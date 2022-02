Russischer Aussenminister sagt Reise nach Genf ab

Uno-Menschenrechtsrat Russischer Aussenminister Sergej Lawrow sagt Reise nach Genf ab Am Dienstag wollte Sergej Lawrow vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf eine Rede halten. Aufgrund der Sperrung des Luftraumes durch die EU muss der russische Aussenminister nun seine Reise absagen. Julian Spörri, Lausanne 28.02.2022, 17.21 Uhr

Sagt seine geplante Reise nach Genf ab: Der russische Aussenminister Sergej Lawrow. AP

Lange war darüber spekuliert worden, nun ist es klar: Der russische Aussenminister Sergej Lawrow wird nicht physisch an der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf teilnehmen. Dies gibt Russlands Mission in Genf auf Twitter bekannt.

Ursprünglich war vorgesehen, dass Lawrow am Dienstagvormittag vor dem Gremium der Vereinten Nationen auftritt. Dieses hält derzeit in Genf seine ordentliche Sitzung ab. Die Zusammenkunft steht angesichts des Kriegs in der Ukraine unter einem besonderen Stern, zumal der Rat am Montag einen Antrag der Ukraine auf eine dringende Debatte zum Angriff Russlands angenommen hat.

Der Besuch Lawrows sei aufgrund eines Flugverbots im Luftraum von EU-Ländern gestrichen worden, erklärt die russische Vertretung in Genf auf Twitter. Sie bezieht sich damit auf die Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wonach der europäische Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt wird. Damit Lawrow trotzdem hätte am Gipfel in Genf teilnehmen können, wäre somit eine Ausnahmegenehmigung der EU nötig gewesen. Mittlerweile hat zwar auch die Schweiz den Luftraum für Flüge aus Russland gesperrt, doch sie sieht explizit Ausnahmen für diplomatische Flüge vor.

US-Aussenminister wird per Video zugeschaltet

Um die Einreise einer Delegation nach Genf trotz des von der EU gesperrten Luftraumes zu ermöglichen, wurde die russische UNO-Vertretung sogar bei Generalsekretär António Guterres vorstellig. Dies bestätigt die UNO gegenüber CH Media. Der Generalsekretär habe am Sonntag zweimal mit Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates, gesprochen, um eine Lösung für das Problem zu finden. Gelungen ist dies jedoch offenbar nicht. Die UNO hält in ihrer Stellungnahme dazu fest, dass sie nicht für die Erteilung von Fluggenehmigungen für die Mitgliedstaaten zuständig sei.

Ob sich Sergej Lawrow an der Sitzung des Menschenrechtsrats nun allenfalls per Videobotschaft zu Wort meldet, ist unklar. Die Medienstelle konnte eine entsprechende Frage am Montagabend nicht beantworten. Vorgesehen ist derweil, dass der amerikanische Aussenminister Antony Blinken am Dienstag per Video zur Sitzung des UNO-Gremiums zugeschaltet wird. Am Mittwoch soll zudem der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba eine Rede halten. Die ordentliche Sitzung des Menschenrechtsrats in Genf dauert noch bis am 1. April.