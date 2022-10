Verleger Peter Wanner: Toni Brunner sollte Bundesrat werden

Verleger Peter Wanner Die SVP sollte Toni Brunner überreden, Bundesrat zu werden – oder er muss einen «Auftrag» erhalten CH-Media-Verleger Peter Wanner traut dem Ex-SVP-Präsidenten zu, im Bundesrat Blockaden aufzubrechen und Brücken zu bauen. Ein Kommentar. Peter Wanner Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Der ehemalige SVP-Präsident Toni Brunner wird für die Nachfolge von Ueli Maurer hoch gehandelt. Keystone

Nach dem Rücktritt eines Bundesrats ist es unvermeidlich und normal, dass sich das Kandidatenkarussell zu drehen beginnt, noch bevor die Lobgesänge auf den scheidenden Bundesrat verklungen sind. Das mag undankbar sein, ist aber in der Schweiz Usus und zudem ein beliebtes Gesellschafts- und Ratespiel. Ja, wer wird jetzt in die Fussstapfen von Ueli Maurer treten, wer wird Nachfolger, Nachfolgerin?

Ohne den vielen Kandidatinnen und Kandidaten näher treten oder sie gar herabsetzen zu wollen, gibt es unter den Papabili eigentlich nur einen, der alle überragt: Toni Brunner. Er müsste allerdings dazu überredet werden oder einen «Auftrag» erhalten.

Der 48-jährige Toggenburger Bergbauer und Gastwirt hat ohne Zweifel das Zeugs zum Bundesrat. Man muss nicht SVPler sein und auch nicht mit seinen politischen Überzeugungen übereinstimmen – entscheidend sind bei einer Bundesratswahl stets Persönlichkeit, Charakter, Charisma, Begabung. Und das alles bringt Toni Brunner mit, mehr noch: Der Mann hat einen politischen Instinkt und aussergewöhnlichen Scharfsinn, er hat Humor und ist ein überragendes Kommunikationstalent.

So einen braucht es in Bern! Gerade jetzt, wo viele Entscheidungen nicht vorankommen, wo vieles im Bundesrat blockiert ist, wo persönliche Animositäten vorherrschen, braucht es einen Brückenbauer, einen Teambilder, jemanden, der auf die anderen zugeht. Mit seiner geselligen Frohnatur könnte Brunner manchenorts das Eis brechen.

23 Jahre lang Nationalrat und 8 Jahre lang Präsident der SVP Schweiz

Toni Brunner wurde bereits mit 21 Jahren in den Nationalrat gewählt. 23 Jahre lang war er Mitglied in diesem Gremium, 8 Jahre lang war er Präsident der SVP Schweiz. Nur knapp unterlag er bei der Ständeratswahl in St. Gallen (2011) dem SP-Urgestein Paul Rechsteiner.

Auf seinem Hochsitz im Toggenburg, vis-à-vis den Churfirsten, fühlt sich Toni Brunner wohl bei seinen Kühen und als Gastwirt im «Haus der Freiheit», zusammen mit seiner Partnerin Esther Friedli. Alles paletti. Nur stellt sich die Frage: Kann die SVP, kann Bern, kann das Land auf ein solches Polittalent, auf eine solche «Saftwurzel» überhaupt verzichten?

