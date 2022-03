Schweizer Luftabwehr: Im Ernstfall schnell ausgeschossen?

Verteidigung Schweizer Luftabwehr und ein möglicher Ernstfall: Falsch aufgestellt, schnell ausgeschossen? Taugt die geplante Schweizer Luftabwehr für den Ernstfall? Experten unterschiedlicher Couleur orten Strategielosigkeit. Henry Habegger 25.03.2022, 05.00 Uhr

Vor knapp zwei Jahren wurden sie noch breit belächelt. Eine Gruppe von alten Soldaten um den pensionierten Elektroingenieur Fridolin Vögeli, 78, aus Wetzikon ZH. Die Schweiz brauche keine teuren Kampfjets, so die Gruppe damals zu CH Media, sondern eine flächendeckende Flieger- und Raketenabwehr vom Boden, wie weiland in der Armee 61 mit «Florida» und den «Bloodhound»-Raketen. Eine Fliegerabwehr vom Boden mit vielen und vergleichsweise günstigen Raketen könnte ungleich länger durchhalten und wäre viel wirkungsvoller.

Die Schweiz geht einen anderen Weg. Sie will mit Air2030 für sechs Milliarden Franken hochmoderne F-35-Tarnkappenjets kaufen und für zwei Milliarden eine bodengestützte Luftverteidigung grösserer Reichweite (Bodluv). Neue Mittel für kürzere Reichweite sollen erst später beschafft werden.

Nur: Jetzt, angesichts des Angriffskriegs auf die Ukraine, deutet vieles darauf hin, dass die alten Kämpfer nicht so sehr danebenlagen. Einer der besten Kenner der Schweizer Sicherheitspolitik, Historiker Peter Hug, ehemaliger Militär- und ­Sicherheitsexperte der SP, ortet ein tieferliegendes Malaise: «Unsere Verteidigungspolitik ist konzeptionslos. Seit dreissig Jahren verfügt die Schweiz über keine Armeestrategie mehr, welche die Aufgaben der Armee konkret umschreibt.»

SP-Experte Hug: Wären sehr schnell ausgeschossen

Das Bodluv grösserer Reichweite und die F-35 seien «direkte Resultate dieser Konzeptionslosigkeit», sagt Hug. Er sagt: «Mit den fünf Patriot-Batterien könnten wir im Ernstfall etwa 35 Ziele treffen, dann sind wir ausgeschossen. Dann haben wir nach der heutigen Beschaffungsplanung keine Munition mehr.»

Zur Illustration weist Hug darauf hin, dass «die Russen vom 24. Februar bis 14. März über 1800 ballistische Raketen und Marschflugkörper in Richtung Ukraine schossen». Die erste Version des geplanten Bodluv, vom früheren VBS-Chef Guy Parmelin gestoppt, würde uns laut Hug «weit mehr helfen, weil sie kürzere und mittlere Reichweiten abgedeckt hätte».

«Auch wir brauchen Kampfjets», sagt Hug, «aber nicht für Überraschungsangriffe tief im feindlichen Territorium, sondern solche, die an unsere defensiven Bedürfnisse angepasst sind.» Die F-35 seien operativ die falschen und finanziell ein Fass ohne Boden. Deutschland etwa beschaffe für den Schutz des Luftraums zusätzliche Eurofighter, «sowie ein paar F-35 für die nukleare Teilhabe im Nato-Verbund, das heisst für den Abwurf von Atombomben tief im feindlichen Territorium».

Die SP plädiere seit langem für eine Mittelverschiebung: mehr Bodluv und weniger Kampfjets. «Tragischerweise bestätigt sich das jetzt in der Ukra­ine. Wie auch die von uns betonte Bedeutung der Aufklärung und Informationshoheit.» Es gebe auch dafür viel kostengünstigere und wirksamere Mittel als voll ausgerüstete Kampfjets: «Die sind dafür die teuerste und verletzlichste Lösung.»

Im Ernstfall wären unsere F-35 durch Raketenbeschuss auf die Pisten sehr schnell ausser Gefecht gesetzt, sagt Hug. Sie seien zudem «völlig unterbewaffnet»: Für den aus seiner Sicht strategisch falschen Erdkampf würden 24 Bomben beschafft, also weniger als eine pro Flugzeug. «Kurzstrecken-Lenkwaffen des Typs Sidewinder gibt es 36. Ein Schuss pro Flugzeug, dann sind wir ausgeschossen.» Komme dazu, dass die «paar Amraam-Mittelstrecken-Luft-Luft-Lenkwaffen, die wir haben, strategisch veraltet sind». Das ergebe «auf einem derart kostspieligen Jet der fünften Generation keinen Sinn».

NZZ-Experte Lezzi: Bundesrat ohne Strategie

Für Hug ist klar: «Wir brauchen endlich wieder eine Armee- und Verteidigungsstrategie, die die Aufgabe der Armee konkret beschreibt.» Ein «Weissbuch», das «ähnlich dem Armeekonzept von 1966 und der Einsatzdok­trin von 1992 die strategische Richtung» vorgebe. «Sonst läuft die Rüstungsplanung wie heute an der Realität vorbei.» Zu beantworten sei namentlich die Frage, «ob wir militärische Verteidigung weiterhin autark denken oder einzelne Bereiche europäisieren. Die verbreitete Idee, diese Frage erst im Kriegsfall zu beantworten, funktioniert nicht.» Die Schweiz müsse die Frage beantworten, welche Rolle sie im europäischen Verbund spielen wolle.

Eine im Fazit sehr ähnliche Kritik kam kürzlich von ganz anderer Seite. Bruno Lezzi, langjähriger NZZ-Redaktor für Sicherheit- und Militärpolitik, warf dem Verteidigungsdepartement VBS im Januar 2022 im Zusammenhang mit dem Sicherheitspolitischen Bericht vor, es präsentiere keine Strategie, sondern «eine realpolitisch mögliche Sicherheitsmechanik», die im Bundesrat und im Parlament ohne vertiefte Diskussion durchgewinkt werde. «Damit verweigert die Schweizer Politik schon nur eine theoretische Auseinandersetzung über die Konsequenzen der Spannungen im strategischen Umfeld der Schweiz.»

Der Bundesrat verpasse es, «das Wesen eines bewaffneten Konflikts klar zu umreissen», so Lezzi in seinem NZZ-Kommentar. Militärische Gewalt sei aber bis heute ein Mittel, um politische Ziele gegen den Willen des Gegners zu erreichen. Und, so Lezzi: «Gerade mit Blick auf die beabsichtigte Beschaffung von F-35-Kampfjets, die ihre grösste Wirkung im Verbund erzielen, reicht das Argument, sie seien am besten und am billigsten, nicht aus.»