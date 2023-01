Wegen Gewalt an Schule: 1000 Lehrer mussten zum Arzt

Unterricht Schüler prügelt minutenlang auf Opfer ein: Etwa 1000 Lehrpersonen mussten in den letzten fünf Jahren wegen Gewaltattacken zum Arzt Meistens sind die Täter Eltern und Schüler, meistens beschimpfen und beleidigen sie Lehrerinnen und Lehrer: Laut einer neuen Studie erlebten in der Deutschschweiz während der letzten fünf Schuljahre etwa 65’000 Lehrpersonen Gewalt. Kari Kälin 4 Kommentare 16.01.2023, 18.25 Uhr

Kommt zum Glück eher selten vor: Schüler, die mit den Fäusten auf Lehrpersonen einprügeln. Bild: Getty

Ein 17-jähriger Berufsschüler geht mit einem Messer auf seine Lehrerin los und verletzt sie tödlich. Dieses Drama spielte sich in der letzten Woche in der deutschen Kleinstadt Ibbenbüren ab. Auch in den USA sorgen Amokläufe von Schülern mit trauriger Regelmässigkeit für Schlagzeilen. Von solchen Zuständen bleiben die Schweizer Schulen verschont. «Wir haben keine amerikanischen Verhältnisse», sagt Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH). Der LCH stellte am Montag in Zürich eine Untersuchung zum Thema Gewalterfahrungen von Lehrpersonen in der Deutschschweiz vor. Es war die erste dieser Art. Die Frage, ob die Gewalt gegen Lehrpersonen in den letzten Jahren zugenommen hat oder nicht, bleibt damit offen.

Erstellt hat die repräsentative Studie das Sozialforschungsbüro Büro Brägger. Mitgemacht haben 6789 Personen aus dem Schulumfeld mit, 5435 davon waren Lehrpersonen. Das Hauptergebnis lautet: Etwa zwei Drittel der befragten Lehrerinnen und Lehrer erlebten in den letzten fünf Schuljahren verschiedene Formen von Gewalt. Rechnet man das hoch, bedeutet das: Von 100’000 Lehrpersonen auf allen Stufen in der Deutschschweiz erlitten 65’000 Gewalt. Bei 43’000 führte dies über eine längere Zeit zu einer emotionalen Belastung. Wir fassen die wichtigsten Befunde der Studie zusammen.

Eine Lehrperson wird in einem Restaurant von einem ehemaligen Schüler mit Fäusten traktiert. Eine andere Lehrperson will einen Streit unter Schülern schlichten. Einer der Streithähne prügelt danach minutenlang mit Fäusten und Füssen auf sie ein. In beiden Fällen benötigen die Opfer eine medizinische Behandlung. Dies zeigen Fallbeschreibungen in der neuen LCH-Studie. Insgesamt mussten während den letzten fünf Schuljahren rund 1000 Lehrpersonen nach einem physischen Angriff durch Schüler oder Schülerinnen einen Arzt aufsuchen. Sie erlitten zum Beispiel Prellungen, Muskelfaserrisse oder brachen sich Knochen.

Es gibt Schüler, die Lehrerinnen am Hintern betatschen, mit einer Waffe auf Lehrer losgehen oder sich im Werkraum eine Aale schnappen und drohen. Einige Väter spielen bei Elterngesprächen plötzlich mit dem Sackmesser herum. Im letzten Frühling musste die St.Galler Kantonspolizei in ein Schulhaus nach Goldach ausrücken, weil ein Streit zwischen einem Schüler und einer Lehrerin eskalierte. Studienautorin Martina Brägger hat im Bericht aber auch eine gute Nachricht auf Lager: Solch schwere Formen von Gewalt kamen in den letzten fünf Jahren sehr selten vor, jeweils weniger als ein Prozent. Die meisten Vorfälle endeten glimpflich; es blieb bei der Drohung, der Angriff wurde abgeblockt oder es entstanden keine ernsthaften physischen Verletzungen.

Manchmal verletzten sich Lehrer auch, wenn Schüler in ihrer Wut einen Tisch umstiessen oder Lehrer mit Gegenständen bewarfen. Interessant: Verhältnismässig am häufigsten gehen junge Schüler und Kindergärtler auf das pädagogische Personal los – indem sie es zum Beispiel beissen. Solche Episoden haben auch damit zu tun, dass die Kinder beim Schuleintritt erst vier Jahre alt sind und ihre Emotionen noch nicht so gut steuern können. Wutausbrüche – Eltern von Kleinkindern können ein Lied davon singen – sind die Folge. Generell gilt: Verhaltensauffällige Kinder werden überdurchschnittlich oft gewalttätig. Oft kämpfen sie mit Lern- und persönlichen Problemen, werden in einer Sonderschule oder mit integrativer Förderung unterrichtet.

In den meisten Fällen geht die Gewalt von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern aus. Am häufigsten beleidigen und beschimpfen sie Lehrerinnen und Lehrer, bedrohen oder schüchtern ein. Schüler werfen mit Unflätigkeiten wie «Fick dich», «Schlampe», «Hurensohn» oder «Dumme Kuh» um sich, wie es in der Studie heisst. Manchmal lästern Schülerinnen über das Aussehen der Lehrerin und finden selbiges «schlimm».

Ein Vater beschimpfte einen Lehrer bei einem Lernberichtsgespräch als «Diktator, Teufel, Satan» und versperrte ihm nachher den Ausgang aus dem Klassenzimmer. Ein anderer drohte, er komme mit seinem Bruder vorbei und werde im Kindergarten «für Ordnung sorgen». Das soziale Profil der Rüpel-Eltern wurde nicht untersucht. Autorin Brägger sagt aber, es handle sich um ein schichtübergreifendes Phänomen. Mit anderen Worten: Die überambitionierte Mutter mit vermeintlich hochbegabtem Nachwuchs kann genauso gut austicken wie der bildungsferne Vater mit knappem Budget. Eltern attackieren Lehrpersonen meistens, wenn sie finden, ihre Kinder würden zu schlecht benotet und falsch eingestuft. Auch Übertrittsgespräche bergen viel Konfliktpotenzial. Oft monieren Eltern, die Lehrpersonen förderten ihren Nachwuchs ungenügend.

15 Prozent der Lehrpersonen erlebte Gewalt durch Kollegen und Kolleginnen, 11 Prozent durch die Schulleitung. Meistens handelt es sich dabei um Mobbing. Die Betroffenen nehmen die Gewalt durch diese Akteure als belastender war als jene durch Eltern und Schüler. Sie kann zu Schulhauswechseln, Auszeiten oder sogar zur Aufgabe des Berufs führen. Das Mobbing manifestiert sich zum Beispiel im Ausschliessen beim Pausenkaffee oder Zweifeln an der pädagogischen Kompetenz.

Nur die Hälfte der Lehrpersonen, die sich nach Gewalterfahrungen an die Schulleitung wendet, fühlt sich von dieser gut unterstützt. Überdurchschnittlich viel Support gibt es, wenn Schüler oder Eltern involviert sind. Der Support sinkt auf 30 Prozent, wenn Lehrpersonen von Kollegen gemobbt werden. Geht die Gewalt von einem Mitglied der Schulleitung aus, finden die Betroffenen dort nur noch in 6 Prozent der Fälle Hilfe. Zu diesem Befund passt: Jede fünfte Lehrperson findet, die Schulleitung hindere sie daran, einen Gewaltvorfall verarbeiten zu können. Manche fühlen sich auch von den Kollegen im Stich gelassen, die mit Pauschalkommentaren wie «Du hast deine Klasse nicht im Griff» reagierten.

Sozialforscherin Martina Brägger hält fest: «Jede Lehrkraft kann von Gewalt betroffen sein und damit auch jede Schule.» Bemerkenswert sei, dass auf allen Schulstufen über ähnliche Gewalterfahrungen berichtet werde. Wenige grössere Unterschiede hat Brägger aber herausschälen können. So leiden etwa Lehrpersonen an Sonderschulen stärker unter Gewalt als ihre Kolleginnen an der Regelschule. Auf Stufe Gymnasium und Berufsschule – der Bildungsweg ist dann schon stark vorgespurt - greifen Eltern die Lehrpersonen seltener an. Auch geraten Klassenlehrer häufiger ins Fadenkreuz der Eltern als Fachlehrer.

«Es geht nicht darum, die Situation zu dramatisieren», sagte LCH-Präsidentin Dagmar Rösler vor den Medien. Man dürfe sie aber auch nicht bagatellisieren. «Wichtig ist, dass Lehrerinnen und Lehrer ernst genommen werden, wenn sie Druckversuchen ausgesetzt sind.» Der LCH hat an die Adresse der Behörden sechs Forderungen formuliert, die schweizweit flächendeckend umgesetzt werden sollen – zum Beispiel sollen eine unabhängige Ombudsstelle sowie niederschwellige Beratungsangebote geschaffen werden, um Konflikte zu entschärfen. Der LCH verlangt auch ein Interventions- und Krisenkonzept mit einem Massnahmenkatalog für verschiedene Eskalationsstufen.

Wichtig auch: Die Schulleitungen und Behörden sollen die Gewalterfahrungen der Lehrpersonen anerkennen, diese schnell und unbürokratisch unterstützen und bei gravierenden Fällen Anzeige erstatten. Zudem sollen die Schulleitungen eine gewaltfreie Kultur fördern. Verlangt wird auch eine regelmässige Statistik zu Gewalt gegen Lehrpersonen. Schliesslich erwartet der LCH, dass künftige Lehrpersonen an den Pädagogischen Hochschulen und in Weiterbildungen auf den Umgang mit Gewaltsituationen vorbereitet werden.

