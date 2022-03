Abramowitsch: Giftmorde des russischen Geheimdienstes sind häufig

Ukraine-Krieg Russlands Giftanschläge nehmen kein Ende – auch auf den Oligarchen Abramowitsch? Der russische Geheimdienst hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder Regimekritiker, Ex-Agenten und Journalisten vergiftet. Giftmorde waren schon bei den römischen Kaisern ein politisches Mittel. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 29.03.2022, 17.00 Uhr

Gerüchte besagen, der russische Oligarch Roman Abramowitsch sei vergiftet worden. Getty Images, Keystone / Montage: CH Media

Schon seit Wochen soll der russische Milliardär Roman Abramowitsch zwischen Russland und der Ukraine vermitteln und auch als Bote zwischen den Präsidenten Putin und Selensky hin und her pendeln. Dabei soll er Anfang März Opfer eines Vergiftungsversuchs geworden sein. Abramowitschs Sprecher hat die Berichte des «Wall Street Journals» bestätigt, nach denen Abramowitsch sowie zwei Mitglieder der ukrainischen Delegation Symptome wie Hautablösungen an Gesicht und Händen und gerötete Augen gehabt haben.

Verbürgt ist diese Vergiftung allerdings nicht. Kiews Unterhändler Mychajlo Podoljak hat die Vergiftung der Ukrainer am Montag bestritten. Die Recherchen des Investigativ-Kollektivs Bellingcat haben auch Vertreter der US-Regierung angezweifelt. Demnach könnten die sichtbaren Hautveränderungen Abramowitschs auch mit Umwelteinflüssen zu tun gehabt haben.

Nawalny wurde im Berliner Charité gerettet

Warum Abramowitsch vergiftet werden sollte, obwohl Putin laut der «Financial Times» den Milliardär und Chelsea-Besitzer persönlich mit der Vermittlung beauftragt haben soll, erschliesst sich wie vieles in diesem Ukraine-Krieg nicht. Überraschend wäre eine politisch vom russischen Regime angeordnete Vergiftung indessen nicht.

Gesichert ist die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok im Jahr 2020. Überlebt hat Nawalny nur dank der schnellen Behandlung in einem Berliner Spital.

Giftige Aerosole können grossen Menschenmassen betäuben

Nebst der tödlichen Nervengiftsubstanz Nowitschok hat Russland auch Erfahrung mit dem Gift VX und mit dem Einsatz von anästhetischen Aerosolen. Die giftigen Aerosole verteilen sich in einem Raum und können grosse Menschenmassen betäuben oder töten. Aerosole Gifte wurden auch angewendet um 2010 die Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater zu beenden. Dabei starben aber nicht nur die Attentäter, sondern auch 125 Geisseln.

Sergei Skripal war einst für den russischen Geheimdienst tätig. Aus Rache fürs Überlaufen soll er vergiftet worden sein. Getty

Nervengas, Giftgas oder sonstige chemische Schadstoffe werden in geheimen russischen Militärlabors entwickelt. Das gegen Nawalny und Skripal eingesetzte Nowitschok ist das gefährlichste. Es soll fünf- bis achtmal toxischer sein als der russische Kampfstoff VX, der auch schon für einzelne Vergiftungen eingesetzt worden ist. Auf dem Flughafen von Kuala Lumpur wurde 2017 der Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un damit VX vergiftet.

Nowitschok: Gift das allein über etwas Hautkontakt wirkt

Der giftigste chemische Nervenkampfstoff Nowitschok kann schon in geringer Konzentration tödlich sein. Der Ex-Spion Skripal, der bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury gefunden worden ist, war wie auch seine Tochter mit Gift auf der Türklinke seines Hauses vergiftet worden. Beide erholten sich später. Nicht so eine andere Frau, die zusammen mit ihrem Ehemann 2018 im südenglischen Amesbury mit Nowitschok vergiftet worden ist und kurz darauf starb.

Das Nervengift Nowitschok gibt es flüssig und gasförmig. Es wird in der Regel durch die Haut absorbiert. Der Giftstoff existiert aber auch in Form eines feinen Pulvers, den das Opfer inhaliert. Der Name Nowitschok bedeutet Neuling und wurde in den 1970er und 80er-Jahren von sowjetischen Forschern entwickelt. Das neuartige Nervengift entwickelten die Russen, um der Erkennung durch internationale Inspektoren zu entgehen.

Zweiteilig, um Kontrollen zu entgehen

Verabreicht werden kann Nowitschok auch zweiteilig. Die einzelnen Teile sind ungiftig und entfalten ihre tödliche Wirkung erst wenn bei beiden Komponenten zusammen kommen. Das ist besonders fies, weil der Giftstoff so beim Transport nicht auffällt.

Sind die Nervengifte über die Haut oder die Atemwege in den Körper gelangt, führt das innert Stunden zum Erstickungstod. Sie blockieren das Enzym Acetylcholinesterase, welches die Kommunikation zwischen Nervenzellen und Muskeln steuert. Die Muskeln werden überstimuliert, es kommt zu Krämpfen. Atemlähmungen treten auf, die mangelnde Sauerstoffversorgung führt zu Schäden im Gehirn.

Gegenmittel wirkt nur wenig

Für den Geheimdienst eignet sich Nowitschok besonders, weil es schwer nachzuweisen ist und die Überlebenschancen gering sind. Einen ehemaligen Agenten zu erschiessen, ist auffällig und laut, während eine Vergiftung schleichend ist und den Mördern Zeit lässt, zu verschwinden. Gegen das Nervengift wird das Gegenmittel Atropin verabreicht. Ausrichten kann es wenig, am ehesten wirkt es, wenn es so schnell wie möglich verabreicht wird. Das der Pflanze Belladonna entnommene Atropin wird nicht nur gegen Vergiftungen mit chemischen Waffen eingesetzt, sondern medizinisch auch bei Herzrhythmusstörungen.

Das russische Gift-Arsenal ist noch grösser. Neben Nowitschok und VX gibt es auch das Nervengift Sarin. Eine tödliche Phosphor-Fluor-Verbindung die schon in den 1930er-Jahren entdeckt worden ist. Sarin soll die syrische Regierung 2013 und 2017 eingesetzt haben. 1995 gab es einen Sarin-Anschlag auf die U-Bahn in Tokyo, der Dutzende Todesopfer forderte.

Der Ex-KGB-Agent Alexander Litwinenko wurde mit Polonium 210 vergiftet. Getty

Tod beim Teetrinken

Der russische Geheimdienst setzt aber nicht nur Nervengifte ein. Im Jahr 2006 wurde der Ex-KGB-Agent Alexander Litwinenko mit Polonium 210 vergiftet, einer radioaktiven Substanz. Der Tod des Agenten kam beim Teetrinken. 2004 war bei einem Giftanschlag auf den ukrainischen Präsidenten Viktor Juschtschenko wahrscheinlich das Gift Dioxin im Spiel. Wie im selben Jahr auch bei der Vergiftung der kritischen russischen Journalistin Anna Politkowskaja mit dem Konsum einer Tasse Tee. Beide überlebten den Giftanschlag, Politkowskaja wurde später erschossen.

Der ehemalige ukrainische Präsident Juschtschenko ist von einem Giftanschlag gezeichnet. Getty

Als ehemaliger KGB-Agent fürchtet sich auch Putin vor einer Vergiftung. Gerüchte, dass einflussreiche Kreise im Geheimdienst einen solchen Giftanschlag planten, machten, ausgesetzt durch den ukrainischen Geheimdienst bereits die Runde.

Die Angst der Diktatoren, Despoten und Alleinherrscher selbst vergiftet zu werden, ist alt. Schon die römischen Kaiser hielten unter ihren Sklaven ganz unten in der Hierarchie Vorkoster, welche das Essen des Kaisers probieren mussten. So starben diese Vorkoster nicht selten am Gift, das für den Herrn gedacht war.

Caligulas Gift-Apotheke

Umgekehrt war der römische Kaiser Caligula für seine eigene Apotheke bekannt, aus der er sich für seine Giftmorde bediente. So gibt es eine lange Geschichte der Giftmorde. Auch von Kleopatra sind sie bekannt. Gift zählte seit jeher zu den Mitteln der Politik, wurde aber meist im Privaten verübt. Auch deshalb galt es vor allem als Mittel der Frauen, die politische oder private Konkurrenz zu vergiften.

Giftmorde gab es in den Palästen chinesischer Kaiser, muslimischer Kalifen, osmanischer Sultane und bei Päpsten. Oft war man aber nicht sicher, ob die Vergiftung einfach ein Versehen des Alchemisten gewesen war oder wirkliche Absicht. Arsenvergiftungen blieben oft nur ein Verdacht.

Mit dem Fortschritt der Chemie wurden die heimlichen Killer qualitativ besser und gefährlicher. Die Geheimdienste erkannten die Möglichkeiten der verschiedenen toxischen Verbindungen schnell und nutzten sie während des Kalten Krieges. Und auch heute noch wie man an den Beispielen des russischen Geheimdienstes sieht.

