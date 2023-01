Unterschriften-Boom Nach Silvesterkrawallen: Tausende wollen jetzt privates Feuerwerk und Böller verbieten In den sechs Tagen, die das neue Jahr erst dauert, hat das Komitee der Feuerwerksinitiative über 14'200 Unterschriften gesammelt. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Noch bis im November 2023 hat das Initiativkomitee «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» Zeit, 100’000 gültige Unterschriften zu sammeln. So lange dürfte das Komitee aber gar nicht benötigen. 41'000 Unterschriften hat es bereits, und nun haben alleine in den sechs Tagen nach Silvester über 14'200 Menschen online das Unterschriften-Formular ausgefüllt. Ein Feuerwerk der Signaturen.

«Damit dürften wir die Hälfte der Unterschriftenzahl schon in den nächsten Tagen übertreffen», sagt Mitinitiant Roman Huber. Die Initiative sei schon vorher auf Kurs gewesen, der Boom nach Silvester sei aber überwältigend. «Die über 14'200 Unterschriften widerspiegeln den Groll der Leute gegenüber der Böllerei.»

Ein Grund für den plötzlichen Aufschwung dürften die nachsilvesterlichen Schlagzeilen aus Europa und der Schweiz sein: Angriffe auf Einsatzkräfte, zahlreiche Brände, verschreckte und gestorbene Tiere, leichte bis tödliche Verletzungen und immenser Sachschaden.

Das Problem seien nicht die grossen, schönen, 20-minütigen Feuerwerke der Städte und Gemeinden, sagt Roman Huber. Würde die Initiative umgesetzt, wären solche Feuerwerke an überregional bedeutenden Anlässen weiterhin erlaubt.

Die Initiative richte sich gegen die Böller, die Private nicht nur an Silvester oder am 1. August abfeuern, sondern auch Tage davor und Tage danach, ebenso an Familienfeiern, Geburtstagen und Hochzeiten. Sie richte sich gegen den Lärm, den Abfall, den Feinstaub. «Freiheit und Vergnügen des einen dürfen nicht auf Kosten der anderen gehen», sagt Huber.

Überreste eines privaten Feuerwerks auf dem Vorplatz einer Firma im Kanton Aargau. Bild: Nadja Rohner

Krawalle schaden der ganzen Branche

Dass die Feuerwerksinitiative seit Anfang Jahr Aufschwung erhält, nimmt Urs Corradini unaufgeregt zur Kenntnis. Er ist der Präsident des Branchenverbands SKF, der Schweizerischen Koordinationsstelle Feuerwerk, welche die Interessen von Herstellern, Importeuren, Grossisten und Pyrotechnikern vertritt. Angriffe auf Einsatzkräfte wie die in Berlin schaden aber der ganzen Branche, sagt Corradini. «Das beobachten wir mit sehr grossem Bedauern.»

Entgegenkommen will die SKF der Initiative nicht, weil diese das gesamte private Feuerwerk verbieten will. «Geht man mit dem Feuerwerk korrekt um und hält man alle Vorschriften ein, ist es völlig harmlos.» Die SKF weise auf der Homepage und mit Flyern auf die Sicherheitsvorschriften hin. Das Wichtigste seien die Gebrauchsanweisungen auf den Verpackungen der Feuerwerkskörper.

Corradini hoffe, die Gesellschaft zeige sich tolerant gegenüber denen, die Freude an der Feuerwerkstradition haben. Immerhin seien es mit dem

1. August und Silvester nur zwei Tage im Jahr, an denen privates Feuerwerk ohne Bewilligung erlaubt sei.

Als Alternativen kämen etwa Licht- oder Lasershows in Frage, sagt Roman Huber vom Initiativkomitee. Kommt die Initiative zu Stande und wird sie angenommen, dürften nochmals rund drei Jahre vergehen, bis ein entsprechendes neues Gesetz in Kraft tritt. Die Feuerwerkshersteller hätten genügend Zeit, an innovativen Alternativen zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln, sagt Huber. «Es gibt viele Möglichkeiten. Sie müssen die Chance nur packen.»

