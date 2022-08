Umverteilung Mindeststeuer: Welche Kantone am meisten profitieren Auf internationalen Druck hin muss die Schweiz Grosskonzerne höher besteuern. Das spült mehr Geld in die Kassen der Kantone. Die SP macht einen neuen Vorschlag, wie die Zusatzeinnahmen verteilt werden sollen. Doris Kleck Jetzt kommentieren 15.08.2022, 18.00 Uhr

Basel-Stadt profitiert voraussichtlich von der Mindeststeuer. Bild: Georgios Kefalas/ Keystone

Die SP hat eine Studie in Auftrag gegeben – und wurde erst einmal enttäuscht. Die Einführung der Mindestbesteuerung von Grosskonzernen wird dem Fiskus zwar mehr Geld einbringen. Der Geldsegen fällt aber nicht so gross aus, wie sich die SP erhofft hatte. Das gab Co-Präsident Cédric Wermuth am Montag vor den Medien freimütig zu.

Ab 2024 müssen Unternehmen mit einem Umsatz von 750 Millionen Franken mehr Steuern bezahlen. Grund ist die Einführung der weltweiten Mindestbesteuerung von 15 Prozent.

Der Bund hat gut geschätzt

Der Bund rechnet mit Mehreinnahmen von 1 bis 2,5 Milliarden Franken. Die grosse Spanne begründet er damit, dass sich die finanziellen Auswirkungen der Steuerreform nicht zuverlässig schätzen lassen. Die Datenlage sei zu fragil und bestimmte Reformelemente liessen sich nicht quantifizieren. Die SP traute dieser Schätzung des Finanzdepartements nicht und bemängelt grundsätzlich, dass die Datengrundlagen für Steuerreformen in der Schweiz qualitativ schlecht seien.

Das Beratungsbüro BSS bekam von der Partei den Auftrag, die zusätzlichen Einnahmen im Rahmen der OECD-Reform zu beziffern. Die Ökonomen kamen zum Schluss, dass der Bund «seriöse und gute Arbeit geleistet hat» und beziffert die Mehreinnahmen mit 1,6 Milliarden Franken. Wobei auch das BSS-Studienmodell gewisse «Unschärfen» habe.

Im Gegensatz zum Bund trauen sich die BSS-Ökonomen auch zu, die Mehreinnahmen für die einzelnen Kantone zu schätzen. Wenig überraschend profitieren die Kantone Basel-Stadt und Zug am meisten. Gemäss der Studie kann Basel-Stadt mit Mehreinnahmen von 362.2 Millionen Franken rechnen, Zug mit 322,7 Millionen Franken und Zürich mit 249,1 Millionen Franken. Kein zusätzliches Geld gibt es indes für den Kanton Jura, fast keines für Genf und Glarus. Rechnet man die Mehreinnahmen auf die Bevölkerung um, so werden die Differenzen zwischen den Kantonen noch grösser. Die erwarteten Mehreinnahmen liegen in Zug bei 2506 Franken pro Kopf, in Genf und Jura bei 30 Rappen pro Kopf.

Wer bekommt wie viel?

Diese Zahlen sind mit Unsicherheiten behaftet. So ist zum Beispiel noch nicht einmal klar, wie sich die letzte Steuerreform STAF ausgewirkt hat. Doch die Zahlen sind für die SP politisch notwendig: Die Partei will damit nämlich die Diskussion über die Verteilung der Mehreinnahmen vorantreiben. Sie ist Teil der Reform, die aktuell im Parlament beraten wird. Die Volksabstimmung findet im Juni 2023 statt.

Der Bundesrat hat vorgeschlagen, dass die Kantone 75 Prozent der Einnahmen aus der neuen Ergänzungssteuer behalten können, 25 Prozent würden an den Bund gehen. Diesen Kompromiss haben die Kantone unter sich ausgehandelt. Doch politisch ist diese Aufteilung umstritten. Die Wirtschaftsverbände und rechten Parteien finden, dass die Kantone die Zusatzeinnahmen behalten sollen, um in die Standortattraktivität zu investieren. Die Logik dahinter: Wenn die Schweiz den Steuervorteil verliert, muss sie in anderen Bereichen besser werden. Die SP findet, es brauche eine gerechtere Verteilung der Mittel, um den Steuerwettbewerb einzuschränken. Und hat sich in der bestellten Studie auch berechnen lassen, wie die Steuereinnahmen «gerechter» verteilt werden können.

Basel-Stadt: Zusatzeinnahmen werden gebraucht

Die Partei sieht dazu zwei Stellschrauben. Einerseits über die Höhe des Bundesanteils. SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo sagt, dass die Ergänzungssteuer eine Bundessteuer sei und es keinen Grund gebe, von der üblichen Verteilung der Einnahmen zwischen Bund und Kantonen abzuweichen. Demnach läge der Bundesanteil bei 78,8 Prozent und der Kantonsanteil bei 21,2 Prozent. Das würde bewirken, dass die Pro-Kopf-Zusatzeinnahmen in Zug knapp über 500 Franken und in Basel-Stadt knapp unter 400 Franken zu liegen kämen. Andererseits hat die SP prüfen lassen, wie sich eine kantonale Obergrenze der Mehreinnahmen pro Kopf auswirken würde. Also wenn Zug und Basel-Stadt maximal 300 Franken pro Kopf und Jahr behalten dürften und der Rest auf die übrigen Kantone verteilt würden.

Gemein ist diesen Varianten, dass die SP mehr Umverteilung anstrebt. Es könne nicht sein, dass gewisse Kantone weiter davon galoppieren, sagte Birrer-Heimo. Wermuth verwies darauf, dass der Kanton Zug mit seinen Mehreinnahmen ja gar nichts anderes tun könne, als noch mehr Steuern zu senken. Die Zusatzeinnahmen würde die SP gerne für zwei ihrer Kernanliegen verwenden: So soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden, um das Erwerbspotenzial vor allem von Frauen besser auszuschöpfen. Zudem soll die Kaufkraft gestärkt werden. Die SP denkt dabei an höhere Prämienverbilligungen.

Die Verteilungsdebatte ist also lanciert. Keine Freude daran hat die Regierung des Kantons Basel-Stadt. Zu den neuen BSS-Zahlen wollte der Kanton zwar keine Stellung nehmen. Doch das von SP-Regierungsrätin Tanja Soland geführte Finanzdepartement weist daraufhin, dass die Zusatzeinnahmen sehr unsicher seien und höchstens realisiert werden, wenn der Kanton seine heutige Standortqualität erhalten könne. Dafür bräuchten die Kantone die finanziellen Mittel. Die Umverteilung zu den ressourcenschwachen Kantonen erfolge via Nationalem Finanzausgleich.

