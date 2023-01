Unterricht «Fick dich», «Schlampe», «Satan»: So beschimpfen Schüler und Eltern Lehrpersonen – zwei Drittel von ihnen erleben Gewalt In den letzten fünf Jahren haben etwa 65'000 von 100'000 Lehrerinnen und Lehrern in der Deutschschweiz Gewalt erlebt. Meistens sind die Täter Eltern und Schüler. Das zeigt eine neue Studie. Kari Kälin Jetzt kommentieren 16.01.2023, 13.00 Uhr

Vor allem jüngere Kinder ticken aus, wenn ihnen in der Schule etwas nicht passt. Symbolbild: Getty

In der letzten Woche hat ein 17-jähriger Berufsschüler in der deutschen Kleinstadt Ibbenbüren seine Lehrerin mit Messerstichen tödlich verletzt. Laut Medienberichten hatte er zuvor einen eintägigen Schulverweis kassiert.

Schüler, die Pädagogen töten: Von solchen Schocknachrichten sind Schweizer Schulen bis jetzt verschont geblieben. Auch von Amokläufen wie in den USA. «Wir haben keine amerikanischen Verhältnisse», sagt Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH).

Extreme Formen von Gewalt wie Körperverletzung, sexuelle Übergriffe oder Angriffe mit Stich- oder Schusswaffen haben in den letzten fünf Jahren weniger als ein Prozent der Lehrpersonen in der Deutschschweiz erlebt. Das zeigt eine Studie des Sozialforschungsbüros Brägger, die der LCH am Montag den Medien präsentierte. Zudem endeten diese Vorfälle meist glimpflich. An der repräsentativen Umfrage machten 6789 Personen im Schulumfeld mit, 5435 davon Lehrpersonen.

Die Studie zeigt aber auch: Etwa zwei Drittel der befragten Lehrerinnen und Lehrer erlebten in den letzten fünf Schuljahren verschiedene Formen von Gewalt. Hochgerechnet auf die Anzahl Lehrerinnen und Lehrer in der Deutschschweiz, heisst das: Etwa 65'000 Lehrpersonen waren betroffen, und bei 43'000 führte es über eine längere Zeit zu einer emotionalen Belastung.

In den meisten Fällen geht die Gewalt von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern aus. Am häufigsten beleidigen sie das pädagogische Personal, entgleisen verbal, bedrohen oder schüchtern ein. Schüler werfen mit Unflätigkeiten wie «Fick dich», «Schlampe», «Hurensohn» oder «Dumme Kuh» um sich, wie aus Fallbeispielen in der Untersuchung hervorgeht. Ein Vater beschimpfte einen Lehrer bei einem Lernberichtsgespräch als «Diktator, Teufel, Satan» und versperrte ihm nachher den Ausgang aus dem Klassenzimmer. Ein anderer Vater drohte einer Kindergärtnerin, er komme mit seinem Bruder vorbei und werde im Kindergarten «für Ordnung sorgen».

Mobbing von Schulleitung und Berufskollegen belastet am stärksten

Interessant: Am stärksten setzte den Lehrpersonen die Gewalt zu, die von Berufskollegen und der Schulleitung ausgeht. Diese Akteure behelligen die Lehrpersonen in der Regel mit einer Art von Mobbing. Für die Betroffenen kann es erhebliche Konsequenzen wie Schulwechsel oder Krankschreiben haben.

Dagmar Rösler ist Präsidentin des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Bild: zvg/Solothurner Zeitung

Sie wolle die Lage in der Schweiz nicht dramatisieren, aber auch nicht bagatellisieren, sagte Rösler. Der LCH hat sechs Forderungen formuliert, um die Situation zu verbessern. Er verlangt etwa, dass flächendeckend unabhängige Ombudsstellen und niederschwellige Beratungsangebote geschaffen werden. Es sollen Interventions- und Krisenkonzepte erarbeitet werden, und die Schulleitungen und Behörden sollen die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer unterstützen. Auch sollen Absolventen der Pädagogischen Hochschule auf den Umgang mit Gewaltsituationen vorbereitet werden.

