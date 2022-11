UNO-Sicherheitsrat Schweiz könnte undankbares Nordkorea-Dossier erhalten Die Diplomatie der Eidgenossenschaft bereitet sich unter Hochdruck auf die zweijährige Mitgliedschaft im wichtigsten Gremium der Weltpolitik vor. Hinter den Kulissen laufen Verhandlungen darüber, welche Dossiers den neu einziehenden Mitgliedern zugeteilt werden. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Heikles Dossier: Nordkoreas Diktator Kim Jong Un posiert mit Schülern. kcna/epa

Genau 60 Tage dauert es noch, bis die Schweiz Teil des exklusivsten Klubs der Weltpolitik wird. Am 1. Januar 2023 zieht sie gemeinsam mit Ecuador, Japan, Malta und Mozambique für zwei Jahre in den UNO-Sicherheitsrat ein. Hinter den Kulissen haben schon kurz nach der Wahl der neuen Mitglieder am 9. Juni Verhandlungen darüber begonnen, wie nächstes Jahr die Dossiers zwischen den neuen und den alten Ratsmitgliedern aufgeteilt werden. Es gehe dabei «wie auf einem Basar» zu und her, sagt ein Insider.

Der UNO-Sicherheitsrat funktioniert nach einer ganzen Reihe von geschriebenen und ungeschriebenen Regeln. Wichtigstes Merkmal: Die auch P5 genannten fünf ständigen Mitgliedsstaaten – China, Frankreich, Grossbritannien, Russland, USA – verfügen anders als die zehn nichtständigen Mitglieder (E10 genannt) über ein Vetorecht.

Nur ein Staat darf «den Stift halten»

Häufig übernimmt jemand aus dem Trio Frankreich, Grossbritannien und USA die Führung und stimmt sich eng mit China und Russland ab. Doch in immerhin 8 von 41 Dossiers amtet aktuell ein nichtständiges Mitglied als Penholder. Deren Vertreter präsidieren ausserdem 23 Unterausschüsse. Ein Teil dieser Dossiers und Posten wird im neuen Jahr vakant. Dazu gehören gewichtige Themen wie das Afghanistan-Dossier, der Konflikt in der äthiopischen Region Tigray oder der Nordkorea-Unterausschuss.

Die P5 üben auch grossen Einfluss aus, welcher Mitgliedstaat bei welchem Thema die Führung übernimmt. Der UNO-Sicherheitsrat funktioniert nach dem «Penholder-System». Ein Mitgliedstaat hält in einem bestimmten Dossier «den Stift in der Hand» – sei es ein regionaler Konflikt, ein Sanktionsregime oder ein übergeordnetes Themenfeld. Der «Penholder» lotet im jeweiligen Dossier den Konsens unter den Ratsmitgliedern aus, schreibt Entwürfe für Erklärungen oder Resolutionen und entscheidet über den Zeitplan für die Behandlung im Rat. Oftmals, aber nicht in allen Fällen, übernimmt der Penholder gleichzeitig auch den Vorsitz des mit dem Dossier befassten Unterausschusses oder der informellen Expertengruppen des Sicherheitsrats.

Zwischen Prestige und Arbeitslast

Der Bund will sich bezüglich Dossierverteilung nicht in die Karten blicken lassen. «Die Schweiz ist interessiert, im Einklang mit ihren vom Bundesrat beschlossenen Prioritäten und ihrer Expertise die Federführung oder Co-Federführung ausgewählter Dossiers zu übernehmen», schreibt das Aussendepartement EDA. Als Prioritäten hat der Bundesrat die vier Themen nachhaltiger Frieden, Schutz der Zivilbevölkerung, Reform des UNO-Sicherheitsrats sowie Klimasicherheit definiert. Inwiefern die Schweiz bei diesen Dossiers zum Zug kommt, ist noch unklar. Laut EDA dauern die entsprechenden Diskussionen unter den bisherigen und neugewählten Ratsmitgliedern aktuell noch an.

Ein Bericht der NGO Security Council Reports zeigt, wie diese Verhandlungen im letzten Jahr verlaufen sind. Die fünf Neumitglieder hatten sich bereits im August 2021 auf eine provisorische Liste für die Verteilung der offenen Dossiers und Positionen geeinigt. Diese legten sie den fünf ständigen Mitgliedern vor, die mit ihrer eigenen Liste antworteten. Nach einem Hin und Her kam es erst im Januar 2022 zur Einigung. Aus dem Bericht wird auch ersichtlich, dass es zu einem Gerangel um die mit Prestige verbundenen Dossiers im Zusammenhang mit dem Schutz von vulnerablen Gruppen kam. Unbeliebt war die politisch sensible und ressourcenintensive Führung der Unterausschüsse zu den UNO-Sanktionsregimes.

Gemäss Insiderinformationen ist man im EDA optimistisch, dass die Schweiz das Dossier «Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten» erhält. Das Thema wird alljährlich im Mai an einer offenen Sitzung des Sicherheitsrats diskutiert, wenn die Schweiz turnusgemäss den Sicherheitsrat präsidieren wird. Doch für den Erhalt des Wunschdossiers muss die Eidgenossenschaft einen Preis bezahlen. Die Chance sei gross, dass die Schweiz den Unterausschuss zum Nordkorea-Sanktionsregime übernehmen muss.

