Fünf Mitglieder des Nationalrats besuchen in drei Wochen Taiwan und treffen sich dort mit Vertretern von Parlament und Regierung. Die chinesische Botschaft in Bern mahnt in scharfen Worten davor, «falsche Signale an die Separatisten auszusenden».

Christoph Bernet 15.01.2023, 16.07 Uhr