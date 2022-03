Heilsarmee empfängt Flüchtende am Bahnhof in Zürich

Jeden Tag kommen rund 500 bis 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer über die Schweizer Grenze. Auch am Sonntagmorgen sind Dutzende Geflüchtete am Hauptbahnhof in Zürich eingetroffen. Empfangen werden sie seit Samstag unter anderem auch von der Heilsarmee - mit warmen Getränken und Sandwiches. (has)

20.03.2022, 12.17 Uhr