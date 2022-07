Villigen: Alkoholisiert in Gegenverkehr geprallt

Villigen Alkoholisiert beim Überholen in Gegenverkehr geprallt – Führerausweis weg Ein riskantes Überholmanöver endete am frühen Samstagabend mit einer Kollision. 10.07.2022, 13.49 Uhr

Der demolierte Mercedes. Kapo

Ein Zusammenprall zweier Fahrzeuge auf der Innere Bünten in Villigen hat glücklicherweise zu keinen Verletzten geführt. Auf der Höhe des Feldweges setzte der Lenker eines Mercedes am Samstagabend zum Überholen von gleich zwei Fahrzeugen an. Dabei dürfte er den Gegenverkehr übersehen haben.