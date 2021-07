Neuer Kampfjet Günstig, aber zu welchem Preis? Der US-Verkaufsschlager F-35, den auch die Schweiz kaufen will, ist unter Feuer Die Vollkosten als Rätsel und Unsicherheit – am Tarnkappenjet, den auch Viola Amherd kaufen will, scheiden sich weltweit die Geister. Henry Habegger 13.07.2021, 05.00 Uhr

Überzeugte den Bundesrat: F-35 beim Test in der Schweiz. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Payerne, 7. Juni 2019)

Es ist Feuer im Dach in der Kampfjet-Szene, die Köpfe rauchen, die drei unterlegenen Firmen im Milliarden-Deal suchen verzweifelt nach Argumenten und Gründen, um den Entscheid des Bundesrats für den F-35 noch irgendwie zu kippen.

Auf Antrag von Verteidigungsministerin Viola Amherd hatte der Bundesrat Ende Juni entschieden und verkündet: Der Tarnkappenjet der US-Firma Lockheed Martin habe in der Schweizer Evaluation mit dem weitaus besten Kosten-Nutzen-Verhältnis abgeschnitten. Für gut 5 Milliarden Franken sollen nun 36 F-35A gekauft werden. Die Betriebskosten für 30 Jahre, so die VBS-Verantwortlichen, sollen sich auf gut 10 Milliarden belaufen.

Dass der als teuer und nicht ausgereift geltende Hightech-Jet sich gegen den Rafale (Frankreich), den Eurofighter (Deutschland) und den Super Hornet (USA) als gut und günstig durchsetzte, will Kritikern nicht in den Kopf. Aber das VBS beteuert, es verfüge über Sicherheiten und «verbindliche Offerten» in Sachen Betriebskosten über zehn Jahre, von Hersteller und US-Regierung.

Günstig, aber zu welchem Preis? Der F-35 ist ein Verkaufsschlager. 14 Staaten, die Schweiz inklusive, betreiben den Jet oder planen den Kauf. In diversen dieser Länder, nicht in allen aber, kam es wahrnehmbar zu Kontroversen. Eine Übersicht.

Australien: Hohe Sicherheitskosten für Flugplätze

Bestellt sind 72 Maschinen, bisher sind 40 ausgeliefert. Die ersten beiden F-35 kamen 2018 in Australien an, die letzten neun sollen 2023 ausgeliefert werden. Was zu reden gibt: Wie andere Staaten soll Australien, wie etwa der «Tages-Anzeiger» berichtete, für von den US-Behörden verlangte Sicherheitsmassnahmen an Militärflugplätzen massiv mehr Geld ausgegeben haben als geplant.

Eine mit dem Schweizer Militärflughafen Payerne vergleichbare Basis habe in Australien Mehraufwendungen von 500 Millionen Franken ausgelöst. Laut VBS budgetiert die Schweiz etwa 100 Millionen für Flugplatzinfrastrukturen.

Belgien: Parlamentarier warnen vor hohen Mehrkosten

Der F-35 ist bestellt, fliegt aber noch nicht. 2018 wurde laut Medien ein 4-Milliarden-Euro-Deal für 34 Jets abgeschlossen für den Ersatz des F-16. Das Nachsehen hatte der Eurofighter von Airbus. Laut damaliger Regierung war das F-35-Angebot «das beste in allen sieben Evaluationskriterien».

Parlamentarier kritisierten Anfang Jahr nach den alarmierenden Berichten aus den USA zum teuren Problemjet, dass die Kosten des F-35 aus dem Ruder liefen. Die Verteidigungsministerin gab an, bei einem Ausstieg wären die 600 Millionen Euro verloren, die bereits überwiesenen wurden. Man könne also nicht zurück. Die Vorgängerregierung habe den Jetkauf beschlossen, aber Belgien gedenke nicht, aus dem Vertrag auszusteigen.

Dänemark: Kosten angeblich weit höher als erwartet

Dänemark beschloss 2016 den Kauf von 27 F-35A für 3,1 Milliarden Dollar. Die Betriebskosten wurden für 30 Jahre auf 10 Milliarden Dollar geschätzt. Der Kaufpreis soll bis zu einem Drittel günstiger sein als budgetiert. Aber Betrieb und Unterhalt sind teurer, wie das Schweizer Radio und Fernsehen SRF berichtete. Das Verteidigungsministerium rechne mit bis zu 50 Prozent höheren Kosten, umgerechnet bis zu 13 Milliarden Franken in den nächsten 30 Jahren.

Der Rechnungshof des Parlaments kritisierte schon 2017 die Schätzungen der Regierung in Sachen möglicher Flugstunden und Kosten als zu optimistisch. Die Sicherheit in der dänischen F-35-Luftwaffenbasis im Süden Jütlands sei auf Geheiss der USA zudem massiv ausgebaut worden, es werde mit dreimal höheren Kosten als geplant gerechnet. Dieses Problem wird auch aus anderen Ländern berichtet. Was zudem für Schlagzeilen sorgte: Während des Beschaffungsprozesses soll, wie sich später zeigte, der US-Geheimdienst NSA die Beschaffungsbehörde und eine Zulieferfirma gezielt bespitzelt haben, so der «Tages-Anzeiger».

Niederlande: Höhere Betriebskosten, Ausstieg zu teuer

Wegen der hohen Kosten bestellte das Land 2013 nur 37 statt wie einst geplant 85 Jets. 2019 orderten die Niederlande neun weitere Jets. Die Unterhaltskosten sind weit höher als budgetiert. Das Parlament wollte laut SRF vor einigen Jahren aus dem Kauf aussteigen. Aber laut Rechnungshof wäre der Ausstieg teurer geworden als die Fortsetzung des Projekts.

Auch die von den USA versprochenen Arbeitsplätze sollen unter den Erwartungen liegen. Ein Problem ist auch die hohe Lärmbelastung durch den Jet. Angetan sind wie in anderen Ländern die Piloten vom «fliegenden Laptop». Im letzten April berichteten niederländische Medien, dass alle F-35 der Leuwaarden-Basis wegen Triebwerkverschleiss gegroundet wurden. Der Verschleiss ist auch in den USA ein Thema.

Norwegen: Hohe Kosten, schwierig zu fliegen

Norwegen entschied sich 2009 für den Kauf von 52 F-35A, bis im Mai 2020 waren 25 ausgeliefert. Laut SRF setzt Norwegen den F-35 in der Barentssee an der Grenze zu Russland ein. Die Maschine bewähre sich in diesem Luftpolizei-Einsatz. Aber auch in Norwegen sorgen die effektiven Kosten für Kontroversen. Sie seien völlig unklar und nur sehr schwer überprüfbar. Thema ist wie in den meisten anderen Ländern die Datensicherheit. Ein Luftwaffen-Kommandant sagte 2018, der F-35 sei eines der besten Kampfflugzeuge, aber selbst erfahrene Piloten benötigten Jahre, um zu lernen, wie man den Jet fliege.

Grossbritannien: Minister droht mit Beschaffungspause

Die Briten planen, 138 F-35B zu betreiben. Das ist die Version, die kurze Startpiste braucht und senkrecht landen kann. 48 Stück wurden bisher bestellt. Verteidigungsminister Ben Wallace sagte im Juni 2021 im Verteidigungsausschuss, dass er zwar das Budget für weitere Jet-Käufe habe. Aber er drohte, den Kauf zu verlangsamen, wenn die Hersteller insbesondere die Betriebskosten nicht in den Griff bekämen. «Ich will nicht auf einer hohen Rechnung sitzen, aus der ich nicht herauskomme», so Wallace.

USA Rechnungshof warnt vor untragbaren Mehrkosten

Besonders umstritten und am ernsthaftesten unter Druck ist der F-35 in den USA selbst. Ein Hauptkritikpunkt sind die Kosten, soll die Flugstunde des F-35 doch laut US-Erhebungen doppelt so teuer sein wie beim heimischen Konkurrenten, dem F/A-18 Super Hornet. Neue Munition lieferte soeben das United States Government Accountability Office (GAO), das den F-35 seit Jahren kritisch begleitet.

Der Rechnungshof warnt im neusten Bericht zuhanden des Repräsentantenhauses, dass die Unterhaltskosten der amerikanischen F-35 im Jahr 2036 um 6 Milliarden Dollar höher liegen als das, was die US-Streitkräfte sich leisten können. Der «Schweizer Typ» F-35A kostet 2036 demnach pro Stück und Jahr im Unterhalt 3,7 Millionen US-Dollar mehr als geplant. GAO mahnt jetzt erneut Kostensenkungsmassnahmen oder Abstriche am Programm an.

Die USA haben laut GAO-Bericht per 2020 449 F-35 im Einsatz, die Flotte soll auf 2456 Stück wachsen. Weltweit sollen bis 2046 über 3300 F-35 im Einsatz sein.