Maurer und Sommaruga suchen nach Alternativen zu russischem Gas

Verhandlungen Alternativen zu russischem Gas: Ueli Maurer sucht in Katar, Sommaruga reist nach Rotterdam und Paris Gleich zwei Bundesratsmitglieder reisen auf der Suche nach Alternativen zu russischem Gas um die Welt: Ueli Maurer und Simonetta Sommaruga. Doch kurzfristig ist Pragmatismus gefragt. Benjamin Rosch 1 Kommentar 22.03.2022, 17.35 Uhr

In grossen Tanks auf dem Wasserweg gelangt das verflüssigte Erdgas nach Europa. zvg

«Kurzfristig ist es das, was möglich ist.» Es steckt eine gehörige Portion Pragmatismus in dieser Aussage von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Gesagt hat sie diesen Satz in Den Haag, wo sie derzeit bei einem Treffen mit dem holländischen Energieminister Rob Jetten nach Wegen aus der russischen Gas-Abhängigkeit sucht. Sie ist nicht die einzige: Amtskollege Ueli Maurer weilt dieser Tage in Katar, wo ihm der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck die Klinke in die Hand gab. Europa und das Gas: Der Ukraine-Krieg hat die problematischen Verstrebungen in der Energiepolitik aufgezeigt.