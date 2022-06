Ukraine-Krieg Sechs Nationalräte wollten ukrainische Flüchtlinge beherbergen, doch nur drei tun es heute: Was ist passiert? Im Landgasthof, im Pfarrhaus oder in den eigenen vier Wänden: Diese Nationalräte haben Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Das ist ihre Geschichte. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Ivan, Alona und Taras Kochubei (vordere Reihe von links) mit Mitte-Nationalrätin Christine Bulliard (hinten links) und Romi Morf, Geschäftsführerin des Landgasthofs Zum Schlüssel (hinten rechts). Bild: Roland Schmid (Ueberstorf, 9. Juni 2022)

Ivan (10) und Taros (8) sind sehr selbstständig. Sie haben Ueberstorf bereits erkundet. Besonders schnell fanden sie natürlich den Fussballplatz im 2400-Seelen-Dorf im Freiburger Sensebezirk. Zusammen mit Mutter Alona und Grossmutter Hanna machten sie auch schon Grosseinkäufe im Nachbardorf Flamatt.

Mitte-Nationalrätin Christine Bulliard hat die fünfköpfige Familie Kochubei aus Charkiw bei sich aufgenommen. Charkiw ist mit 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrösste Stadt im Nordosten der Ukraine. Sie wird von den Russen gerade jetzt wieder verstärkt beschossen.

«Eine sehr schöne Erfahrung»

Bulliard gehört zu den drei Nationalratsmitgliedern, die ukrainischen Flüchtlingen direkt oder indirekt Wohnraum anbieten. GLP-Nationalrat Beat Flach hat eine dreiköpfige Familie aus Mariupol bei sich aufgenommen. Und Mitte-Nationalrat Nik Gugger hat zwei Frauen aus Kiew eine Wohnung im Pfarrhaus vermittelt.

Es sei eine «sehr schöne und tiefgründige Erfahrung», Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu bieten, sagt Christine Bulliard. «Es ist eindrücklich, wenn sie über die Situation in der Ukraine berichten.»

Die Familie Kochubei ist gut ins Dorfleben integriert

Bulliard hat der Familie Kochubei eine ganze Wohnung zur Verfügung gestellt. Die Familie kann zudem ihr Mittagessen im Landgasthof Zum Schlüssel einnehmen, der Bulliard gehört. «So haben sie Kontakt mit den Mitarbeitenden», sagt die Nationalrätin. Da der Landgasthof mitten im Dorf stehe, sei die Familie schon gut ins Dorfleben integriert.

Die ganze Familie sei sehr dankbar, sagt Bulliard. Die Kühe gegenüber dem Landgasthof und die Rosen im Garten hätten bei Mutter Alona Erinnerungen an ihre eigene Kindheit in der Ukraine geweckt. Grossmutter Hanna freue sich sehr, wenn sie helfen könne. Und die beiden Buben läsen oft «Harry Potter».

Schon bald sollen für sie Sprachkurse beginnen. «Ich bin überzeugt», sagt Bulliard, «dass die beiden Buben sehr schnell Deutsch, Französisch und Englisch sprechen werden.»

Die Familie flüchtete mit nur einem Koffer aus Mariupol

GLP-Nationalrat Beat Flach beherbergt seit knapp einem Monat eine dreiköpfige Familie aus Mariupol. Die Russen haben die Hafenstadt der Ukraine total zerbombt. «Die Familie flüchtete vor den Bomben, ihr Zuhause ist weg», sagt Flach. «Ihre Schilderungen sind dramatisch: Alles ist zerstört, ihre Wohnung ist ausgebrannt, das Restaurant des Vaters am Boden. Sie haben uns Bilder davon gezeigt.»

GLP-Nationalrat Beat Flach hat eine ukrainische Familie aus Mariupol aufgenommen. Bild: Keystone (Bern, 9. Mai 2022)

Die Familie kam nur mit einem Koffer an, weshalb Flach für sie verschiedene Gegenstände auf Twitter suchte, die sie gut gebrauchen können. Er verständigt sich über die App «Google Translate» mit Vater, Mutter und Tochter. Inzwischen besuchen die Eltern einen Deutschkurs und haben eben ihre erste kleine Sprachprüfung abgelegt. Und Flachs Gattin hat einen Russisch-Sprachkurs begonnen. Die Flüchtlinge, die aus dem Osten des Landes kommen, sprechen nur Russisch.

Schon zuvor hatte Flach fünf Frauen aus Lemberg im Westen der Ukraine aufgenommen. Sie sind aber in der Zwischenzeit zurückgekehrt zu ihren Männern und Söhnen, auch weil sie Angst hatten, ihre Jobs zu verlieren.

Untergebracht sind die Flüchtlinge in der unteren Wohnung im Haus von Beat Flach. «Wir hatten sie kurz vor der Coronapandemie zu einem Coworking-Space ausgebaut», sagt er. Inzwischen sei sie wieder in eine normale Wohnung umfunktioniert worden.

Die Flüchtlinge aus Mariupol wurden Flach offiziell zugeteilt. «Die Zusammenarbeit mit Kanton, Gemeinde und der Schule hat sehr gut funktioniert», sagt er.

Nik Gugger organisierte die Flucht einer Übersetzerin aus Kiew

EVP-Nationalrat Nik Gugger war letztes Jahr zum 30. Tag der ukrainischen Unabhängigkeit in Kiew. Er nahm als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats am Prayer Breakfast teil. Alle 54 ukrainischen Parteien feierten da den Unabhängigkeitstag. Gugger rief dabei zur Versöhnung auf.

EVP-Nationalrat Nik Gugger (Mitte) hat zwei ukrainischen Frauen Zimmer bei einem reformierten Pfarrer vermittelt. Bild: Keystone

Stadtführerin Liubov Urska zeigte ihm dabei die Stadt. An sie erinnerte sich Gugger, als der Krieg losbrach. Er organisierte für sie und ihre Mutter die Flucht in die Schweiz und zwei Zimmer im reformierten Pfarrhaus in Winterthur, gleich gegenüber seiner Wohnung.

«Dafür bin ich dem Pfarrer und seiner Frau unendlich dankbar», sagt Gugger. Er hat es auch geschafft, dass Urska probehalber Stadtführungen in Winterthur machen darf – und vielleicht bald auch in Luzern und Zürich.

Wer bis heute keine Flüchtlinge zugewiesen bekam

Zwei Nationalrätinnen und ein Nationalrat erhielten bis heute keine ukrainischen Flüchtlinge zugewiesen, obwohl sie dazu bereit waren. «Ich habe mich bei der Flüchtlingshilfe angemeldet», sagt EVP-Nationalrätin Lilian Studer. «Bis anhin habe ich aber noch keine konkrete Anfrage erhalten.»

Auch die grüne Nationalrätin Meret Schneider wurde nie kontaktiert. Sie hatte sich bei der Kampagnenorganisation Campax gemeldet. «Es wäre für mich aber auch schwierig gewesen, jemanden in Bern in meiner Sessionswohnung aufzunehmen, da Tagesbetreuung nötig ist», sagt Schneider, die in Uster lebt. Doch sie betont: «Für jemanden mit Kontakten und Anschluss in Bern wäre es eine gute Option gewesen.»

Keine Flüchtlinge zugeteilt erhielt auch SVP-Nationalrat Andreas Glarner – obwohl er ein grosses Haus hat. Der Kanton Aargau verlangt abschliessbare Zimmer – und dies konnte Glarner nicht bieten. Auch war es ihm als Politiker unmöglich, fast eine Ganztagsbetreuung der Flüchtlinge zu leisten – wie das die Behörden einfordern.

