Ein Unwetter richtet in Zürich grosse Schäden an

Unwetter Hochwasseralarm und orkanartige Böen: Zürcher Stadtbäume hatten keine Chance Sturmböen, Hagel und Starkregen prägen diesen Sommer und gefährden weite Teile der Schweiz. Viele Schäden gibt es im Raum Zürich. Bruno Knellwolf 13.07.2021, 19.30 Uhr

Umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste auf dem Käferberg in Zürich beschädigen zahlreiche Autos. Keystone

Das Wetter spielt weiterhin verrückt. Während in Stockholm bei 28 Grad Celsius die Sonne lacht, frieren wir bei mageren 16 Grad und versinken im Regen. Das Unwetter hat in der Nacht auf Dienstag eine Schneise der Verwüstung über den Grossraum Zürich gezogen. «Die Welt geht unter» dachten sich die Menschen in Zürich.

Nicht nur Zürich, sondern weite Teile der Schweiz sind wegen der anhaltenden Unwetter ein Gefahrengebiet. Allein im Kanton Zürich wird nach dem heftigen Hagelschlag mit etwa 2000 Schadenfällen mit Kosten in zweistelliger Millionenhöhe gerechnet. Von Zürich bis Winterthur mussten Keller und Garagen ausgepumpt werden. So wie in anderen Landesgegenden schon in der Nacht auf Sonntag.

Intensiver Starkregen

«Am Messstandort Zürich-Affoltern sind innert 10 Minuten 27 Millimeter Regen gefallen. Das ist an diesem Messstandort die zweithöchste 10-Minuten-Summe seit Messbeginn 1981», sagt Stephan Bader von Meteo Schweiz. Das ist viel für einen Starkregen, aber nicht ungewöhnlich. Bader sagt:

«Der Schweizer Niederschlagsrekord bei den 10-Minuten-Summen liegt bei 41 Millimetern, gefallen am 11. Juni 2018 am Messstandort Lausanne.»

An anderen Orten in der Schweiz waren die Regenfälle sogar noch intensiver. Während es in Zürich-Waldegg 69 Millimeter in 24 Stunden regnete, waren das im Tessin in Robiéi sogar 186 Millimeter. Im Waadtland wurden 96 Millimeter gemessen, in Andermatt 88 und in Bern 61 Millimeter. Weit weniger Niederschlag gab es bis gestern in der Ostschweiz.

Die verheerende Gewitterzelle über Zürich brachte in der Nacht nicht nur viel Wasser, sondern auch Hagel und Sturm. Die maximalen Hagelkorngrössen lagen zwischen 2,5 und 3,5 Zentimetern, was nicht aussergewöhnlich ist, aber doch in beinahe allen Gärten Äpfel und Birnen zerschlug. Noch grösser waren die Hagelkörner im luzernischen Amt Sursee und im bernischen Schwarzenburgerland und Emmental.

Das grosse Baumfällen in Zürich

Nicht nur der Hagel sorgte für Zerstörung, die Sturmböen in und um Zürich knickten oder entwurzelten unzählige Bäume. In Zürich-Leutschenbach peitschte die Böe mit 116 km/h am Fernsehstudio vorbei. Stürmischer war es nur noch in der Innerschweiz, in Egolzwil lag die Spitzengeschwindigkeit bei 135 km/h.

Nicht nur die Stadt Zürich traf etwa der viele Regen: Auch viele der aktuell stattfindenden Sommerlager – etwa von Pfadi oder Cevi – werden dieser Tage ordentlich verregnet. Keystone

Der Wind allein ist aber womöglich nicht allein schuld am Knicken der Bäume. «Es ist denkbar, dass die Standfestigkeit von Bäumen bei stark durchnässten Böden – wie im aktuellen Fall – reduziert ist und sie deshalb anfälliger auf kräftige Böen sind», sagt Bader.

Das bestätigt Reinhard Lässig von der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL. Auch am WSL-Standort in Birmensdorf sind beim Sturm zahlreiche alte, freistehende Bäume gebrochen oder umgeworfen worden. «Einige der gebrochenen Stämme lassen erkennen, dass die oberen Kronenteile wie abgedreht wurden, dass also wirbelnde Winde am Werk waren. Bäume mit verhältnismässig kleinen Wurzeltellern wurden zumeist als Ganzes aus dem Boden gehebelt», sagt Lässig.

Im Moment fallen die Bäume leichter

Die Durchfeuchtung des Bodens ist dabei ein wichtiger Faktor. «Ist der Boden mit Wasser gesättigt, fällt ein Baum bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit eher um, als wenn der Boden ausgetrocknet ist. Zurzeit sind viele Böden im Schweizer Mittelland sehr gut durchnässt, das macht es einem Sturm leicht, Bäume umzublasen», sagt Lässig.

Vielerorts steigen die Flusspegel bedrohlich an. Keystone

In der Regel können Bäume ab einer Windgeschwindigkeit von etwa 80 bis 120 km/h brechen oder umfallen – je nach Angriffsfläche, vorhandenen Sturmwirbeln und Bodenzustand. Orkanartigen Böen über 120 km/h hält selten ein Baum stand. Die Stadtbäume in Zürich stehen oft allein, haben in hohem Alter grosse Kronen und sind im Boden nicht so stark verwurzelt wie Bäume im Grünen. Die Stadtbäume waren den Sturmböen besonders ausgesetzt und haben kapituliert.

Hochwasserlage wird sich verschärfen

Der Regen trifft auf einen gesättigten Boden, übervolle Seen und Flüsse. Aufgrund der vielen Niederschläge in den letzten Wochen sind die natürlichen Systeme vielerorts voll und vermögen kein Wasser mehr aufzunehmen. Der kommende Niederschlag wird also nicht mehr zurückgehalten und gelangt sofort zum Abfluss. «Das bedeutet, dass jedes Niederschlagsereignis eines zu viel ist, ungeachtet, ob es normale oder grosse Mengen liefert: Die Hochwasserlage wird sich so oder so weiter verschärfen», sagt Bader.

Nichts mit Sommer-Schifffahrt auf dem See: Teilweise können die Landungsstege nicht mehr erreicht werden. Keystone

Doch woher kommt dieses Unwetter überhaupt? Auf der Vorderseite eines Höhentiefs mit Zentrum über Frankreich wurde mit einer kräftigen Südströmung sehr feuchte und instabil geschichtete Luft zur Schweiz geführt. Nun verlagert sich das Tief langsam ostwärts, und die Strömung dreht auf Südost. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt der intensiven Niederschläge von den zentralen Alpen allmählich zu den östlichen Alpen.

Diese Woche wird es nichts mit Sommer

Heute Mittwoch liegt das Höhentief über der Schweiz, wodurch die Zufuhr von feuchter Luft vorübergehend nachlässt. In den Alpen sind vereinzelt auch Gewitter möglich, Hagel wird in den Prognosen nicht erwähnt. Am Donnerstag ist es meist stark bewölkt, und häufig fällt Niederschlag. «Da kann noch einiges an Niederschlag zusammenkommen. Besonders in den östlichen Landesteilen sind lokale Gewitter möglich», sagt Bader. Regen bleibt uns auch am Freitag nicht erspart, vor allem den Alpen entlang und im Osten.

Am Samstag können wir aufschnaufen dank sonniger Abschnitte. Am Sonntag wird es mit Bise wahrscheinlich gegen Westen hin recht sonnig, und am Montag kommt dann endlich der Sommer zurück.

Nachgefragt bei Meteorologe Felix Blumer: «Der Regen dürfte da und dort für die Böden zu viel sein»

Hat Sie dieses Unwetter mit Gewittern und starken Sturmböen, das vor allem den Raum Zürich betraf, in seiner Heftigkeit überrascht?

Felix Blumer, Meteorologe bei SRF Meteo. Bild: SRF

Felix Blumer: Wir haben immer mit heftigen Gewittern am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag gerechnet. Dass es genau Zürich traf, war bis zu einem gewissen Grad zufällig. Allerdings können Gewitter, die sich an den Bergen der Zentralschweiz bilden, immer wieder die Stadt Zürich und Umgebung treffen.

Die starken Sturmböen haben viele Bäume entwurzelt. War der Wind zu stark?

Es war nicht ganz überraschend, dass bei den Gewittern der Nacht vor allem die Böen heftig ausfielen. In Egolzwil wurden 135 Kilometer pro Stunde gemessen, im Norden der Stadt Zürich waren es 106 Kilometer pro Stunde. Dies waren aber natürlich die Böen direkt an der Messstelle. Aufgrund der Schadensbilder muss im Norden der Stadt Zürich von Spitzenböen im Bereich von 130 oder sogar 140 Kilometern pro Stunde ausgegangen werden.

Waren diese Windspitzen aussergewöhnlich?

Dies sind zwar hohe Werte. Es kann aber immer wieder vorkommen, und im Einzelfall liegen die Gewitterböen noch deutlich höher. In der Nacht auf den 2. August 2017 wurde bei einer ähnlichen Gewitterzelle auf einer privaten Station im zürcherischen Marthalen ein Wert von 170 Kilometer pro Stunde gemessen.

Wo wird das mit den vom Niederschlag gesättigten Böden zu grossen Problemen führen, wenn es nun weiter stark regnet?

Es ist schon jetzt an vielen Orten ein Problem. Die grossen Niederschläge vom Dienstag und dann vor allem auch vom kommenden Donnerstag werden die Situation weiter verschärfen. Am Donnerstag dürften vor allem Gebiete in der Zentral- und Ostschweiz betroffen sein. Nach den aktuellen Wettermodellen muss zum Teil bis am Freitagabend nochmals mit rund 90 Millimetern Regen gerechnet werden. Das dürfte da und dort für die Böden zu viel sein. Da es aber auch am Wochenende immer noch ein paar schwache Schauer gibt, dürfte es bis zu einer deutlichen Entspannung noch einige Tage gehen.