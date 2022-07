Ukraine-Krieg: Didier Burkhalter und Ruth Dreifuss zu Neutralität

Der Krieg in der Ukraine fordert nicht nur Todesopfer, auch die Zahl der Verletzten steigt. Eine Anfrage der Nato an die Schweiz, verwundete Ukrainer aufzunehmen, schlug das Aussendepartement von Ignazio Cassis ab. Begründung: Die Neutralität. Was sagen Alt-Bundesratsmitglieder dazu?

Anna Wanner und Henry Habegger Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr