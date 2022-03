Ukraine-Krieg Schweizer Luxushotel nimmt Flüchtlinge auf: «Für Familien mit kleinen Kindern sind die Asylzentren ein schwieriger Ort» Der Krieg vertreibt auch viele Familien mit Kindern aus der Ukraine. Ein Schweizer Fünfsternehotel hat bereits drei Familien einquartiert. Nina Fargahi Jetzt kommentieren 11.03.2022, 15.00 Uhr

Zwölf Zimmer für Flüchtlinge reserviert: das Fünfsternehotel Marriott in Zürich.

Das Zürcher Luxushotel Marriott nimmt Geflüchtete aus der Ukraine auf. Seit einigen Tagen leben drei Familien aus der Ukraine im Fünfsternehotel. Direktor Daniel Lehmann hat sich nach dem Kriegsausbruch an die Behörden gewandt und Hotelzimmer zur Verfügung gestellt. Er sagt:

«Vor allem für Familien mit kleinen Kindern sind die Asylzentren ein schwieriger Ort.»

Im Hotel Marriott könnten sich die traumatisierten Ukrainerinnen und Ukrainer etwas erholen. Gemäss Lehmann sei eine Familie über 50 Stunden gereist, bevor sie in Zürich angekommen sei. «Sie haben danach sehr lange in ihren Zimmern geschlafen», berichtet der Hoteldirektor. Er sei täglich mit den Familien in Kontakt, weitere sollen noch diese Woche ankommen. «Wir haben russischsprechende Mitarbeitende bei uns, die sich rührend um die Flüchtlingskinder kümmern.» Derzeit sind zwei Jugendliche und zwei kleine Kinder im Hotel.

Hoteldirektor Daniel Lehmann vor dem «Marriott». zvg

Warum «Marriott» Geflüchtete aufnimmt? «Das gehört zu unseren Werten. In Zeiten, in denen ein Krieg tobt, müssen wir zusammenstehen und helfen, wo wir können», so Lehmann. Die Frage ist, wie lange die Kriegsvertriebenen im Hotel bleiben. «Wir wissen nicht wie lange, aber wir stellen sie sicher nicht auf die Strasse.» Und wenn es Monate sind? «Dieses Risiko übernehmen wir», so Lehmann. Bis jetzt hat «Marriott» zwölf Zimmer zur Verfügung gestellt, das Hotel verfügt über 266 Zimmer.

Auch kleine Hotels engagieren sich

Lehmann sei in Kontakt mit dem Kanton und anderen Stellen, denn mittel- bis langfristig müsste man den Menschen auch Perspektiven bieten. Aber im Moment zählt etwas anderes:

«Diese Familien müssen erst einmal hier ankommen, sie können es noch immer gar nicht fassen.»

Auch kleine Hotels, wie zum Beispiel der Limmathof im aargauischen Baden, stellt ukrainischen Flüchtlingen Räume zur Verfügung. Vier Zimmer und ein Gästehaus, das Ende März fertiggestellt wird und Platz für etwa sechs Personen bietet, sind für Kriegsvertriebene aus der Ukraine reserviert. Direktorin Jessica Schmiederer sagt: «Auch wenn wir ein kleines Haus sind: Jede Hilfeleistung zählt.»

