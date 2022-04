Mobbing Wurde ETH-Professorin Marcella Carollo entlassen, weil sie eine Frau war? Nein, urteilt das Gericht Astrophysikerin Marcella Carollo verliert vor dem Bundesverwaltungsgericht mehrheitlich. Doch sie erhält eine Entschädigung, weil auch die ETH Zürich Fehler beging. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 21.04.2022, 12.00 Uhr

Die ETH Zürich hat vor drei Jahren zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Professorin entlassen. Sie trennte sich von Astrophysikerin Marcella Carollo, da diese Mitarbeitende zu stark unter Druck setzte. Frauen pushte sie besonders, weil sie der Ansicht war, dass diese das Doppelte leisten müssten, um gegen Männer bestehen zu können. Doktorierende hatten unter ihr 60-Stundenwochen. Als sich eine Doktorandin beklagte, sie habe zu wenig Zeit für eine bestimmte Aufgabe, riet ihr Carollo sie solle lieber eine Stunde mehr für die Arbeit aufwenden als für das Make-up.

Doch nicht nur Doktorandinnen fühlten sich diskriminiert. Auch Carollo selber sieht sich als Opfer einer Geschlechterdiskriminierung. In ihrer Beschwerde gegen die Kündigung zählt sie fünf Beispiele von männlichen Professoren auf, die ähnliche Fehler begangen hätten, aber nicht entlassen worden seien. Es sei kein Zufall, dass nur 13 Prozent der ordentlichen Professoren weiblich seien, aber just eine Frau als erste entlassen werde. An der ETH herrsche nämlich ein frauenfeindliches Umfeld.

Das Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen stuft diese Kritik als unbegründet ein. Die Fälle der männlichen Professoren seien nicht vergleichbar. Diese seien teilweise einsichtig gewesen oder die Vorwürfe hätten sich in einer Untersuchung nicht bestätigt oder es handle sich um anders gelagerte Konflikte.

Carollo siegt in Nebenpunkten und erhält 185'000 Franken

Das Gericht weist die Beschwerde mehrheitlich ab. In Nebenpunkten gibt es Carollo aber Recht. So stuft es die Entlassung als ungerechtfertigt ein. Die ETH sei mitschuldig an der Situation, da sie der Professorin nicht geholfen habe. Anstatt einer Entlassung wären eine Mahnung und ein weiteres Coaching angebracht gewesen. Deshalb erhält Carollo eine Entschädigung von acht Monatslöhnen. Ihr Jahresgehalt betrug 278'000 Franken. Sie erhält nun also 185'000 Franken.

Carollo wollte aber viel mehr. Sie verlangte eine Weiterbeschäftigung oder die Einstufung der Entlassung als rechtsmissbräuchlich oder geschlechterdiskriminierend. Obwohl die ehemalige Professorin vor Gericht nun relativ viel Geld herausholte, steht sie als Verliererin da. Sie hat nur zu einem Achtel Recht erhalten, wie das Gericht vorrechnet. Sie kann den Entscheid an das Bundesgericht in Lausanne weiterziehen.

