Wie das Sexualstrafrecht erneuert werden könnte

Vergewaltigung «Ja heisst Ja» oder «Nein heisst Nein»? Das Sexualstrafrecht ist veraltet – wie es modernisiert werden könnte Das Basler Vergewaltigungsurteil befeuert die Debatte über die Reform des Sexualstrafrechts. Klar ist: Das aktuelle Gesetz bedarf einer Reform. Der Vorschlag der Ständeratskommission ist umstritten – die Alternative aber auch. Doris Kleck 09.08.2021, 19.16 Uhr

Rund 500 Personen demonstrierten am Sonntag in Basel gegen das Urteil in einem Vergewaltigungsfall. Key

Die Empörung über die mündliche Urteilsbegründung im Basler Vergewaltigungsfall hält an. Letzte Woche hatte das Appellationsgericht den Schuldspruch wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung gegen einen 32-jährigen Mann zwar bestätigt, die Haftstrafe aber auf drei Jahre reduziert. Zu reden geben zwei Sätze der Gerichtspräsidentin Liselotte Henz: Das Vergehen werde relativiert durch «die Signale, die das Opfer auf Männer aussendet». Henz meint damit das «Verhalten im Club»; die Frau soll dort ungeschützten Geschlechtsverkehr auf einer Toilette gehabt haben. Und sie sagte über das Opfer: «Man muss feststellen, dass sie mit dem Feuer spielt.»

Diese Worte wirken nach. Am Sonntag demonstrierten in Basel 500 Personen vor dem Gericht gegen das Urteil. Sie forderten nicht nur den Rücktritt der Gerichtspräsidentin.

Ein Nein genügt heute nicht

Auf vielen Plakaten wurde der grosse Bogen zur geplanten Reform des Sexualstrafrechtes gemacht: «Nur Ja heisst Ja», hiess es etwa. Oder «Für ein zeitgemässes Sexualstrafrecht». Denn die Kritiker des Urteils halten fest, dass die Basler Richter mit überholten Vergewaltigungsmythen argumentierten – solche widerspiegele auch das aktuelle Gesetz.

Dass das Sexualstrafrecht modernisiert werden muss, ist unbestritten. Die Reform steht auf der Agenda der Bundespolitik. Die Rechtskommission des Ständerates hat Anfang Jahr einen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt. Die Antworten sind eingetroffen. Mit inhaltlichen Entscheiden wartet die Kommission aber noch zu.

Um was geht es genau? Heute ist der Tatbestand einer Vergewaltigung nicht erfüllt, wenn eine Täterin oder ein Täter alleine gegen den Willen des Opfers handelt. Das Opfer muss auch zu einer sexuellen Handlung genötigt werden, indem Gewalt angewendet, das Opfer bedroht, psychisch unter Druck gesetzt oder zum Widerstand unfähig gemacht wird. Ein Nein genügt nicht. Ohne Nötigungshandlung ist lediglich der Strafbestand der sexuellen Belästigung erfüllt, die wiederum nur mit einer Busse sanktioniert werden kann.

Neuer Straftatbestand

Die Rechtskommission des Ständerates schlägt deshalb die Schaffung eines neuen Tatbestandes vor: den sexuellen Übergriff. Er soll dann zur Anwendung kommen, wenn ein Opfer nicht genötigt und keine Abhängigkeit oder Notlage ausgenützt wird. Aber ein Täter sich über ein ausdrückliches Nein oder eine nonverbale Ablehnung wie Weinen, sich Wegdrehen oder Kopfschütteln hinwegsetzt. Vorgesehen sind Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren. Der Vorschlag der Rechtskommission wird als «Nein heisst Nein»-Lösung bezeichnet.

In der Vernehmlassung wurde der Vorschlag kontrovers aufgenommen. Frauenorganisationen, linke Parteien, aber auch die FDP Frauen und eine Vielzahl von Kantonen wollen eine «Nur Ja heisst Ja»-Lösung. Alle sexuellen Handlungen ohne Zustimmung sollen angemessen bestraft werden. Namentlich soll Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung als Vergewaltigung gelten.

Gesetz geht von falschen Stereotypen aus

Lanciert hatte die Debatte in der Schweiz Amnesty International bereits 2019. Damals reichte die Nichtregierungsorganisation eine Petition «Gerechtigkeit für Betroffene sexueller Gewalt» ein. Später lancierte Amnesty zusammen mit über 50 weiteren Organisationen und Persönlichkeiten aus Justiz, Politik und Kultur den nationalen «Appell für ein zeitgemässes Strafrecht». Darin wird argumentiert, dass der Tatbestand der Vergewaltigung von einem stereotypen Sexualdelikt ausgehe: ein fremder Täter, der ein Opfer überfalle und Spuren hinterlasse. Das Opfer wehre sich, habe Verletzungsspuren und erstatte sofort Anzeige. Dieses Bild entspreche nicht der Realität: Oft kennen sich Täter und Opfer, die Übergriffe geschehen in harmlosen Momenten und die natürliche Reaktion von Betroffenen sei ein Schockzustand oder eine Lähmung. Die meisten Täter müssten also keine Gewalt anwenden, da sie die Überforderung und das Vertrauensverhältnis ausnutzten.

Unter Experten werden die beiden Lösungen Ja-heisst-Ja und Nein-heisst-Nein kontrovers diskutiert. Kritiker der Zustimmungslösung monieren, dass eine Umkehr der Beweislast drohe. Sie sehen Probleme bei der Umsetzung. Welchen Weg die Schweiz wählt, wird sich in den nächsten Monaten weisen.