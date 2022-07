Strafverfahren: Dritter Verdächtiger ist Medienchef des EDA

VERDACHT AUF AMTSGEHEIMNISVERLETZUNG Der dritte Beschuldigte: Gegen den Medienchef des Aussendepartements läuft ein Strafverfahren Bis jetzt waren nur zwei Personen bekannt, gegen die Sonderermittler Peter Marti ein Strafverfahren eingeleitet hat. Nun zeigen Recherchen: Der dritte Verdächtigte ist Michael Steiner, der Medienchef des EDA. Francesco Benini Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Im Visier des Sonderermittlers: Peter Lauener, Michael Steiner und Markus Seiler (von links). Alessandro della Valle / Marcel Bieri

Sonderermittler Peter Marti, ein pensionierter Zürcher Oberrichter, hat drei Strafverfahren in die Wege geleitet: eines gegen Markus Seiler, den Generalsekretär des Aussendepartements. Eines gegen Peter Lauener, den Kommunikationsleiter des Innendepartments; dieser hat seine Funktion inzwischen aufgegeben. Und das dritte? Stets war von einem Mitarbeiter des Aussendepartements die Rede; sein Name wurde aber nicht erwähnt.

Peter Marti ist engagiert worden von der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft. Er soll herausfinden, wer einen Untersuchungsbericht der parlamentarischen Geschäftsprüfungskommission an die Medien weitergereicht hat. Die Kommission erstattete im November 2020 Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung. Der Bericht behandelte die Crypto-Affäre.

Die Crypto AG war in Steinhausen im Kanton Zug niedergelassen. Das Unternehmen wurde 1970 heimlich vom amerikanischen und dem deutschen Nachrichtendienst übernommen. Die Crypto AG lieferte ihre Chiffriermaschinen in viele Länder – und die CIA und der BND konnten die Nachrichten decodieren. Der Schweizer Nachrichtendienst war ein stiller Teilhaber; auch er gelangte an geheime Informationen.

Der Sonderermittler will an die Quellen

Sonderermittler Marti verteilt nun keine Strafbefehle an die Journalisten, die aus dem Crypto-Bericht zitiert hatten, bevor das Dokument der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Marti will herausfinden, wie der Bericht zu den Medienschaffenden kam.

Die Personen, die er im Visier hat, gehören zu den bekannteren Gesichtern der Bundesverwaltung: Markus Seiler, der Generalsekretär des Aussendepartements, führte früher den Nachrichtendienst des Bundes. Für Aussenminister Ignazio Cassis ist Markus Seiler die erste Ansprechperson im Departement.

Die zweite Person, Peter Lauener, arbeitete als Kommunikationschef des Innendepartements während Jahren eng mit Bundesrat Alain Berset zusammen. Wie der «Sonntagsblick» schrieb, wurde bei Lauener nicht nur eine Hausdurchsuchung durchgeführt; er kam auch in Untersuchungshaft. Unklar ist allerdings, für wie lange. Anfang Juni trat Lauener ab.

Der Beschuldigte ist kein Unbekannter

Und wer ist die dritte Person? Ein Subalterner im Aussendepartement, den niemand kennt? Ist das der Grund, warum er nicht bisher genannt worden ist? Recherchen führen zu einem anderen Resultat: Der dritte Beschuldigte ist Michael Steiner, der Medienchef des Aussen­departements. Es handelt sich also nicht um einen Unbekannten. Steiner war Bundeshauskorrespondent des Schweizer Fernsehens, bevor er 2018 Mediensprecher der Eidgenössischen Zollverwaltung wurde. Zwei Jahre später wechselte Steiner ins Aussendepartement.

Auch sein Vorgesetzter, Peter Düggeli, arbeitete für SRF; 2021 wurde er Kommunikationschef des EDA. Die Kommunikationsabteilung ist beim Generalsekretariat angesiedelt. Sonderermittler Marti hat folglich ein Verfahren angestrengt gegen zwei Funktionsträger des EDA, die eng zusammenarbeiten: Markus Seiler und Michael Steiner. Die Polizei führte bei beiden Verdächtigten Hausdurchsuchungen durch. Für sie wie auch für Peter Lauener gilt die Unschuldsvermutung.

Das Aussendepartement will nichts sagen zu Steiner; es bestätigt lediglich, dass gegen zwei Mitarbeitende ein Verfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung laufe. «Beide Personen kooperieren vollumfänglich mit den Strafverfolgungsbehörden und halten fest, dass sie keine Amtsgeheimnisverletzung begangen haben», schreibt das EDA.

Die Ermittlungen sind ausgeweitet worden

Der Sonderstaatsanwalt des Bundes, Peter Marti, ist bei seinen Abklärungen auf zwei weitere mögliche Fälle von Amtsgeheimnisverletzung gestossen. Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft hat Marti darum mit zwei zusätzlichen Mandaten betraut.

In der Bundesverwaltung fragen sich derweil einige, warum Peter Lauener und Markus Seiler von den Medien als Beschuldigte genannt worden sind, nicht aber Michael Steiner. Jemand vermutet, dass die ungleiche Behandlung mit dem Kampf zusammenhänge, den sich einige Departemente lieferten. Einzelne Medienschaffende schlügen sich auf eine Seite, könnten darum mit Entgegenkommen rechnen – und übten Zurückhaltung, wenn sie darum gebeten würden.

