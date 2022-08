US-Wahlkampf Sie leugnen Bidens Wahlsieg – Schweizer Firmen spenden dennoch Hunderttausende Dollar an radikale Trump-Fans Dogmatische Anhänger von Donald Trump innerhalb der republikanischen Partei erhalten Geld von Schweizer Firmen. Recherchen von CH Media zeigen: Allein die UBS spendete 165'000 Dollar an Abgeordnete, die gegen die Anerkennung von Joe Bidens Wahlsiegs stimmten. Christoph Bernet und Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Gewaltbereite Trump-Anhänger am 6. Januar 2021 in der Rotunda des Kapitols in Washington DC. Keystone/ EPA Jim Lo Scalzio

Am 6. Januar 2021 schrammte die amerikanische Demokratie nur knapp an einem gewaltsamen Umsturz vorbei. Radikale Anhänger von Donald Trump, teilweise gewaltbereit und bewaffnet, stürmten kurz nach 14 Uhr das Kapitol. Sie wollten verhindern, dass die dort versammelten zwei Kammern des Kongresses den Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 formell bestätigen. Die Kongressmitglieder mussten sich aus Sicherheitsgründen in ihren Büros oder in Kellerräumlichkeiten verschanzen. Vier Protestierende sowie ein Polizist starben an direkten oder indirekten Folgen der Geschehnisse.

Der Kongress konnte erst spätabends seine Sitzung wiederaufnehmen, nachdem Sicherheitskräfte die Kontrolle über das Kapitol zurückgewonnen hatten. Doch selbst nach den erschütternden Szenen des Tages stimmten acht Senatoren und 139 Abgeordnete der Republikaner gegen die Anerkennung von Bidens Wahlsieg in den Bundesstaaten Arizona und Pennsylvania. Es handelt sich um die radikalen Unterstützer von Donald Trump innerhalb der republikanischen Partei. Die allermeisten von ihnen weigern sich bis heute, die Legitimität von Bidens Wahlsieg öffentlich zu anerkennen.

Jetzt zeigt eine Recherche von CH Media: Schweizer Grossunternehmen beziehungsweise deren US-Tochterfirmen haben zahlreiche dieser radikalen Trump-Anhänger auch nach dem 6. Januar 2021 mit Spendengeldern in der Höhe von Zehntausenden Dollar unterstützt. Insgesamt handelt es sich um eine Summe von über 300'000 Dollar. Betroffen sind die Grossbank UBS, die Pharmariesen Novartis und Roche, die Versicherungsgesellschaft Zurich sowie der Agrar-Konzern Syngenta.

Grossspenderin UBS schweigt

Die Spendengelder fliessen über sogenannte Political Action Committees, kurz PAC. Rund 4600 dieser PAC sind in den USA registriert. Es handelt es sich dabei um gesetzlich zugelassene Spendenvehikel, mit denen Unternehmen, aber auch Gewerkschaften, NGO oder Interessenverbände ihre Finanzkraft bündeln, um im Wahlkampf einzelne Politikerinnen und Politiker zu unterstützen Im kostenintensiven amerikanischen Wahlkampfbetrieb spielen sie eine überragende Rolle.

CH Media hat in der Datenbank der amerikanischen Wahlkommission FEC jene PAC identifiziert, die gemäss dem gesetzlich vorgeschriebenen Selbstdeklarationsformular mit einem der 25 umsatzstärksten Schweizer Unternehmen oder deren US-Tochterfirma in Verbindung stehen. In einem weiteren Schritt wurde die Spendentätigkeit der fraglichen PAC mit Hilfe der Spendendatenbank der überparteilichen NGO OpenSecrets, die sich für Transparenz in der Politikfinanzierung einsetzt, genauer untersucht. So konnten alle Wahlkampfspenden der PAC von Schweizer Firmen an jene Kongressmitglieder identifiziert werden, die gegen die Anerkennung von Bidens Wahlsieg gestimmt haben.

Blick auf den USA-Hauptsitz der UBS an der 6th Avenue in New York. PD

Spitzenreiterin in dieser Statistik ist die UBS, dessen PAC insgesamt 165'000 Dollar an die betroffenen Kongressabgeordneten gespendet hat. 10'000 Dollar davon flossen alleine an Kevin McCarthy, den ranghöchsten Republikaner im Abgeordnetenhaus. Auf Rang zwei folgt Roche, dessen eigenes PAC sowie dasjenige der hundertprozentigen Tochterfirma Genentech insgesamt 55'000 Dollar an die genannten Politikerinnen und Politiker gespendet haben. Auf Rang drei liegt der Agrar-Riese Syngenta mit 47'500 Dollar. Andere Schweizer Grossunternehmen unterhalten in den USA zwar ebenfalls ein PAC. Aber teilweise haben sie im aktuellen Wahlkampfzyklus noch gar keine Spenden getätigt (Credit Suisse, Swiss Re) oder haben keine Abgeordneten unterstützt, die Bidens Wahlsieg nicht anerkennen wollten (Holcim, Nestle).

Auf Anfrage wollen die Firmen keine detaillierten Fragen beantworten zu ihrer Entscheidung, weiterhin Geld an Politiker zu spenden, die sich weigern, ein demokratisch zu Stande gekommenes Wahlergebnis anzuerkennen. Die UBS als grösste Spenderin lieferte auf eine Anfrage von CH Media trotz mehrtägiger Antwortfrist und mehrfacher Nachfrage bis zur Publikation dieses Artikels keine Antwort.

«Übereinstimmung mit Geschäftsinteressen» als wichtigstes Kriterium

Eine Sprecherin von Roche schreibt auf Anfrage, Spenden an bestimmte Kandidaten bedeuteten nicht, dass man jeden einzelnen derer Standpunkte befürworte. Man evaluiere die eigenen Spendenentscheidungen kontinuierlich. Dabei würden Handeln, Aussagen, Positionsbezüge und Abstimmungsverhalten von Politikerinnen und Politikern in Bezug auf «Mission, Grundsätze und Werte unseres Unternehmens» berücksichtigt.

Ähnlich klingt es bei Novartis: Man unterstütze Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für Themen einsetzten, die für «die Mission» von Novartis wichtig seien, so ein Sprecher, «auch wenn wir nicht immer mit ihren Positionen zu jedem einzelnen Thema übereinstimmen». Novartis unterstütze den demokratischen Prozess und die friedliche Machtübergabe und verurteile die Gewalt vom 6. Januar 2021. Als Reaktion darauf habe das PAC seine Spendentätigkeit vorübergehend ausgesetzt und die Kriterien für die Unterstützung von Kandidaten aktualisiert. «Nach diesen Schritten nahm das PAC die Spendentätigkeit wieder auf», so der Sprecher – offensichtlich auch an radikale Trump-Anhänger.

Auch bei Syngenta gab der Sturm aufs Kapitol zu reden. Im Januar 2021 traf sich der Vorstand des PAC und diskutierte die Frage von zukünftigen Spenden an Kongressmitglieder, die gegen die Bestätigung der Wahlergebnisse gestimmt haben, so ein Sprecher. Der Vorstand beschloss, «dass es im besten Interesse unseres Unternehmens ist, sich weiterhin am politischen Prozess in den USA zu beteiligen, indem wir Kandidaten unterstützen, die die Kriterien des PAC erfüllen». Dazu gehören unter anderem die Übereinstimmung mit den Geschäftsinteressen von Syngenta oder die Mitgliedschaft in Ausschüssen, die für das Geschäft des Unternehmens wichtig sind.

«Zweifelhaft, ob für die Firmen ein Reputationsrisiko besteht»

Das wichtigste Ziel von ausländischen Firmen, die in den USA ein PAC unterhalten und darüber Spenden verteilen, sei es in der Regel, Zugang zu erhalten, sagt Professor Marco Steenbergen von der Universität Zürich. «Das bedeutet, dass ein Unternehmen oder seine Lobby den Vertreter über seinen Standpunkt in Bezug auf eine bevorstehende Gesetzgebung informieren kann», wobei der Grat zur Überzeugungsarbeit schmal sei, so Politologe Steenbergen, der in den USA studiert und geforscht hat.

Die Unterstützung von Abgeordneten, die gegen die Anerkennung von Bidens Wahlsieg gestimmt haben, sei «in der amerikanischen Wahlkampffinanzierung nichts Ungewöhnliches». Die Unternehmen würden gleichzeitig auch an Demokraten spenden, denn sie suchten den Zugang zu beiden Seiten. Steenbergen zweifelt daran, ob Spenden an die Anhänger von Trumps Wahlbetrug-Märchen für die betroffenen Firmen ein Reputationsrisiko bedeuteten. Die breite Bevölkerung wisse oft nichts über diese Spenden, und selbst wenn sie etwas wüsste, «ist unklar, wie diese Informationen die Entscheidungen der Verbraucher beeinflussen».

Der damalige US-Präsident Donald Trump mit Kevin McCarthy, dem obersten Republikaner im Repräsentantenhaus. AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Ein Blick auf die Abgeordneten, die am meisten Geld von den PAC der Schweizer Firmen erhalten haben, illustriert laut Steenbergen deutlich, welche Überlegungen dahinterstecken: Mit den Abgeordneten Kevin McCarthy, Steve Scalise und Elise Stefanik befinden sich die drei ranghöchsten republikanischen Mitglieder des Repräsentantenhauses unter den Top Ten.

Falls die Republikaner bei den Zwischenwahlen im November dieses Jahres die Mehrheit im Abgeordnetenhaus erobern, würde Kevin McCarthy im Januar 2023 die Demokratin Nancy Pelosi als «Speaker of the House» ablösen. Wer das einflussreiche Amt innehat, kann die Agenda des Repräsentantenhauses festlegen, Abstimmungen ansetzen und wichtige Posten vergeben. Die weiteren Abgeordneten zuoberst auf der Empfängerliste der PAC der Schweizer Firmen sitzen gemäss Professor Steenbergen in Ausschüssen, die für die Unternehmen und ihre Geschäftstätigkeit «hoch relevant» seien.

