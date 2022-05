Trogen: SEM-Direktorin Burgener besucht Kinderdorf Pestalozzi

Ukraine-Krieg Staatssekretärin für Migration zu Besuch im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen: «Wir dürfen nicht vergessen, was unsere Aufgabe ist» Appenzell Ausserrhoden beherbergt im Verhältnis zur Bevölkerung schweizweit am meisten Flüchtlinge. Am Donnerstag besuchte Staatssekretärin Christine Schraner Burgener das Kinderdorf Pestalozzi in Trogen und erklärte, weshalb sie trotz Härtefällen am Verteilschlüssel für Geflüchtete festhalten will. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 12.05.2022, 18.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Staatssekretärin für Migration Christine Schraner Burgener unterhält sich mit der Geflüchteten Maryna Hryshai und deren Tochter Mariia. Bild: Michel Canonica

«Ich wollte schon immer mal das Kinderdorf Pestalozzi kennenlernen, deshalb habe ich die Einladung gerne angenommen.» Am Donnerstagnachmittag war Christine Schraner Burgener, Direktorin des Staatssekretariats für Migration (SEM), in Trogen zu Gast. Grund für die Reise ins Appenzellerland: Die vielen Schutzsuchenden aus der Ukraine, die in Ausserrhoden ein Dach über dem Kopf gefunden haben.

Zurzeit sind es 570. Damit hat der Kleinkanton seit Kriegsausbruch gemessen an seiner Bevölkerung schweizweit am meisten Schutzsuchende aufgenommen – aktuell fast doppelt so viele wie vom SEM-Verteilschlüssel vorgegeben.

Das Kinderdorf Pestalozzi ist mitverantwortlich für diesen Umstand. Es seien private Initiativen zu Beginn des Krieges gewesen, die innerhalb weniger Tage über 100 Flüchtende in den Kanton gebracht hätten, sagt der Appenzeller Sozialdirektor Yves Noël Balmer. Dann haben die Dinge ihren Lauf genommen.

Martin Bachofner, Geschäftsleiter des Kinderdorfs Pestalozzi, sagt: «Leute aus der ukrainischen Diaspora in der Schweiz haben mitgekriegt, dass wir Schutzsuchende aufnehmen.» Daraufhin hätten sie ihren Verwandten das Kinderdorf empfohlen.

«Die Flüchtenden haben sich selbst bei uns angemeldet, fast wie in einem Hotel.»

Der Verteilschlüssel erlaubt Ausnahmen

Der SEM-Verteilschlüssel, der besagt, dass Flüchtende proportional zur Bevölkerung auf die Kantone aufzuteilen sind, ist seit mehr als zwei Wochen in Kraft. Trotzdem ist Appenzell Ausserrhoden weiterhin stark gefordert – der Kanton beherbergt noch immer über 200 Geflüchtete mehr als verlangt. «Wir machen das gerne», sagt Balmer.

Yves Noël Balmer, Sozialdirektor Appenzell Ausserrhodens. Bild: Michel Canonica

Zur Hilfsbereitschaft von Privaten sagt er «danke, aber...», denn: «Die dezentrale Unterbringung ist für den Kanton eine grosse Herausforderung.» Balmer ist deshalb froh, dass Appenzell Ausserrhoden schon bald nach Kriegsausbruch mit dem SEM eine Lösung gefunden hat. Er sagt:

«Der Bund hat uns sehr früh auf Rot gesetzt.»

Heisst: Dem Kanton werden konsequent keine Flüchtenden mehr zugewiesen, bis das Gleichgewicht gemäss Verteilschlüssel wieder hergestellt ist.

Christine Schraner Burgener bestätigt das, sagt aber: «Es kann weiterhin sein, dass Private selbst in Ausserrhoden eine Unterkunft finden, darüber haben wir keine Kontrolle.» Am Verteilschlüssel, der sich strikt an den Kantonsbevölkerung orientiert, halte das SEM fest. Die Staatssekretärin glaubt denn auch, dass er das richtige Mittel ist, um früher oder später den Ausgleich zwischen den Kantonen zu erreichen: «In den nächsten Wochen werden sich die Zahlen einpendeln.»

Christine Schraner Burgener, Staatssekretärin für Migration. Bild: Michel Canonica

Dass der Verteilschlüssel zu unsinnigen Situationen führen kann, weiss Schraner Burgener. Angesprochen auf den Fall einer Ukrainerin, die sich mit ihren zwei Kindern in der leerstehenden Wohnung eines Bekannten in Genf eingelebt hat und jetzt, falls sie nicht bald einen Job findet, in den Kanton Wallis umziehen muss, sagt sie: «Wir haben die Möglichkeit, solche Einzelfälle zu diskutieren und mit den Kantonen Ausnahmen zu machen.»

Solche Fälle gebe es dann, wenn Geflüchtete sich nicht sofort registrierten. In Zukunft wolle das SEM vor allem für Familien mit bereits eingeschulten Kindern Ausnahmen machen. Schraner Burgener sagt aber auch:

«Wir dürfen nicht vergessen, was unsere Aufgabe ist. Es geht darum, den Schutzsuchenden ein Dach über dem Kopf zu bieten.»

Verfehlungen sind dem «Krisenmodus» geschuldet

Ein Dach über dem Kopf gefunden hat Marina Hryshai mit ihrer einjährigen Tochter Mariia und deren Grossmutter Valentiyna. Die Frauen gehörten anfangs März zu den ersten Schutzsuchenden aus der Ukraine, die im Kinderdorf Pestalozzi unterkamen. Selbst nach zwei Monaten im Gemeinschaftshaus auf dem Pestalozzi-Areal weiss Marina Hryshai noch nicht, wie es für sie und ihre Familie weitergeht.

Wo ihr dereinst eine Unterkunft zugeteilt werde, darüber mache sie sich keine Sorgen, aber:

«Ich hoffe auf eine Wohnung, in der ich mit meiner Tochter etwas ungestörter bin.»

Die kleine Mariia hat ihren ersten Geburtstag im Kinderdorf Pestalozzi erlebt. Bild: Michel Canonica

So lange wie Maryna Hryshai und ihre Familie bleiben die wenigsten Geflüchteten. Martin Bachofner, der Leiter des Kinderdorfs sagt: «Unser Ziel sind zwei bis drei Wochen.» Weil man im Moment aber versuche, für Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter so schnell wie möglich eine definitive Unterkunft zu finden, müssten andere länger mit der Übergangslösung Kinderdorf vorlieb nehmen.

Obwohl die aktuell 91 Geflüchteten in Trogen in Gemeinschaftshäusern mit wenig Privatsphäre auskommen müssten, habe es bisher keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben, so Bachofner. Er sagt aber: «Einige Bewohnerinnen und Bewohner haben angefangen, Kosmetika oder Lebensmittel, die wir abgeben, zu horten. Das führt zu Neid und Missgunst.» Man nehme das gelassen und verurteile niemanden, denn:

«Wie würden wir wohl im Krisenmodus reagieren?»

Im Sommer herrscht Hochbetrieb im Kinderdorf

Grundsätzlich hätten die Geflüchteten das Kinderdorf nach den zwei betriebsarmen Pandemiejahren belebt – «wenn auch aus einem unerfreulichen Grund» – sagt Bachofner.

Wegen des Krieges hat die Stiftung Kinderdorf bis Ende Mai alle anderen Aktivitäten, die normalerweise auf dem Gelände stattfinden ausgesetzt. Im Sommer soll oberhalb von Trogen aber wieder Hochbetrieb herrschen. Bachofner sagt: «Wir fahren unsere Angebote im interkulturellen Austausch wieder hoch und werden wohl bald zu 110 Prozent gefordert sein.»

Martin Bachofner, Geschäftsleiter des Kinderdorfs Pestalozzi (Mitte), führt die Staatssekretärin Christine Schraner Burgener und den Ausserrhoder Sozialdirektor Yves Noël Balmer über «sein» Gelände. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine plane man in Etappen mindestens bis Ende Jahr. Bachofner sagt: «Wir werden sicher nicht plötzlich aufhören. Solange wir auf diese Weise helfen können, werden wir das tun.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen