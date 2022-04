Foodwaste: Bundesrat sagt Verschwendung von Essen den Kampf an

Verschwendung Über 300 Kilo Lebensmittel landen pro Kopf und Jahr im Abfall: Das sind die grössten Verursacher von Food-Waste Privathaushalte sind für 40 Prozent der Lebensmittelverschwendung in der Schweiz verantwortlich. In einem Aktionsplan nimmt der Bundesrat nun vom Landwirt über den Detailhändler bis zur Konsumentin alle in die Pflicht, ihre Lebensmittelabfälle zu verringern. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 06.04.2022, 19.00 Uhr

Der Durchschnittsschweizer wirft pro Jahr 90 Kilogramm noch geniessbare Lebensmittel in die Tonne. Bild: Emanuel Per Freudiger

Fast drei Millionen Tonnen Lebensmittel gehen jedes Jahr in der Schweiz auf dem Weg vom Acker auf den Teller verloren oder werden nach der Zubereitung weggeworfen. Das entspricht einem Drittel aller produzierten Lebensmittel. Bricht man diese Zahl auf eine einzelne Person herunter, wirkt sie noch eindrücklicher: Pro Person landen jährlich im Durchschnitt 330 Kilogramm Nahrung im Abfalleimer, wie eine Studie der ETH Zürich zeigt.

Der grösste Teil des Nahrungsmittelverlustes fällt in den Haushalten an. Jede Person wirft im Jahr durchschnittlich rund 90 Kilogramm noch essbare Lebensmittel weg. Für knapp 40 Prozent des Food-Waste sind also die privaten Konsumentinnen und Konsumenten verantwortlich. Etwa, weil sie anstelle der Reste vom Vortag doch lieber etwas Frisches kochen und noch geniessbare Lebensmittel wegwerfen. Oder weil beim Einkauf nicht bedacht wird, wie viel man tatsächlich benötigt.

Jedes zweite Brot landet im Abfall

Das Problem liegt allerdings nicht nur beim Konsum: Auch in der Backstube, der Metzgerei und der Pastafabrik gehen Tonnen an Lebensmitteln verloren. Mehr als ein Viertel des Food-Waste fällt während der Verarbeitung an. Vergleichsweise geringe Anteile an der Lebensmittelverschwendung verursachen hingegen die Gastronomie (14 Prozent), die Landwirtschaft (13 Prozent) sowie der Detailhandel (8 Prozent).

Brot, Fisch und Gemüse: In diesen drei Nahrungsmittelkategorien fallen gemäss Bundesamt für Umwelt (Bafu) die grössten Verluste an. Über die Hälfte der produzierten Brot- und Backwaren werden nicht konsumiert, sondern weggeworfen – entweder bereits während der Verarbeitung oder später in den Restaurants und Haushalten. Auch bei Fisch und Gemüse wird weniger als die Hälfte der produzierten Lebensmittel verspeist. Bei den Kartoffeln zeigt sich: Über ein Fünftel der Ernte schafft es nicht vom Acker bis in den Lastwagen des Händlers. Die Kartoffeln bleiben auf dem Feld liegen, weil sie zu klein, zu gross oder unförmig sind.

Bis 2030 soll Food-Waste um die Hälfte reduziert werden

In Erfüllung eines Postulats der ehemaligen GLP-Nationalrätin Isabelle Chevalley hat sich der Bund nun zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelverschwendung in der Schweiz bis 2030 gegenüber 2017 zu halbieren. Wie das geschehen soll, zeigt die Regierung im am Mittwoch veröffentlichten «Aktionsplan gegen die Lebensmittelverschwendung» auf. Dabei nimmt der Bundesrat alle Akteure in der Lebensmittelwirtschaft in die Pflicht: Sowohl Detailhändler als auch Bäuerinnen, Konsumentinnen, Verarbeiter, Händlerinnen und Gastronomen sollen mithelfen.

Definiert hat der Bund im Aktionsplan 14 Massnahmen, die in der ersten Phase – von 2022 bis 2025 – umgesetzt werden sollen. Einige Beispiele:

Die Händler sollen die Spenden von «nicht mehr verkäuflichen Lebensmitteln» an gemeinnützige Organisationen steigern. Dafür muss der Bund die Rahmenbedingungen für Lebensmittelspenden verbessern.

Aktionen in den Läden sollen flexibel ausgestaltet werden. Heisst: Wenn die Landwirte in der Schweiz beispielsweise aufgrund einer besonders guten Ernte mehr Kartoffeln produzieren als gewöhnlich, ist es Aufgabe des Detailhandels, den Absatz dieser Überschüsse mit Hilfe von Aktionen zu fördern.

Die Industrie wird aufgefordert, Packungsgrössen und Verpackungen zu optimieren, um zu verhindern, dass wegen zu grosser Packungen Lebensmittel im Abfall landen.

Auch im Bereich Bildung setzt der Bund an: In Zusammenarbeit mit den Kantonen will das Bafu Schülerinnen und Studenten über Möglichkeiten informieren, wie Food-Waste vermieden oder zumindest verringert werden kann.

Bund, Kantone und Gemeinden sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Sie werden angehalten, Lebensmittelverluste in der öffentlichen Beschaffung – also beispielsweise für die Armeeküche – zu vermeiden.

2025 will der Bund prüfen, ob die Massnahmen des Aktionsplans ausreichen. Ist dies nicht der Fall, werde er weitergehende Mittel einsetzen, heisst es in einer Mitteilung.

Food-Waste belastet die Umwelt

Wenn die Schweiz ihre Nahrungsmittelabfälle reduziert, profitiert davon auch das Klima. Denn: Lebensmittelverschwendung ist für mehr als ein Viertel der Umweltbelastung durch die Ernährung verantwortlich. Damit ist Food-Waste bezüglich Umweltbelastung so schlimm wie die Hälfte aller Schweizer Autofahrten pro Jahr. Wird also das Halbierungsziel bis 2030 erreicht, hätte das zur Folge, dass die durch unsere Ernährung verursachte Umweltbelastung und die Treibhausgasemissionen um 10 bis 15 Prozent reduziert würden. Und das, ohne auf etwas verzichten zu müssen.

Auch auf das Portemonnaie hat Food-Waste negative Auswirkungen: Ein Schweizer wirft pro Jahr Nahrungsmittel im Wert von mehr als 600 Franken weg. Das ist ungefähr so viel, wie ein Haushalt mit zwei Personen pro Monat fürs Essen ausgibt.

