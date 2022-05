Viola Amherd nimmt Stellung zum Lästeroffizier aus dem Zug

VBS-Chefin Offizier lästerte im Zug über Viola Amherd: Jetzt nimmt die Bundesrätin Stellung und sagt, wie sie mit Kritik aus der Armee umgeht Eigentlich ging es bei Viola Amherds Auftritt in Holziken um den F35-Kampfjet und künftige Bedrohungen der Schweiz. Doch die Verteidigungsministerin äusserte sich auch erstmals zum hohen Militärangehörigen, der Einschätzungen zum Ukraine-Krieg ausgeplaudert und sie als «schwache Figur» bezeichnet hatte. Fabian Hägler 1 Kommentar 06.05.2022, 14.22 Uhr

Mitte-Bundesrätin Viola Amherd erntete in der Aargauer SVP-Hochburg Holziken viel Applaus: Dass die Verteidigungsministerin für die Beschaffung des F35-Kampfjets und mehr Mittel für die Armee warb, kam bei den rund 400 Besucherinnen und Besuchern des Anlasses in der Mehrzweckhalle gut an – mehrfach gab es Applaus für Amherd.