hier sieht Heggli von Pink Cross tatsächlich ein Problem: «Viele Personen haben lange auf die Impfung gewartet, diese werden sich sofort impfen lassen. Doch weil die Dringlichkeit nun gewissermassen weg ist, kann es gut sein, dass auch die Impfbereitschaft kleiner geworden ist.»

Zur Erinnerung: Die Schweiz hat Mitte Oktober mit der Pharmafirma Bavarian Nordic einen Vertrag über die Lieferung von 40'000 Impfdosen abgeschlossen. Diese sollen kommende Woche eintreffen und anschliessend durch die Kantone verimpft werden. Das BAG empfiehlt die Impfung in erster Linie Männern mit wechselnden männlichen Sexualpartnern sowie Personen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten. Verimpft werden pro Person zwei Dosen.

Zusammen mit den weiteren 60'000 Dosen, die im kommenden Jahr an die Armee geliefert und dort die Bestände des Pockenimpfstoffs in der Armeeapotheke auffüllen sollen, zahlt der Bund für diese Bestellung rund 8,6 Millionen Franken.

Andere Länder waren deutlich schneller

Die Schweiz befindet sich mit der Impfstoffbeschaffung deutlich im Hintertreffen: In den USA, Kanada, Deutschland und Frankreich etwa sind Impfungen bereits seit Ende Juli möglich, in Österreich seit September. Hinzu kommt: Während der Affenpocken-Impfstoff Imvanex in all diesen Ländern bereits zugelassen ist, fehlt in der Schweiz eine solche Zulassung durch die Heilmittelbehörde. Momentan sei auch kein Antrag hängig, teilt Swissmedic auf Anfrage mit. Die Impfung erfolgt also vorerst als No-Label-Anwendung.

Roman Heggli ist Geschäftsleiter von Pink Cross. Bild: Kenneth Nars

Das Zögern der Behörden sorgt bei Vock und Heggli für Unmut. «Für uns ist völlig unverständlich, weshalb Politik und Verwaltung nicht früher gehandelt haben», sagt Heggli. Dieses «Debakel» habe einmal mehr «das Versagen des Schweizer Gesundheitspolitik» offenbart. Pink Cross fordert deshalb eine nachträgliche Untersuchung der Impfstoff-Beschaffung.

Beim Bund zeigt man sich ob dieser Kritik wenig beeindruckt. «Das BAG setzt bei Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten alles daran, die Ausbreitung mit geeigneten Massnahmen einzudämmen», heisst es auf Anfrage.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen