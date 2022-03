Das denken junge Menschen über den Krieg in der Ukraine de

Ukraine-Krise «Es macht mich traurig und wütend zugleich»: Junge Menschen erzählen, wie sie über den Krieg denken Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigt auch Kinder und Jugendliche überall auf der Welt. Wir haben acht junge Menschen gefragt, was sie über die schrecklichen Vorkommnisse in Osteuropa denken. Raffael Schuppisser und Andreas Maurer 22.03.2022, 15.43 Uhr

Jil (17), Ennetbaden AG

Jil. zvg

«Zuerst eine Pandemie, und jetzt spricht man schon von einem Dritten Weltkrieg. Eine ziemlich heftige Zeit, in der ich meine Jugend verbringe. Klar möchte ich dabei möglichst gut über die aktuellen Geschehnisse Bescheid wissen. Doch der Grat aus informiert bleiben und die schrecklichen Bilder und Geschichten nicht zu nahe an sich heranzulassen, ist relativ dünn. Ich frage mich, weshalb eine einzelne Person es so weit bringen konnte. Das macht mich irgendwie traurig und wütend zugleich.»

Manuel (17), Sempach LU

Manuel.

«Der ganze Krieg ist für mich ziemlich surreal. Seit er ausgebrochen ist, informiere ich mich jeden Tag in den Medien und diskutiere mit meiner Familie darüber. Trotzdem realisiere ich gar nicht so richtig, was da abgeht. Ich glaube, die Schweiz alleine kann diesen Krieg nicht beenden. Was wir tun können, ist helfen. Wir können dafür sorgen, dass es den Flüchtlingen, die in die Schweiz kommen, gut geht.»

Livio (13), Lengnau AG

Livio. zvg

«Wenn ich die Bilder der Zerstörung sehe, werde ich neugierig, aber auch traurig, da ich nicht gedacht hätte, dass es in Europa Krieg geben kann. Am meisten Angst macht mir, dass dieser Krieg unberechenbar ist. Putin selber macht mir auch Angst, da er auch schon mit Atomwaffen gedroht hat. Ich finde, die Schweiz sollte weitere Sanktionen verhängen. Wir sollten Flüchtlinge aufnehmen. Ich hoffe, dass dieser Krieg schnell endet.»

Meret (12), Wohlen AG

Meret. Nathalie Wolgensinger

«Die Bilder aus der Ukraine machen mich sehr traurig, und ich frage mich jedes Mal, warum niemand aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gelernt hat. Meine Grossmutter ist im Zweiten Weltkrieg aus Deutschland geflohen, und ich kann nur erahnen, wie schlimm dies für sie war. Ich hoffe sehr, dass dieser Albtraum endlich ein Ende hat und so viele Leute wie möglich überleben werden und zurück in ihre Heimat können.»

Lauro-Luca (13), Cazis GR

Lauro-Luca. zvg

«Jeder hofft in seinem Innersten, dass es keinen Atomkrieg geben wird. Putin hat es angedroht, aber eine Atombombe hätte auch Auswirkungen auf Russland und andere Teile Osteuropas. Ich befürchte, dass noch weitere Länder hineingezogen werden, zum Beispiel Polen. So könnte sich der Krieg weiter ausbreiten und Putin könnte trotzdem zur Atombombe greifen. Vor diesem Moment fürchte ich mich, auch vor den Auswirkungen auf die Schweiz.»

Olivia (11), Schwändi GL

Olivia. zvg

«Die Schweiz sollte sich mehr einmischen. Ich würde eine Abstimmung organisieren, und dann gemeinsam entscheiden, wie wir helfen wollen. Wahrscheinlich wäre Geld am besten, dann können die Ukrainerinnen selber entscheiden, was sie kaufen wollen. Es müssen mehr Journalisten in der Ukraine sein und berichten, damit wir wissen, was genau passiert, und richtig entscheiden können. Die Journalistinnen aus der ganzen Welt müssen unbedingt in der Ukraine bleiben.»

Jossi (19), Zürich

Jossi. Sandra Ardizzone

«Wenn ich am Fernsehen die Ukrainerinnen und Ukrainer sehe, denke ich: Diese Menschen verteidigen auch mich. Denn plötzlich scheint nicht mehr unmöglich, was man nur aus dem Geschichtsunterricht oder von Berichten der Grosseltern kennt: ein grosser Krieg in Europa, verursacht von einem einzigen durchgedrehten Diktator. Und man sieht sich mit der beängstigenden Frage konfrontiert: Was täte ich?»

Levi (12), Baden AG

Levi, 12, Baden Zvg / zvg

«Der Präsident der USA spricht von einem möglichen Atomkrieg. Ich denke, dass das wirklich passieren könnte. Anders gesehen würde sich Putin damit selber schaden, weil auch sein Land zerstört würde. Gegen das Coronavirus können wir zusammen ankämpfen, indem wir alle die Massnahmen befolgen. Gegen einen unberechenbaren Diktator geht das nicht. Deshalb macht mir der Krieg mehr Angst als Corona.»