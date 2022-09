Umstrittene Reise Parlamentarier wollen im Februar nach Taiwan – die politischen Schwergewichte bleiben zu Hause, SVP-Chiesa zögert noch Im August sorgte eine mögliche Reise der parlamentarischen Gruppe Schweiz–Taiwan für Schlagzeilen. Chinas Botschafter in Bern kritisierte die Pläne. Jetzt steht ein konkretes Datum für die Reise fest. Doch die meisten prominenten Köpfe der Gruppe winken ab. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Reiseziel mit politischer Brisanz: eine Fregatte von Taiwans Marine im Hafen von Keelung (5. August 2022). keystone / epa / Richard B. Tongo

Anfang August eskalierten die Spannungen in der Strasse von Taiwan. China reagierte mit Militärmanövern auf den Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi auf der Inselrepublik, die China als abtrünnige Provinz betrachtet. Chinas Drohgebärden gegenüber dem demokratischen Taiwan wurden auch in der Schweiz mit Besorgnis registriert. Zwar anerkennt die Schweiz Taiwan offiziell nicht, doch es besteht ein reger Austausch im wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Bereich.

Für Schlagzeilen sorgte hierzulande die parlamentarische Gruppe Schweiz–Taiwan. 34 Politiker aller Parteien gehören dem Gremium an, darunter die Parteipräsidenten von Mitte und GLP. SVP-Parteichef Marco Chiesa präsidiert die Gruppe, die sich für die Pflege und Vertiefung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern einsetzt.

Nur wenige Parlamentarier zeigen Interesse

Mit den Spannungen in der Region erhielt eine geplante Reise der Gruppe nach Taiwan neue Brisanz und sorgte im August für Schlagzeilen. Die Reise war wegen der Coronapandemie schon mehrfach verschoben worden und war im ersten Halbjahr 2023 vorgesehen; ein konkretes Datum fehlte noch.

SVP-Präsident Marco Chiesa. keystone / Peter Klaunzer

Während der laufenden Herbstsession haben sich die Pläne der Reisegruppe nun offenbar weiter konkretisiert. Deren Präsident Marco Chiesa bestätigt auf Anfrage von CH Media, dass Taiwans Vertretung in der Schweiz alle Mitglieder der Gruppe zu einer Studienreise nach Taiwan im Februar 2023 eingeladen habe.

Chiesa weist darauf hin, dass die Reiseteilnehmer Flug- und Übernachtungskosten selber übernehmen müssten. Die Taipei Cultural and Economic Delegation in Switzerland, wie Taiwans inoffizielle Botschaft in Bern heisst, schreibt auf Anfrage lediglich, Schweizer Parlamentarier seien immer in Taiwan willkommen:

«Die Entscheidung, ob und wann eine Reise stattfindet, liegt bei ihnen.»

Wie viele Mitglieder von National- und Ständerat am Ende tatsächlich nach Taiwan reisen, ist noch offen. Klar ist: Besonders gross oder politisch gewichtig dürfte die Delegation am Ende nicht sein. SVP-Präsident Chiesa schreibt, er habe sich persönlich noch nicht entschieden, aber werde während der Schulferien seiner Kinder im Februar vor allem Zeit mit seiner Familie verbringen.

Nicht teilnehmen werden Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister und GLP-Chef Jürg Grossen. Auch der Präsident und der Vizepräsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats, Franz Grüter (SVP/LU) und Hans-Peter Portmann (FDP/ZH), reisen nicht nach Taiwan.

SP-Nationalrat Fabian Molina. keystone / Anthony Anex

Die Mehrheit der Mitglieder der Gruppe, die auf eine Anfrage von CH Media reagieren, verzichtet aus beruflichen oder familiären Gründen auf eine Teilnahme an der Reise. Andere haben sich wie Marco Chiesa noch nicht definitiv entschieden. Fragezeichen gibt es unter anderem wegen der aktuell noch restriktiven Corona-Einreisebedingungen in Taiwan.

Grundsätzlich interessiert an einer Teilnahme sind die beiden Vizepräsidenten der parlamentarischen Gruppe Schweiz–Taiwan, die Nationalräte Fabian Molina (SP/ZH) und Nicolas Walder (Grüne/Genf). Doch auch bei ihnen steht der definitive Entscheid noch aus.

