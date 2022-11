US-Kongress Wenn die Schweizer Botschaft überhastet ein PDF austauscht – Verwirrung um die «Freunde der Schweiz» in Washington Fast 50 Mitglieder des US-Parlaments geben sich offiziell als Freunde der Eidgenossenschaft zu erkennen. Doch bei der Gruppe ist Sand im Getriebe. Ihr Co-Präsident musste nach einem Gerichtsurteil zurücktreten und die Schweizer Botschaft datiert über Nacht ihre Informationen auf. Christoph Bernet und Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Mit Senator Rob Portman hört ein einflussreicher Freund der Schweiz in Washington auf. Mariam Zuhaib / AP

Er galt als einflussreichster Freund der Schweiz in der amerikanischen Hauptstadt: Senator Rob Portman, Republikaner aus Ohio. Nach zwei Amtszeiten verzichtete Portman bei den US-Zwischenwahlen von letzter Woche auf eine neuerliche Kandidatur.

Dem 66-Jährigen mit Wurzeln im solothurnischen Herbetswil lagen die Beziehungen zur Schweiz am Herzen. Portmann ist einer von vier Co-Präsidenten des «Friends of Switzerland Caucus» im US-Kongress. Zurzeit umfasst die Gruppe 46 Mitglieder des Senats und Repräsentantenhauses aus beiden Parteien. Es handelt sich um Kongressmitglieder, die sich aus verschiedenen Gründen für die Stärkung der amerikanisch-schweizerischen Beziehungen einsetzen.

Co-Präsident vor Gericht verurteilt

In jüngster Zeit ist bei den Freunden der Schweiz in Washington Sand im Getriebe. Im März 2022 verlor die Gruppe ihren Co-Präsidenten im Repräsentantenhaus. Der republikanische Abgeordnete Jeff Fortenberry aus Nebraska trat aus dem Parlament zurück, nachdem er im Zusammenhang mit der Annahme von illegalen Wahlkampfspenden in erstinstanzlich wegen Falschaussagen gegenüber FBI-Agenten verurteilt worden war.

Abgang in Schande: Der republikanische Abgeordnete Jeff Fortenberry vor einem Gericht in Los Angeles (24. März 2022). Keystone/AP Brian Melley

Doch schon vor Fortenberrys schmählichen Abgang schienen die «Friends of Switzerland» organisatorisch nicht auf der Höhe zu sein. Seit 2018 erscheinen sie im Gegensatz zu den Freundschaftsgruppen von anderen Ländern wie Liechtenstein, Haiti oder Wales nicht mehr auf der offiziellen Liste der parlamentarischen Gruppen des US-Kongresses. Grund dafür dürfte Nachlässigkeit sein: Höchstwahrscheinlich ging die entsprechende Registrierung vergessen, weil sich niemand in den Büros der vier Co-Präsidenten dafür zuständig fühlte.

Die Schweizer Botschaft in Washington. Keystone

Auch die Schweizer Botschaft in Washington macht in der Causa keine besonders gute Falle. Auf der Website ist eine veraltete Mitgliederliste aufgeschaltet, inklusive des verurteilten Ex-Co-Präsidenten Jeff Fortenberry. Nachdem eine Anfrage der «Schweiz am Wochenende» eintrifft, tauscht die Botschaft das PDF-Dokument über Nacht gegen eine aktualisierte Version aus. Auf der Botschaftswebsite ist Fortenberry hingegen weiterhin aufgeführt.

«Gruppe ist keinesfalls eingeschlafen»

Was ist genau los bei den Freunden der Schweiz? Die Gruppe habe sich nicht aufgelöst, versichert auf Anfrage ein Sprecher des demokratischen Abgeordneten Don Beyer. Der frühere US-Botschafter in Bern ist ebenfalls Mitglied des «Friends of Switzerland Caucus». Auch Nationalrätin Christa Markwalder (FDP/BE), Präsidentin des Schweizer Gegenstücks, des parlamentarischen Vereins Schweiz-USA, stellt klar: «Die ‹Friends of Switzerland› sind keinesfalls eingeschlafen.» Sie habe zum letzten Mal am Rande des Washington-Besuchs des damaligen Bundespräsidenten Guy Parmelin im November 2021 persönlichen Kontakt mit Mitgliedern der Gruppe gehabt, sagt Markwalder.

Nach vier Jahren teilweise coronabedingter Pause wird 2023 wieder offiziell eine Schweizer Parlamentsdelegation in die USA reisen. Markwalder ist zuversichtlich, dass dann die Kontakte zu den «Friends of Switzerland» wieder intensiviert werden können.

Die Schweizer Botschaft schreibt auf Anfrage, man werde Anfang nächstes Jahr, wenn der neugewählte Kongress zusammentritt, eine aufdatierte Mitgliederliste publizieren. Zur Neubesetzung der vakanten republikanischen Co-Präsidien des «Friends of Switzerland Caucus» im Senat und im Abgeordnetenhaus könne man derzeit nichts sagen. Gemäss Insiderinformation soll der Republikaner Bill Huizenga aus Michigan das Co-Präsidium im Abgeordnetenhaus übernehmen.

