Hermes 900: Neue Schweizer Armeedrohne kann bewaffnet werden

Und sie fliegt doch: Die neue Schweizer Aufklärungsdrohne, die auch eine Kampfdrohne sein kann 300 Millionen Franken kosten sechs neue Aufklärungsdrohnen der Schweizer Armee – in Emmen LU wurde eines der Geräte erstmals im Flug präsentiert. Henry Habegger 08.09.2022, 18.06 Uhr

Eine Drohne des Aufklärungsdrohnensystems 15 (ADS 15) der Armasuisse und Schweizer Armee auf dem Armee-Flugplatz in Emmen am Donnerstag, 8. September 2022. Urs Flueeler / Keystone

Die Schweizer Armee im Visier: Unter anderem aus Tschechien und Israel waren Journalistinnen und Journalisten an den Flughafen Emmen LU gereist, um der Flugvorführung des neuen Schweizer Aufklärungsdrohnensystems ADS-15 beizuwohnen. Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) hatte eine Simultanübersetzung Deutsch–Englisch für die Gäste organisiert.

Die Gäste sahen gegen 10 Uhr, wie die Hermes-900-Drohne des israelischen Herstellers Elbit, Kennzeichen D-14, einmal vorbeiflog und einmal landete, gesteuert von einem unsichtbaren Piloten, der in irgendeinem Bunkerbüro in der Nähe sass. Das anderthalb Tonnen schwere, mit seinem traktorähnlichen Dieselmotorengeräusch unüberhörbare Gerät existiert derzeit in zwei Exemplaren bei Armasuisse.

Vier weitere sollen bis Ende nächsten Jahres folgen. Es laufen ständig Tests, das System inklusive Radar wartet noch auf die Zulassung zum Einsatz im zivilen Schweizer Luftraum. Danach, so das Ziel, kann sich das unbemannte Vehikel im zivilen Luftraum bewegen, ohne dass dieser gesperrt werden muss, wie Daniel Böhm vom Drohnen-Kommando sagte.

Das Programm hat etwa drei Jahre Verspätung, insbesondere weil der Hersteller die Zertifizierung für den zivilen Luftraum unterschätzt habe, wie Projektleiter Tobias Burch sagte. Es gab auch Konstruktionsprobleme, so stürzte eine für die Schweiz vorgesehene Drohne bei Tests in der Wüste ab. Es war die D-13.

Flächenscans und hochauflösende Videos

Die verspätete Hermes-Drohne soll die 2019 ausrangierte Ranger-Drohne ersetzen, deren Zweitaktmotor wie ein Rasenmäher klang. Die neue Drohne, neun Meter lang, mit einer Spannweite von 17 Metern, erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 260 Stundenkilometern. Sie kann auf bis zu 7600 Meter über Meer steigen und bis zu 24 Stunden in der Luft bleiben. Sie soll mit ihren Flächenscans und hochauflösenden Videos in erster Linie der Armee helfen, grosse Räume zu überwachen, Lagebilder zu erstellen, kritische Infrastrukturen zu schützen oder Ziele zu suchen und zu verfolgen. Zum Einsatz kommt sie etwa auch für den Zoll und zur Überwachung der Grenzen. Für die sechs Drohnen hat die Schweiz vier Cockpits. Zwei der Drohnen sind faktisch jeweils wegen Unterhalts ausser Betrieb.

Bis das System aber voll läuft, wird es mindestens Ende 2023. Erst zwei Drohnen hat Elbit bisher ausgeliefert, eine dritte ist unterwegs. Die restlichen drei folgen nächstes Jahr, heisst es.

Das Parlament bewilligte 2015 einen Kredit von 250 Millionen Franken. Laut dem Projektbericht 2021 des VBS kostet die Beschaffung Stand jetzt 298 Millionen. Sollte das Projekt doch noch abgebrochen werden müssen, könnte der Bund die bisherigen Zahlungen zurückfordern, steht im Bericht. Geht es nach der Armee, ist das Programm aber derzeit gut unterwegs; in Emmen zeigte man sich jedenfalls optimistisch. Die Nutzungsdauer ist auf 20 Jahre ausgelegt.

Drohne kann bewaffnet werden – laut Schweiz ist das nicht vorgesehen

Ein israelischer Journalist wollte an der Medienkonferenz wissen: «Dieser Drohnentyp kann bewaffnet werden – ist eine Bewaffnung vorgesehen?» Was die VBS-Leute verneinten: Das von der Schweiz beschaffte System sei unbewaffnet, «eine Bewaffnung ist nicht vorgesehen».

Im Gespräch sagte der Journalist später, die Frage habe er gestellt, weil Drohnen des weniger leistungsfähigen Vorgängertyps Hermes 450 in Israel bewaffnet und eingesetzt worden seien. Erst vor einigen Wochen habe Israel entsprechende Informationen freigegeben. Zuvor hatte die Militärzensur laut Zeitungsberichten während rund zweier Jahrzehnte verboten, über Einsätze von Kampfdrohnen – insbesondere der Hermes 450 – zu schreiben. Die bewaffneten Drohnen seien schon 2006 im Libanon oder 2008 im Gazastreifen eingesetzt worden.

Zweifellos könne die leistungsfähigere Hermes 900, die in der Schweizer Version mit bis zu 450 Kilo beladen werden kann (das VBS spricht von Treibstoff und Sensoren), erst recht bewaffnet werden, sagte der Journalist. Auf Vorhalt, die Schweiz sage, es gebe keine Bewaffnung, zuckte er mit den Schultern: «Wenn Sie sie bewaffnen, werden Sie das sicher nicht sagen», schätzt er, gestützt auf Erfahrungen im eigenen Land.

