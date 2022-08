Verrechnungssteuer: Wie die Wirtschaft gewinnen will

Verrechnungssteuerreform Ehrlich, einfach und freundlich: Die Wirtschaft will nicht mehr drohen – und so wieder Abstimmungen gewinnen Schon wieder stehen die Wirtschaftsverbände vor einer Abstimmungsniederlage. Swissholdings schlägt mit seiner Kampagne nun neue Töne an. Ob es funktioniert? Doris Kleck Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Positiv im Ton, unaufgeregte Dringlichkeit: So wirbt Swissholdings für die Reform der Verrechnungssteuer. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Die erste Umfrage ist vernichtend: 51 Prozent der Befragten lehnen die Reform der Verrechnungssteuer eher oder klar ab. Nur 30 Prozent sind dafür. Die Optimisten unter den Wirtschaftsvertretern lesen aus der ersten Tamedia-Umfrage: Immerhin 19 Prozent sind noch unentschieden.

Doch selbst den Optimisten ist klar: Die Wirtschaftsverbände und die Parteien von GLP bis SVP sind in einer schwierigen Ausgangslage. Schon wieder hat die SP das Referendum gegen eine Steuervorlage ergriffen. Und schon wieder sieht es nach einem Nein an der Urne aus. Erst im Februar haben die Stimmberechtigten die Teilabschaffung der Stempelsteuer deutlich abgelehnt.

Tief sitzt immer noch die Niederlage bei der Unternehmenssteuerreform III im Februar 2017. Das ist zwar fünf Jahre her, doch seither treiben Gewerkschaften und linke Parteien die Bürgerlichen in Steuerfragen vor sich her. Sie haben die Deutungshoheit übernommen. Ihre Erzählung ist immer dieselbe: Kapital wird entlastet, Arbeit belastet. Konzerne und Reiche profitieren, die einfache Bürgerin, der einfache Bürger bezahlen die Zeche.

Die grosse Skepsis der Bevölkerung

Das Malaise geht über Steuervorlagen hinaus. Auch andere wirtschaftspolitisch bedeutende Vorlagen hatten in der Vergangenheit einen schweren Stand. Das Freihandelsabkommen mit Indonesien wurde an der Urne zwar angenommen, aber nur relativ knapp. Und das Nein zur Konzernverantwortungsinitiative (KVI) war zwar ein Sieg für die Wirtschaftsverbände, doch eben auch eine Niederlage: Die Initiative scheiterte am Ständemehr, die Mehrheit der Stimmbevölkerung hatte Ja gesagt.

Gerade die Konzernverantwortungsinitiative habe gezeigt, wie schwierig die Beziehung zwischen Konzernen und der Bevölkerung ist, sagt Julia Besnier, Projektleiterin Öffentlichkeitsarbeit bei Swissholdings. Der Verband ist wenig bekannt. Doch er vereinigt 61 der grössten Unternehmen der Schweiz, die weltweit 1,8 Millionen beschäftigen, etwas mehr als 210'000 in der Schweiz.

Swissholdings versuchte nach der KVI-Abstimmung herauszufinden, woher die Skepsis breiter Bevölkerungsschichten gegenüber den Konzernen kommt. Im Herbst will der Verband eine langfristig angelegte Kampagne starten, um das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Wirtschaft zu verbessern.

Ein hipper Werber soll es richten

Schon jetzt lanciert Swissholdings erstmals eine eigene Abstimmungskampagne. Sie bewirbt damit nicht nur die Reform der Verrechnungssteuern, sondern schafft gleich auch noch ein neues Narrativ für wirtschaftsfreundliche Kampagnen. Dafür greift Swissholdings auf die hippe Zürcher Agentur Rod Kommunikation zurück – und David Schärer, Werber des Jahres 2021. Rod macht unter anderem die Corona-Kampagnen für das Bundesamt für Gesundheit.

Es genüge nicht mehr, vor dem Verlust von Arbeitsplätzen oder der Abwanderung von Firmen zu warnen. «Wir brauchen eine neue, positive Tonalität, um die gesellschaftliche Mitte anzusprechen», sagt Julia Besnier. Und liefert dazu drei weitere Adjektive, wie Kampagnen sein sollten. Ehrlich. Einfach. Freundlich.

Für die Verrechnungssteuer wirbt der Verband mit einer App, der rote Button erinnert daran, dass eine Aktualisierung notwendig ist. Die erfolgreiche Schweiz sei kein statistisches Gebilde, sagt Besnier, sondern müsse sich immer wieder an veränderte Rahmenbedingungen anpassen. Wie ein Smartphone brauche auch die Schweiz von Zeit zu Zeit ein Update.

So sei die Verrechnungssteuer 1940 geschaffen worden, als der Finanzmarkt noch national organisiert war. In der globalisierten Welt ist die Verrechnungssteuer bei der Herausgabe von Obligationen aber ein Hindernis, die Unternehmen weichen aus auf andere Finanzplätze wie Luxemburg, Grossbritannien oder Belgien. Deshalb brauche es die Reform, um das Geschäft wieder heimzuholen.

Economiesuisse versucht es mit Emotionen

Es ist eine Kampagne, die ohne grosses Drohszenario auskommt. «Die typischen Argumente haben sich erschöpft», sagt auch Werber Schärer. In der Schweiz werde alle drei Monate abgestimmt. Es könne nicht in jeder Abstimmung um das grosse Ganze gehen. Die Kampagne sei ein Versuch, aufrichtig zu kommunizieren. Schärer sagt, es brauche neue Rezepte. Denn die Skepsis gegenüber der Wirtschaft reiche weit in die bürgerliche Mitte hinein.

Heisst das im Umkehrschluss, dass die Wirtschaft bislang nicht aufrichtig kommuniziert hat? Nein, sagt Schärer. Er spricht von einem Spannungsfeld. Eine Kampagne müsse ein gewisse Dringlichkeit haben. Die Ansprache soll aber unaufgeregt sein.

Swissholdings sieht die Kampagne als Ergänzung zur Hauptkampagne, geführt vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, mit einer anderen Zielgruppe und einem anderen Absender. Während Economiesuisse gemeinsame Sache mit dem Bauernverband macht und die ländliche Schweiz mit Plakaten zupflastert, ist es kein Zufall, dass Swissholdings sein erstes Plakat gestern auf der grössten Werbefläche der Schweiz aufgehängt hat: an der Hardbrücke, mitten in der Stadt Zürich.

Die Vogelscheuche von Economiesuisse soll Emotionen schüren. Bild: zvg

Der Kontrast zeigt sich aber auch im Sujet. Economiesuisse setzt auf eine (ziemlich hässliche) Vogelscheuche vor einem apokalyptischen Hintergrund. «Steuereinnahmen zurückholen statt verscheuchen!», ist die Botschaft. Das Sujet ist weit entfernt vom neuen Ton, den Swissholdings setzen will.

Die Ironie der Geschichte ist: Bei der Stempelsteuer versuchte es der Gewerbeverband mit einer positiven Kampagne. «KMU stärken. Arbeitsplätze sichern», hiess der Slogan. Zu brav, befanden die Wirtschaftsverbände nach dem Abstimmungsflop. Und kamen zum Schluss: Menschen bewegt man über negative Emotionen. Deshalb die Vogelscheuche.

