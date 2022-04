Peschmerga erhielten Schweizer Munition - die Ukraine aber nicht

Ukraine-Krieg Schweizer Kriegsmaterial: Weshalb die Peschmerga Munition erhielten und die Ukraine nicht Spitzfindige Exportgesetze – ob Schweizer Munition in Kriegsgebiete geliefert werden kann, hängt auch von den Stationen ab, die sie vorher durchlief. Henry Habegger Jetzt kommentieren 25.04.2022, 17.02 Uhr

Archivbild aus der Munitionsabteilung der Ruag. Im März 2022 wurde bekannt, dass die Munitionsfabrik Ruag Ammotec an den italienischen Waffenhersteller Beretta verkauft wird. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Es war im September 2014. Im Irak und in Syrien wütete die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). In dieser Situation lieferte Deutschland den kurdischen Peschmerga Sturmgewehrmunition, die vom Schweizer Rüstungsbetrieb Ruag hergestellt worden war. Die Deutschen lieferten damals 4 Millionen Schuss G36-Munition an die Peschmerga, wie ein Sprecher der Bundeswehr gegenüber CH Media bestätigte.

Fast sechs Jahre später tobt wieder ein Krieg, ein noch folgenschwererer. Russland führt einen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die dringend auf Waffen und Munition angewiesen ist.

Und in dieser Situation lehnte das für Exportkontrollen zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zwei Gesuche von Deutschland ab, das in der Schweiz gekaufte Munition in die Ukraine weiter liefern wollte. Die «Sonntags-Zeitung» berichtete als erste über den Fall.

Es war nicht Munition für den Marder-Panzer

Um welche Munition es sich handelt, ist unklar. Seco-Sprecher Fabian Maienfisch hielt gestern immerhin fest, dass es sich nicht um Munition für den Schützenpanzer Marder handelt, den Deutschland in die Ukraine liefern möchte.

«Beide Anfragen Deutschlands, ob die aus der Schweiz erhaltene Munition an die Ukraine weitergegeben werden darf, wurden mit Verweis auf die Schweizer Neutralität und die zwingenden Ablehnungskriterien der Schweizer Kriegsmaterialgesetzgebung abschlägig beantwortet», hält das Seco fest.

2014 hatte die Schweiz bezüglich Munition gegen den IS keine Einwände. Der Grund: Hergestellt worden war die Munition von der Ruag Ammotec in Deutschland. Beim Seco hiess es damals: «Die Ausfuhr von in Deutschland produzierter Munition in den Irak unterliegt der Exportkontrolle der deutschen Behörden. Eine Zuständigkeit der Schweiz ist nicht gegeben.»

Direkt an einen «staatlichen Endempfänger» gesendet

Auch wenn die Munition in der Schweiz produziert und an die deutsche Tochter geliefert worden wäre, bräuchte es keine Schweizer Bewilligung zur Wiederausfuhr, so das Seco. Die wäre nur nötig, wenn die Ruag aus der Schweiz direkt an die deutsche Regierung oder Armee geliefert hätte.

Und das war dieses Mal der Fall. Das Pech der Ukrainer war, dass die fragliche Munition direkt an einen «staatlichen Endempfänger» in Deutschland geliefert worden. Wäre die Munition beispielsweise über eine Ruag-Tochter in Deutschland geliefert worden, hätte die Schweiz handkehrum nichts einzuwenden.

Dass das Seco aber nicht mit dem Kriegsmaterialgesetzgebung argumentiert, sondern auch noch mit der Neutralität, erstaunt Beobachter. Markus Mohler stellte in einem Interview mit CH Media fest, dass das Neutralitätsrecht seit den Haager Abkommen von 1907 Teil des Völkerrechts sei. «Gegenüber Kriegsverbrechen gibt es keine Neutralität», so Mohler.

Nationalrat Pfister: Munitionslieferung kein Widerspruch zur Neutralität

In einem Aufsatz auf dem deutschen Verfassungsblog schrieb auch Professor Stefan Talmon, Direktor am Institut für Völkerrecht der Universität Bonn: Waffenlieferungen an die Ukraine seien «nicht neutralitätswidrig, da im Falle einer völkerrechtswidrigen Aggression das Neutralitätsrecht überhaupt nicht zur Anwendung kommt».

Das Staatssekretariat für Wirtschaft ist im Departement von SVP-Bundesrat Guy Parmelin angesiedelt. Es stand schon bei der Übernahme der Sanktionen gegen Russland auf der Bremse. Nationalrat Gerhard Pfister (ZG), Präsident von Die Mitte, hatte bereits am Sonntag kritisiert, dass die Munitionslieferung unterbunden wurde. Der Bundesrat habe laut Embargogesetz und gestützt auf die Verfassung die Kompetenz, aussenpolitische Interessen der Schweiz zu wahren und die Lieferung zu genehmigen. Das sei auch kein Widerspruch zur Neutralität. «Diese ist auch deshalb eine ‹bewaffnete› Neutralität, gerade weil die Schweiz sich verteidigen darf und soll», so Pfister.

«Eine Anpassung des zu Recht verschärften Kriegsmaterialgesetzes braucht es dafür nicht», schob Pfister am Montag auf Twitter nach. Er erteilte damit eine Absage an Kreise um FDP-Nationalrätin Maja Riniker (AG), die ihn im Tages-Anzeiger aufforderte, bei einer Revision, also einer Lockerung, des soeben geänderten Kriegsmaterialgesetzes mitzuhelfen.

