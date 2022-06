Ukraine-Krieg: Polen wollte Leopard-Panzer aus der Schweiz

Ukraine-Krieg Polen will stillgelegte Leopard-Panzer aus der Schweiz – doch Amherd sagt ab Die Schweizer Armee hat sie ausser Dienst gestellt, doch sie werden weiterhin in Stand gehalten. Nun zeigte Polen Interesse an der Übernahme der Leopard-Panzer. Doch der Bund lehnte die Anfrage ab. Stefan Bühler 1 Kommentar 03.06.2022, 14.30 Uhr

Plötzlich sind sie wieder begehrt: Panzer Leopard der Schweizer Armee. (Hinwil, 17. Juli 2014) Gaetan Bally / Keystone

Sie stehen in einer Lagerhalle in der Ostschweiz: 96 ausgemusterte Leopard-Panzer der Schweizer Armee. Den genauen Standort nannte die «NZZ am Sonntag» nicht. Sie hat kürzlich eine Reportage über die Stahlkolosse publiziert, die von Armeeangestellten regelmässig bewegt werden müssen, damit sie nicht einrosten. In der Reportage meldete sich SVP-Sicherheitspolitiker Werner Salzmann zu Wort: Er forderte, dass zumindest ein Teil der Panzer von der Schweizer Armee wieder in Dienst genommen werden soll.

Wie sich nun zeigt, ist Salzmann nicht der einzige Interessent: Laut zuverlässigen Quellen hat im Mai Polen offiziell in Bern für eine Übernahme der Panzer angefragt. Zuständig war das Verteidigungsdepartement von Viola Amherd, das dem Vernehmen nach das Gesuch jedoch bereits abgelehnt hat. Unter anderem mit der Begründung, dass hierfür ein Beschluss des Parlaments notwendig wäre. Zudem könnten tatsächlich, wie von Salzmann gefordert, die Leopard-Panzer auch für die Schweizer Armee in der näheren Zukunft wieder eine Rolle spielen.

Diskussionen zwischen Berlin und Warschau

Dass Polen angefragt hat, ist freilich keine Überraschung. Das Land hat Panzer aus seinen Beständen, die noch aus russischer Produktion stammten, an die Ukraine abgegeben. Um die eigenen Truppen wieder aufzurüsten, hat die polnische Regierung von Deutschland in einem Ringtausch Leopard-Panzer als Ersatz erwartet. Laut Medienberichten sprach Polens Präsident Andrzej Duda diesbezüglich von einem Versprechen der Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz, das aber bisher nicht eingehalten worden sei. Nachdem Deutschland diese Woche einen Ringtausch mit Griechenland eingefädelt hat, bei dem es um die Lieferung von Schützenpanzern geht, will Scholz nun auch mit Polen nach einer Lösung suchen.

Die Panzer aus der Lagerhalle in der Ostschweiz spielen dabei allerdings keine Rolle mehr.

