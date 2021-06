Schweizer Klimapolitik: Wie geht es jetzt weiter?

Umwelt Nach dem knappen Nein an der Urne: Wie geht es jetzt weiter mit der Klimapolitik? Was jetzt weiterhin gilt, welche Massnahmen wegfallen - und was in den Parteien schon für Ideen kursieren, um künftig doch noch mehr für den Klimaschutz zu machen. Sven Altermatt, Lucien Fluri, Dominic Wirth 14.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haben allen Grund zum Feiern: Die SVP ist die grosse Siegerin des Abstimmungssonntags. Anthony Anex / KEYSTONE

Und jetzt, wie weiter? So lautete die Frage, die bald einmal in den Mittelpunkt rückte nach dem knappen Nein zum CO2-Gesetz. Es war als nächstes Kapitel gedacht in der Schweizer Klimapolitik. Als Mittel mit dem Zweck, bis 2030 nur noch halb so viele Treibhausgase auszustossen wie noch 1990. Dazu hat sich die Schweiz mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens verpflichtet.

Jetzt bleibt zwar das Ziel. Doch die Instrumente dazu hat das Volk abgelehnt. Mit der Folge, dass weiterhin das aktuelle CO2-Gesetz die Klimapolitik festlegt. Bis 2019 hat die Schweiz mit ihm gegenüber 1990 rund 14 Prozent seiner Emissionen reduziert. Der Bund rechnet damit, dass es bis 2030 rund 23 Prozent werden – und also bei weitem nicht die angestrebten 50 Prozent.

Politiker wollen nun nach Sektoren vorgehen

Das liegt daran, dass verschiedene Verschärfungen jetzt nicht kommen. Etwa die Erhöhung der CO2-Abgabe. Und es liegt auch daran, dass im aktuellen Gesetz verschiedene Massnahmen nur befristet vorgesehen sind. Etwa die Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure. Das neue Gesetz sollte diese verschärfen, doch nun fehlt ab nächstem Jahr die Grundlage. Die Kompensationspflicht entfällt ganz.

Das gilt zum Leidwesen der Wirtschaft auch für die Möglichkeit, sich von der CO2-Abgabe befreien zu lassen. Diese Regelung ist ebenfalls bis Ende 2021 befristet. Eigentlich wäre eine Ausweitung vorgesehen gewesen. Nun müssen die bisher befreiten Firmen laut Bund ab 2022 eine CO2-Abgabe bezahlen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga machte aber klar, dass die zwei unumstrittenen Elemente weiterlaufen sollen. Die Umweltministerin will hier mit dem Parlament rasch eine Lösung finden - und mittelfristig «eine gemeinsame Basis» für weitere Klimaschutzmassnahmen. Eine Gelegenheit hierfür könnte die anstehende Beratung der Gletscher-Initiative bieten.

Sommaruga zum CO2-Gesetz: "Die Vorlage war vermutlich überladen" Keystone

Bei den Parteien kursieren schon verschiedene Ideen. Laut der FDP kann eine Neuauflage des CO2-Gesetzes nur «mit noch liberaleren Lösungen» und ohne Verbote und Bevormundungen zum Erfolg geführt werden. Roger Nordmann, Fraktionschef der SP, legt das Abstimmungsergebnis naturgemäss anders aus. Der Klimapolitiker ruft nach dem Nein das Ende der Lenkungsabgabe aus. «Die liberale Ökologiepolitik hat eine Schiffbruch erlitten, insbesondere der Lenkungsansatz,» sagt er. Die Rückerstattungen seien zu schwer zu vermitteln.

Nordmann schweben nun wie Politikern anderer Parteien getrennte Vorlagen für die einzelnen Sektoren vor. Im Verkehrsbereich soll die Elektrifizierung mit technischen Normen vorangetrieben werden. Daneben seien staatlich finanzierte Förderprogramme für die Sanierung von Gebäuden gefragt. «Die Leute empfinden Lenkungsabgaben als Bestrafung», so Nordmann. Man müsse sie jetzt eher bei klimafreundlichen Investitionen finanziell unterstützen. Daneben will die Linke den Finanzplatz regulieren. Sowohl die SP als auch die Grünen haben gestern eine Initiative angekündigt.

Und was sagt die grosse Siegerin, die SVP? Nationalrat Christian Imark will sich Massnahmen gegen den Klimaschutz nicht verschliessen. Eine neue Vorlage müsse aber effizient statt überbordend sein. Es sei nun an den Bürgerlichen, sich zu finden, weil die Vorlage laut seiner Lesart an den Nein-Stimmen aus der Mitte und der FDP gescheitert ist. Der 39-jährige kann sich einen runden Tisch vorstellen.