Ukraine Wie das Schweizer Medienhaus Ringier das Treffen zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin in Moskau einfädelte Altkanzler Gerhard Schröder will den russischen Präsidenten Putin zu einem Waffenstillstand bewegen. Am Donnerstag unterhielten sich die beiden lange. Ringier-Chef Marc Walder trug wesentlich dazu bei, dass das Treffen zu Stande kam. Francesco Benini 1 Kommentar 11.03.2022, 18.15 Uhr

Der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder (rechts) und der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen 2005 in Berlin Presidential Press Service/Itar- / EPA

Das amerikanische Onlinemagazin «Politico» berichtete als Erstes über das Treffen. Es fand am Donnerstagabend in Moskau statt – und wie aus informierten Kreisen zu erfahren ist, sollen der russische Präsident Wladimir Putin und der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder lange miteinander geredet haben, mehr als drei Stunden. Weitere Personen waren nicht anwesend. Das Schweizer Medienunternehmen Ringier trug wesentlich dazu bei, dass es zu dieser Begegnung kam.

Am Freitag vor einer Woche rief ein ukrainischer Politiker den Chef von Ringier, Marc Walder, an. Walder wurde gebeten, mit Rustem Umerov in Kontakt zu treten. Umerov ist Mitglied des ukrainischen Parlamentes – und der Delegation, die mit der russischen Seite bisher in Belarus drei Verhandlungsrunden über einen Waffenstillstand absolviert hat, ohne zählbares Ergebnis.

Altbundeskanzler Gerhard Schröder (rechts), Ringier-CEO Marc Walder (links) mit Ehefrau Susanne im Jahr 2012 am Zürcher Filmfestival. Walter Bieri / KEYSTONE

Eine Quelle im Medienhaus Ringier erzählt, dass es zu einem Videoanruf zwischen Marc Walder und Rustem Umerov gekommen sei. Der Ukrainer trug folgenden Wunsch vor: Gerhard Schröder möge versuchen, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Walder wurde gefragt, ob er zu diesem Zweck ein Treffen zwischen Schröder und Umerov einfädeln könne.

Deutsche Regierung wurde nicht informiert

Schröder ist eng verbunden mit Ringier. Er war seit 2006 Berater von Verleger Michael Ringier und CEO Marc Walder gewesen – bis das Unternehmen das Mandat Anfang März sistierte. Schröder weigert sich, seine lukrativen Posten bei russischen Energiekonzernen niederzulegen. Dies trug ihm in seiner Heimat und auch in anderen Ländern heftige Kritik ein.

Walder rief nun Schröder an. Der Altkanzler erklärte sich dazu bereit, den ukrainischen Politiker zu treffen. Im Umfeld von Schröder heisst es: Der Altkanzler wolle alles tun, um zu einer Deeskalation zwischen Russland und der Ukraine beizutragen.

Die deutsche Regierung wurde nicht informiert. Schröder fand offenbar, dass er in einem Gespräch mit Putin, dem er freundschaftlich verbunden ist, eher etwas erreichen könne, wenn er von niemandem mandatiert sei.

Reise nach Istanbul

Das Treffen zwischen Umerov und Schröder hätte in Zürich stattfinden sollen; das war der Plan bei Ringier. Aber die Ukrainer schlugen Istanbul vor. Also flogen am vergangenen Montag Schröder, dessen Ehefrau So-yeon Schröder-Kim sowie Marc Walder an den Bosporus. Am Flughafen warteten Mitarbeiter des türkischen Aussenministeriums auf sie.

Am Montagnachmittag traf Schröder im Istanbuler Dolma-Bagdsche-Palast die ukrainische Delegation, die von Rustem Umerov angeführt wurde. Die Ukrainer unterrichteten den Altkanzler über ihre Positionen in den umstrittenen Punkten: die Zukunft des Landes inner- oder ausserhalb der Nato, den Status der Krim und des Donezbeckens. Laut dem Magazin «Politico» erklärte Schröder den Ukrainern, dass er nicht sicher sei, ob Putin ihn empfangen werde.

Der Altkanzler, dessen Frau und Marc Walder fuhren daraufhin zurück an den Flughafen. Schröder rief eine Kontaktperson Putins an und fragte, ob er den Präsidenten treffen könne. Schon nach zehn Minuten erhielt er die Zusage aus Moskau.

Walder sei am Montagabend alleine zurück nach Zürich geflogen, heisst es im Medienunternehmen. Schröder und seine Gemahlin blieben in Istanbul, bis sie am Mittwoch von einem russischen Flugzeug abgeholt wurden.

Das seltsame Selfie aus Moskau

In der Lobby des Hotels, das nahe am Kreml liegt, erkannte am folgenden Tag ein deutscher Journalist der «Bild»-Zeitung den Leibwächter Schröders. Sofort verbreitete sich die Nachricht, dass der Altkanzler in Moskau sei.

So-yeon Schröder-Kim veröffentlichte am Donnerstag auf Instagram ein Bild, das sie betend in ihrem Hotelzimmer zeigte, im Hintergrund der Kreml. Sie erntete dafür wenig Zuspruch und viel Spott.

Unklar ist, ob es nun zu weiteren Treffen zwischen Schröder und Putin kommt. Es war nicht in Erfahrung zu bringen, ob Schröder in Moskau geblieben ist.

Der Altkanzler kämpft um seine Ehre. In Deutschland äusserten sich am Freitag Politiker aus verschiedenen Parteien anerkennend über Schröders Initiative, die vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski gutgeheissen worden war.

Wladimir Putin erklärte am Freitag, dass er «positive Veränderungen» in den Verhandlungen mit der Ukraine sehe. Gleichzeitig liess er die Angriffe auf das Nachbarland mit unverminderter Brutalität weiterführen.

Kann Schröder in Moskau etwas erreichen beim Mann, der ihm 2006 bei der Adoption zweier russischer Waisenkinder geholfen hatte? Skepsis ist angebracht. Wladimir Putin war dankbar für prominente Figuren aus dem Westen, die seine Nähe suchten. Sie halfen ihm, in der öffentlichen Wahrnehmung zu übertünchen, wie er Russland in einen totalitären Staat zurückverwandelte. Die Prominenten aus dem Westen wurden grosszügig dafür entschädigt, dass sie sich als Gesundbeter des Kremls hergaben.

