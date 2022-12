UNGEWÖHNLICHE PRÄVENTION Alleine kommt man nicht auf den Turm: So wollen Münster Suizide verhindern In Bern und Basel dürfen Einzelpersonen die Münstertürme nicht mehr besteigen. Das Grossmünster in Zürich wählt eine andere Massnahme, damit es nicht mehr zu Sprüngen in die Tiefe kommt. Francesco Benini Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Wahrzeichen der Stadt Basel: das Münster. Benjamin Wieland / bz

Die deutsche Touristin war angetan von der Berner Altstadt. Am Ende des Rundgangs wollte sie den Münsterturm besteigen, um eine Sicht von oben auf den Stadtkern zu gewinnen. Die Frau an der Kasse im Münster sagte dann aber zu ihr: «Leider kann ich Ihnen kein Ticket ausstellen». «Warum denn nicht?», wollte die Touristin wissen. «Sie sind alleine unterwegs. Suizidprävention», lautete die Antwort. Die deutsche Besucherin war baff.

Es ist ein Thema, über das wenig gesprochen wird. Die Zuständigen des Berner und des Basler Münsters sowie des Zürcher Grossmünsters standen in den vergangenen Jahren vor der Frage: Wie weiter mit den Münstertürmen? Sie sind eine Touristenattraktion. Die Gäste geniessen die Aussicht und schiessen viele Fotos.

In allen drei Städten waren aber Menschen von den Türmen gesprungen. Die Suizide sind schrecklich. Hinzu kommt die Gefährdung der Personen, die sich auf den Plätzen vor den Münstern aufhalten. Und wer Zeuge eines Todessprungs wird, vergisst das nie.

Man gelangt nicht mehr ans äussere Geländer

Sollte man die Münstertürme schliessen? In Bern und Basel haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, dass Einzelpersonen nicht mehr zugelassen werden. «Gerne weisen wir Sie darauf hin, dass der Aufstieg nur in Gruppen ab 2 Personen möglich ist», heisst es auf der Website des Berner Münsters. Auch das Basler Münster teilt mit: «Einlass nur in Gruppen ab 2 Personen.»

Diese Massnahme wird strikt umgesetzt. Man kann sich nicht einer Touristengruppe anschliessen, deren Mitglieder einem nicht bekannt sind. Die Zuständigen zogen psychologisches Fachpersonal bei, als sie diese Regelung trafen.

Das Grossmünster hat derweil den oberen Teil des Karlsturms umgebaut, von dem man auf Zürich hinunterschauen kann. Die Plattform, die zum äusseren Geländer führt, ist für Besucher nun nicht mehr zugänglich. Ein verziertes Gitter dient als Sperre.

In Bern werden derzeit ebenfalls Umbauten geprüft. In Basel hat man sie bereits verworfen. Matthias Zehnder, Medienbeauftragter der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, sagt: «Bauliche Massnahmen zur Suizidprävention am Münster wurden nach den letzten Vorfällen gemeinsam mit dem Denkmalschutz und dem Münsterbaumeister geprüft. Ohne massive Eingriffe am Baukörper ist es nicht möglich, die Münstertürme abzusichern.»

Zahl der Suizide in der Schweiz sinkt

Die Suizidprävention führt dazu, dass Menschen, die alleine reisen, von Türmen ferngehalten werden. Was meint die Interessengemeinschaft der Alleinstehenden, Pro Single Schweiz, dazu? Präsidentin Sylvia Locher sagt: «Es ist verständlich, dass der Sicherheit oberste Priorität eingeräumt wird. Anderseits muss man sich fragen, ob Alleinreisende dann noch über hohe Brücken gehen dürfen. Auch von dort könnten sie sich hinunterstürzen.»

Die Stadt Bern hat die Kornhaus- und die Kirchenfeldbrücke mit Fangnetzen gesichert. Unter den Brücken fliesst nicht nur die Aare; es sind dort auch Wohnquartiere. Manche Bewohnerinnen und Bewohner bekamen es mit, wenn sich jemand in den Tod stürzte.

Der eingeschränkte Zugang zu Aussichtspunkten mag Touristen irritieren, die alleine reisen. Was die Suizidprävention anbelangt, gibt es in der Schweiz aber eine erfreuliche Entwicklung: Sie wirkt offenbar. Die Zahl der Suizide sinkt seit Jahren. Im Jahr 2000 waren es 972 und damit erstmals seit 1964 weniger als 1000. Dazu trägt wahrscheinlich bei, dass Hilfsangebote leicht verfügbar sind und die Stigmatisierung von Menschen abnimmt, die an einem psychischen Leiden erkranken.

Hilfe bei Suizidgedanken Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und ihr Umfeld da, vertraulich und gratis: - Die Dargebotene Hand: Gespräch und Beratung per Telefon, Mail und Chat auf www.143.ch und Kurzwahlnummer 143. - Beratung + Hilfe 147: Beratung für Kinder und Jugendliche von Pro Juventute über Telefon, SMS, Chat und Mail auf www.147.ch und Kurzwahlnummer 147. - Weitere Adressen: www.reden-kann-retten.ch für Beratungsangebote in allen Kantonen und www.trauernetz.ch für Hinterbliebene nach einem Suizid.

