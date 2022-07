Gleichstellung Sexismus-Verdacht an der ETH Zürich: Die tragische Geschichte der ersten Physik-Professorin Ursula Keller erhielt als erste Frau einen ETH-Lehrstuhl für Physik. Sie hat die Lasertechnik revolutioniert. Doch von der Männerwelt der besten Hochschule des Landes fühlt sie sich ins Abseits gedrängt. Recherchen zeigen: Die ETH hat in ihrem Fall die Wahrheit verdreht. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 22.07.2022, 17.00 Uhr

Sie ist eine Pionierin des Laserlichts: Ursula Keller. Heinz Troll/EPA

Ihre Biografie liest sich wie ein märchenhafter Aufstieg: Ursula Keller, 1959 in Zug geboren, wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und war in der Schule nicht besonders gut – ausser in Mathematik und Naturwissenschaften. Die meisten ihrer Kolleginnen wurden Hausfrauen.

Doch Keller ging als erstes Mitglied ihrer Familie an eine Universität. Sie studierte Physik an den besten Hochschulen: an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und der US-Universität Stanford.

Ursula Keller erklärt ihre Lasertechnik. Quelle: Youtube

Mit 30 Jahren revolutionierte sie die Lasertechnik. Sie erfand ein neues Verfahren, mit dem Laser als Instrumente zum Schneiden, Schweissen und Operieren eingesetzt werden können. Ihr Konzept wurde zum Industriestandard.

Mit 33 erhielt sie als erste Frau einen Lehrstuhl am Physik-Departement der ETH Zürich. Mit 51 entwickelte sie den damals genausten Zeitmesser der Welt: die Attouhr, die ein Millardstel einer Millardstel Sekunde registrieren kann.

Ursula Keller und die Attouhr. Keystone (2018)

Obwohl ihr Pensum mehr als hundert Prozent betrug und auch ihr Mann, ein Hightech-Unternehmer, Vollzeit arbeitete, schaffte sie es irgendwie, Familie und Beruf zu vereinbaren. Mit 37 und 39 wurde sie Mutter zweier Söhne. Am Departement fragte man sich, ob sie ihre professoralen Pflichten noch erfüllen könne. Eine Frage, die ihren Kollegen nie gestellt wurde.

Struktureller Sexismus an der ETH?

Bis heute hat Keller den Eindruck, Frauen würden an der ETH systematisch benachteiligt. Der Konflikt eskalierte 2019, als die ETH zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Entlassung einer Professorin vorbereitete: Astrophysikerin Marcella Carollo war in die Kritik geraten, weil sie zu hart mit Doktorandinnen umging und diese mobbte. Inzwischen wurde die Entlassung durch das Bundesverwaltungsgericht bestätigt, wobei sich allerdings auch zeigte, dass die ETH grobe Fehler begangen hatte.

Astronomie-Professorin Marcella Carollo. zvg

Aus der Sicht von Keller ist Carollo jedoch nicht Täterin, sondern Opfer von Mobbing. In einem Interview mit der «Republik» kritisierte Keller strukturellen Sexismus und Korruption innerhalb der ETH. Danach wurde sie von ETH-Präsident Joël Mesot ermahnt. Er drohte ihr ebenfalls mit einer Entlassung.

Gegen diese Ermahnung wehrte sich Keller juristisch. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht in einem soeben publizierten Urteil ihre Beschwerde abgewiesen. Begründung: Da eine Ermahnung keine Sanktionierung darstelle, könne diese gar nicht angefochten werden.

Die Akten zeigen: Die ETH hat im Fall Keller gelogen

Das Urteil ist aus einem anderen Grund interessant. Es enthüllt, dass die ETH auch in diesem Verfahren einen groben Fehler begangen hat. Die Kommunikationsabteilung der ETH hatte in der «NZZ am Sonntag»damals behauptet, Keller sei nicht aufgrund ihres Ganges an die Öffentlichkeit ermahnt worden – mehr könne aus personalrechtlichen Gründen aber nicht gesagt werden. Mit dieser Stellungnahme gelang es den PR-Spezialistinnen der Hochschule, die Kontroverse zu entschärfen und Kellers Glaubwürdigkeit zu beschädigen.

Nun zeigt sich aber: Das Statement der ETH war nicht korrekt. Keller wurde aus zwei Gründen ermahnt.

Erstens: weil sie ihre Aussagen im persönlichen Gespräch mit ETH-Präsident Joël Mesot zugespitzt hat und dabei unter anderem einen «absolut unzulässigen Vergleich zu Nazideutschland und der Judenverfolgung gezogen» habe.

Zweitens: wegen ihres Gangs an die Medien. Die ETH-Kommunikationsabteilung hatte die Öffentlichkeit also in die Irre geführt.

Auszug aus der Ermahnung an Ursula Keller von 2019. Bild: CH Media

Zwei externe Untersuchungen haben Kellers Vorwürfe inzwischen weitgehend widerlegt. Teilweise erhielt sie aber auch Recht. So empfahl die Eidgenössische Finanzkontrolle mehr Transparenz bei der Mittelverteilung. Genau darin sieht Keller das Problem – bis heute. Informelle Machtgruppen würden bestimmen, wie die Gelder innerhalb des Departements und der Institute verteilt würden. Wer die Unterstützung des inneren Machtzirkels verliere, werde durch Mehrheitsentscheide abgestraft. So würden am Schluss Allianzen entscheiden, wer wie viel Geld erhalte. Sie sagt:

«Diese inoffizielle Machtgruppe besteht hauptsächlich aus Männern – vielleicht wird noch pro forma eine Frau dazu genommen, die aber nicht kritisieren darf.»

Eine 30-jährige Karriere endet im Sekretariat

Als Beispiel für diese Art der Mittelverteilung sieht sie die Vorbereitung ihrer eigenen Emeritierung. Sie ist 63 und möchte ihre Professur über das ordentliche Pensionsalter von 65 hinaus verlängern – Frauen können an der ETH frei wählen, ob sie bis 64 oder 65 arbeiten. Zudem ist auf Antrag eine Verlängerung von bis zu fünf Jahren möglich und werde den Männern immer bewilligt, wenn ihre Forschung exzellent sei.

Das letzte Foto aus Kellers Büro. Bild: Heidi Hostettler/ETHZ (2021)

Keller möchte ein Jahr mehr Zeit haben, um ihre Forschungsprogramme und die Ausbildung aller Doktorierenden abzuschliessen. Sie ist bereit, selber dafür Kompromisse einzugehen.

Eine neue ETH-Richtlinie will verhindern, dass solche Verlängerungen auf Kosten der Jungen gehen. Deshalb müssen die zusätzlichen Ressourcen, die nach der eigentlichen Pensionierung gebraucht werden, vorher eingespart werden.

An Weihnachten gab Keller daher schweren Herzens ihr Büro auf, das sie 1993 als erste Physik-Professorin bezogen hatte. Stattdessen richtete sie sich einen Schreibtisch im Sekretariat ein. Hier sitzt sie nun wie eine Empfangsdame hinter den Postfächern.

Sie lacht trotzdem: Kellers neuer Arbeitsplatz im Sekretariat. Bild: Heidi Hostettler/ETHZ (2021)

Auch ihre Attouhr baute sie ab. Mit dem leer geräumten Labor will sie Platz für ihre Doktorierenden gewinnen.

Keller nimmt Abschied von ihrer Attouhr. Bild: Heidi Hostettler/ETHZ

Dabei gibt es im Departement eigentlich keine Platznot. Andere Professoren hätten die Richtlinie auf andere Weise erfüllt. Sie hätten vor ihrer Pensionierung Überkapazitäten geschaffen, die sie dann abgebaut hätten. Doch das sei nicht ihr Stil.

Das leer geräumte Labor. Bild: Heidi Hostettler/ETHZ

Trotz der Sparmassnahmen braucht Keller für ihre Verlängerung zusätzliche ETH-Mittel. Um diese beim Physikdepartement beantragen zu können, muss eine Mehrheit der zehn Professoren ihres Instituts für Quantenelektronik den Antrag unterstützen. Zwei enthielten sich, vier stimmten dafür und vier dagegen – unentschieden. Eine Begründung dafür habe sie nicht erhalten, sagt Keller. Weil keine Mehrheit zu Stande gekommen ist, reicht das Institut den Antrag nicht ein. Nun liegt der Fall bei der ETH-Schlichtungsstelle.

Geht es wirklich um ein Geschlechterproblem?

Mit ihrer Einschätzung, dass es sich um ein Problem fehlender Gleichstellung handelt, steht sie allerdings ebenfalls ziemlich alleine da. Schon im Fall Carollo wunderten sich die Kollegen, dass der Fall zum Genderproblem erklärt wurde. Chemieprofessor Antonio Togni brachte seine Sicht in einem internen Mailverkehr wie folgt auf den Punkt:

«Es geht hier keineswegs um Mann oder Frau oder gar um Mann gegen Frau! Wenn aber die Gender-Problematik in den Vordergrund gerückt wird, dann ist das eine – in meinen Augen allzu billige und durchsichtige – Ablenkung vom wahren Problem.»

Die ETH-Kommunikationsabteilung betont, dass in den vergangenen zwei Jahren über 40 Prozent der neuen Professuren an der ETH mit Frauen besetzt worden seien. Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion würden an der ETH auf allen Ebenen viel Beachtung erhalten. Und:

«Auch Frau Prof. Keller setzt sich in ausserordentlicher Weise für die Karriere von Frauen in der Naturwissenschaft ein. Die ETH Zürich anerkennt dieses Engagement.»

So lautet das aktuelle Statement zum Fall. Keller selber sitzt derweil an ihrem Schreibtisch im Sekretariat und weiss nicht, ob die Sparmassnahme am Ende vielleicht vergebens sein wird. Als sie 1993 ihre Professur als «Quotenfrau» annahm, wie sie selber sagt, hätte sie nicht gedacht, dass sie es drei Jahrzehnte später trotz ihrer Forschungserfolge immer noch so schwer haben werde.

In ihrem Büro hinterlässt sie nur den Schriftzug «Just do it» – ihr Lebensmotto. Bild: Heidi Hostettler/ETHZ

