EU-Sanktionen wegen Ukrainekrieg: Druck auf Bundesrat wächst

Ukraine-Krieg Was tun gegen Russland? Der Druck auf den Bundesrat wächst – Nationalrat will jetzt handeln Von links bis hin zur FDP erschallt der Ruf nach schärferen Sanktionen gegen Russland. Der Nationalrat könnte nächste Woche mit einer Erklärung den Druck erhöhen. Der Bundesrat verteidigt jedoch seinen Weg: Ziel sei es, die diplomatischen Türen offenzuhalten. Maja Briner 25.02.2022, 18.02 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis (r.I.) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin verteidigen am Freitag den bundesrätlichen Entscheid. Bild: Anthony Anex / Keystone

Die Kritik kam von links ebenso wie aus der Mitte und von der FDP: Sie alle zeigten sich enttäuscht über den Entscheid des Bundesrats, die EU-Sanktionen nicht vollständig zu übernehmen. Angesichts des russischen Angriffskriegs reiche es nicht mehr, nur die Umgehung von Sanktionen zu verhindern, erklärten sie unisono. «Dieser eklatante Bruch des Völkerrechts verlangt eine klare politische Antwort», sagte FDP-Präsident Thierry Burkart am Donnerstag. Und Mitte-Präsident Gerhard Pfister schrieb: «Die Schweiz darf nicht der europäische Businesshub für Russlands Krieg werden.»

Nun wollen die Politikerinnen und Politiker den Druck erhöhen. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat am Freitag eine Erklärung ausgearbeitet, die bereits am Montag im Nationalrat verabschiedet werden könnte. Darin wird der Bundesrat aufgefordert, den «Druck auf Russland zu erhöhen, indem sich die Schweiz den EU-Sanktionen gegen Russland anschliesst». Die Schweiz «als wichtigster Rohstoffhandelsplatz und bedeutender Standort für Finanzdienstleistungen für russische Konzerne» müsse entsprechend Verantwortung übernehmen, heisst es weiter.

Kommission entschied deutlich

In der Erklärung wird zudem der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands «aufs Schärfste» verurteilt und zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Der Erklärungsentwurf wurde am Freitag mit 16 zu 6 Stimmen bei zwei Enthaltungen deutlich angenommen. Widerstand kam in der Kommission dem Vernehmen nach von Seiten der SVP. Laut Medienmitteilung sprach sich die Minderheit für strikte Neutralität aus und beantragte, auf eine Erklärung zu verzichten.

Das Büro des Nationalrats wird am Montag entscheiden, wann das Geschäft traktandiert wird. Frühestmöglicher Termin ist Montagnachmittag. Mit einer Erklärung kann sich der Nationalrat zu wichtigen Ereignissen äussern. Die grosse Kammer hatte beispielsweise 2018 wegen des Syrienkriegs zu diesem Instrument gegriffen, ebenso 2013 wegen des US-Steuerstreits sowie kürzlich wegen der Coronakrise. Direkte Folgen hat eine Erklärung nicht. Wird sie mit grosser Mehrheit angenommen, wäre es aber ein deutliches Zeichen an die Adresse des Bundesrats.

Cassis verteidigt Schweizer Weg

Bundespräsident Ignazio Cassis sah sich bereits am Freitag gezwungen, den bundesrätlichen Kurs zu erklären und zu verteidigen. Die Schweiz habe zu Sanktionen wegen ihrer Neutralität eine «differenzierte Position», sagte er – und räumte ein, dass dies derzeit nicht einfach sei. Dennoch zeigte er sich überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Das Ziel sei, so Cassis, die diplomatischen Türen offenzulassen.

«Die Schweiz kann diesbezüglich einen Mehrwert erbringen, den andere nicht können», betonte er. Dass die Schweiz die EU-Sanktionen nicht vollständig übernehme, werde von anderen Staaten auch verstanden. Und überhaupt: Die Schweiz nenne es zwar nicht Sanktionen, mache aber ungefähr dasselbe wie die EU.

Verschärfungen angekündigt

In einem Punkt ist die Schweiz aktuell allerdings deutlich zurückhaltender: Die EU friert Gelder von gewissen Russinnen und Russen ein, die Schweiz nicht. Betroffene Personen dürfen hierzulande zwar kein neues Bankkonto mehr eröffnen, auf bereits bestehende Konten haben sie aber Zugriff. Es besteht lediglich eine Meldepflicht: Die Finanzintermediäre müssen dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) diese Daten melden.

Direkte Konsequenzen hat dies nicht. Aufgrund dieser Meldungen werde der Bundesrat «über die Entwicklung der gemeldeten Vermögenswerte informiert», heisst es vom Seco. Die Regierung will in diesem Punkt nun schärfere Massnahmen einführen – welche genau, liess Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Freitag offen. Am Vortag hatte Erwin Bollinger vom Seco erwähnt, eine Möglichkeit sei, keine Neugelder mehr zu erlauben. Die Kritiker dürfte das allerdings kaum besänftigen.

Das sagt EU-Botschafter Mavromichalis Der EU-Botschafter in der Schweiz, Petros Mavromichalis, begrüsst «die klare Stellungnahme der Schweizer Bundesrates, der diesen Akt der Aggression unmissverständlich verurteilt hat». Weiter heisst es in seinem Statement: «Ich stelle fest, dass die Schweiz die gleiche Sicht auf die Geschehnisse hat wie die EU und erwarte, dass sie entsprechend handelt.» In diesen schwierigen Zeiten brauche es Solidarität und Entschlossenheit insbesondere von europäischen Ländern. Weiter erklärt er: «Ich erhoffe mir, dass die Schweiz Mut und Entschlossenheit zeigt und die von der Europäischen Union beschlossenen Sanktionen unterstützt.» Es geht bei diesem Krieg nicht nur um die Ukraine, sondern um die Sicherheit und den Frieden in Europa – «nicht um die EU, sondern um Europa als Kontinent, also auch um die Sicherheit und Stabilität der Schweiz».

Braucht es andere Gesetze?

Auch Cassis' Argument, wonach die Schweizer Vermittlerrolle gefährdet wäre, überzeugt nicht alle. SP-Aussenpolitiker Fabian Molina hält das Argument schlicht für vorgeschoben.

«Es geht dem Bundesrat nur darum, die guten wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland nicht zu gefährden.»

Er kritisiert, dass die Gelder der mit EU-Sanktionen belegten Russinnen und Russen in der Schweiz nicht eingefroren werden. Und er sagt: «Die Schweiz hätte beim Rohstoffhandelsplatz einen riesigen Hebel, um Druck auszuüben.»

In einem Vorstoss hat Molina bereits 2019 eine Gesetzesänderung gefordert: Die Schweiz soll nicht nur Sanktionen nachvollziehen, sondern die Möglichkeit haben, solche in gewissen Fällen gegen hochrangige ausländische Politikerinnen und Politiker selber ergreifen können. Der Vorstoss ist derzeit sistiert. «Eine saubere Rechtsgrundlage fehlt aktuell», sagt Molina. «Aber es wäre für den Bundesrat durchaus möglich, gestützt auf Notrecht eigenständig Sanktionen zu ergreifen.» Das sei nur eine Frage des Willens.