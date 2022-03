Ukraine-Krieg: Freiburger Zeitung druckt Rede von Putin ab

Ukraine-Krieg Westschweizer Zeitung druckt Rede von Putin ab: Wie weit darf Meinungsfreiheit gehen? In der Zeitung «La Liberté» erschien ein ganzseitiges Inserat mit einer Rede des russischen Präsidenten. Die Chefredaktion rechtfertigt dessen Publikation mit Verweis auf die freie Meinungsäusserung. Julian Spörri, Lausanne 07.03.2022, 15.16 Uhr

Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte am 24. Februar den Einmarsch in die Ukraine an. Bild: Aleksey Nikolskyi/Sputnik/ EPA

Die Leserinnen und Leser der Freiburger Zeitung «La Liberté» dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie in der Samstagsausgabe auf die Seite 10 blätterten. Dort ist ganzseitig eine Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin abgedruckt. Jenem Mann also, der seine Truppen in die Ukraine einmarschieren liess und damit einen Krieg von internationaler Tragweite auslöste.