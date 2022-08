UMSTRITTENE KAMPAGNE Das Plakat der Gewerkschaften zur AHV empört die Bürgerlichen: Darf man lügen im Abstimmungskampf? In seinem Kampf gegen die AHV-Vorlage wendet der Gewerkschaftsbund grobe Mittel an: Sein Plakat vermittelt die Botschaft, dass es um das Rentenalter 67 gehe – für Mann und Frau. Francesco Benini 4 Kommentare 19.08.2022, 05.00 Uhr

Falsches Thema: Plakat der Gewerkschaften gegen die AHV-Reform. Bild: Alex Spichale

Am 25. September entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten darüber, ob das Rentenalter der Frauen schrittweise an jenes der Männer angeglichen wird, auf 65 Jahre. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund, der die Vorlage ablehnt, lässt in diesen Tagen Plakate im ganzen Land aufhängen.

Bürgerliche Politikerinnen und Politiker reagieren ungläubig. Oder sie sind empört.

Auf dem Plakat ist ein Mann zu sehen, der bei einem Zustellungsbetrieb arbeitet. Und eine Frau in medizinischer Schutzkleidung, wahrscheinlich eine Ärztin. Der Leitspruch lautet: «Bald bis 67 arbeiten? AHV-Abbau zweimal Nein».

Cédric Wermuth forderte Redlichkeit – früher

Wer Ja sagt im September, stimmt einer Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre zu – das ist die Botschaft des Plakats. Sie ist falsch. Es geht nun einzig um das Rentenalter 65 für Frauen sowie die Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Nationalrätin Ruth Humbel (Mitte/AG). Bild: Fabio Baranzini

Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel ist eine erfahrene Sozialpolitikerin und Co-Präsidentin des Ja-Komitees. Sie sagt: «Diese Kampagne ist perfid. Ich erachte es als höchst problematisch, wenn man in einer direktdemokratischen Ausmarchung mit Falschaussagen Verwirrung stiftet.».

SVP-Präsident Marco Chiesa betont: Über die Frage auf dem Plakat stimmten die Schweizerinnen und Schweizer am 25. September nicht ab. «Offenbar haben die Gegner keine guten Argumente, sonst müssten sie nicht auf diese billige Angstmacherei zurückgreifen», sagt Chiesa.

In einem Abstimmungskampf werden Argumente zugespitzt, Missstände dramatischer dargestellt, als sie sind, man schwärzt Gegner an und biegt Statistiken zurecht. Das gehört alles zum politischen Geschäft. Aber darf man auch unverhohlen Unwahrheiten verbreiten? Den Inhalt einer Vorlage kreuzfalsch wiedergeben? Geht das?

Nein, fand SP-Co-Präsident Cédric Wermuth im Herbst 2021. Die Gegner des Covid-Gesetzes hatten mit dem Slogan «Impfzwang für alle?» geworben. Der stand an jenem Abstimmungssonntag aber nicht zur Diskussion.

Wermuth erklärte, dass die Verwendung offensichtlich falscher Informationen unterbunden werden müsse. Er regte an, dass der Bundesrat die gesetzliche Grundlage für eine unabhängige Lauterkeitskommission schaffen solle. Die Kommission würde sich der politischen Werbung annehmen und Regeln und Grundsätze aufstellen mit dem Ziel, «eine faire und lautere politische Auseinandersetzung zu gewährleisten.»

Die Vorlage als «Türöffner» für noch Schlimmeres

Was sagt nun Wermuth, dessen Partei die AHV-Vorlage bekämpft, zum Plakat der Gewerkschafter? Wäre es ein Fall für die Lauterkeitskommission? Wermuth will nicht Stellung nehmen und verweist an den Präsidenten des Gewerkschaftsbunds, SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard.

Gewerkschaftschef Pierre-Yves Maillard. Bild: Keystone

Herr Maillard, warum täuschen Sie die Abstimmungsberechtigten mit Ihrer Kampagne? Er entgegnet, dass es jetzt um einen Richtungsentscheid gehe: «Werden wir die allfälligen Bedürfnisse der AHV mit Erhöhungen des Rentenalters oder mit moderaten, solidarischen Beitragserhöhungen erfüllen?». Diese Frage sei «sehr konkret und sehr aktuell.»

Maillard verweist auf die Volksinitiative der Jungfreisinnigen, die eine «allgemeine und unbegrenzte Erhöhung des Rentenalters» verlange. Das Parlament werde sie in den nächsten Monaten behandeln. Sei sei «das eigentliche Programm der Bürgerlichen» und werde bei einem Ja im September «viel Rückenwind bekommen.»

SP-Nationalrätin Tamara Funiciello argumentiert ähnlich: «Die Erhöhung des Rentenalters der Frauen ist ein Türöffner für eine spätere, weitere Rentenalter-Erhöhung bei beiden Geschlechtern.» Wer im Nationalrat die Diskussion der letzten Monate verfolgt habe, wisse das.

«Das Plakat ist höchst unlauter»

Maillard und Funiciello rechtfertigen die Kampagne also mit der Volksinitiative der Jungfreisinnigen. Sie wurde von 140'000 Menschen unterschrieben und verlangt: Vom Jahr 2032 geht man in der Schweiz mit 66 in Pension, dann wird das Rentenalter an die durchschnittliche Lebenserwartung gekoppelt.

Der Präsident der Jungfreisinnigen, Matthias Müller, hält nichts von dieser Rechtfertigung. «Das Plakat erachte ich als höchst unlauter», meint er. Natürlich seien nicht alle Probleme der Altersvorsorge gelöst, wenn die Vorlage im September angenommen werde. «Aber die Stimmberechtigten können über unsere Volksinitiative später frei und in Kenntnis der Lage der Altersvorsorge entscheiden. Das ist der richtige, demokratische Weg.»

Werden die Gewerkschafter erfolgreich sein mit der Verwirrung, die sie in der Bevölkerung stiften wollen? Laut der SRG-Trendumfrage, die heute Freitag veröffentlicht wird, liegen die Befürworter der AHV-Reform klar vorne, mit 64 Prozent; die Zusatzfinanzierung erreicht derzeit eine Zustimmung von 65 Prozent. Das Täuschungsmanöver der Gewerkschafter wird das Ja kaum abwenden können.

