Was Schweizer Parlamentarier vom «Friedensplan» von Musk halten

Ukraine-Krieg Nach Spott von Selenski: Was Schweizer Parlamentarier vom «Friedensplan» von Elon Musk halten Der Tesla-Chef präsentiert einen umstrittenen Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Während GLP-Nationalrat Martin Bäumle dem Vorschlag von Musk so manch Positives abgewinnen kann, reagieren andere Parlamentsmitglieder bedeutend zurückhaltender. Chiara Stäheli 05.10.2022, 17.30 Uhr

GLP-Nationalrat Martin Bäumle unterstützt den Vorschlag von Tesla-Chef Elon Musk «grösstenteils». Bild: Yoshiko Kusno

Mit seinem «Friedensplan», in dem Elon Musk ein Szenario für ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs skizziert, sorgt der Tesla-Chef für Aufsehen. Sein Plan beinhaltet vier Punkte. So sollen erstens die Wahlen in den von Russland annektierten Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja «unter Aufsicht der UNO» wiederholt werden. Zweitens soll die Krim endgültig zu Russland gehören, wie das eigentlich «schon seit 1783» der Fall sei, so Musk. Und darüber hinaus müsse die Ukraine «die Wasserversorgung der Krim garantieren» und als vierter Punkt «neutral bleiben».

Der Friedensplan löst auf der Online-Plattform Twitter grosse Diskussion aus. Seit der Veröffentlichung hat der Tweet von Musk bereits 114'000 Kommentare ausgelöst. Die Mehrheit der Reaktionen fällt kritisch aus. Einer, der dem Vorschlag von Musk hingegen durchaus Positives abgewinnen kann, ist GLP-Nationalrat Martin Bäumle. Der Zürcher findet, dass der Tesla-Chef «grösstenteils Recht» habe. Es brauche nun eine faire und schnelle Lösung zur Beendigung des Krieges. Seinen Twitter-Kommentar beendet Bäumle mit einem Wunsch: «Lasst uns reden und den Krieg beenden.»

Bäumle will dem Krieg ein Ende setzen

Das primäre Ziel von Bäumle ist dabei ein Ende des Blutvergiessens, er will endlich Frieden in der Ukraine, wie er auf Anfrage präzisiert: «Es braucht nun zwingend Verhandlungen, die beiden Kriegsparteien müssen gemeinsam Lösungen finden.» Allerdings spüre er derzeit von beiden Seiten weniger Bereitschaft für solche Gespräche als auch schon. Solange sowohl die Ukraine als auch Russland auf «immer unrealistischeren Forderungen für die Aufnahme von Verhandlungen» beharren würden, rücke der Frieden immer weiter weg, so Bäumle. Für den GLP-Nationalrat ist klar: «Es braucht letztlich Kompromisse von beiden Seiten, gerade auch bei der Diskussion rund um die Halbinsel Krim.»

Ob dieser Frage scheiden sich die Geister. So findet etwa Mitte-Präsident Gerhard Pfister, dass man den Entscheid über eine allfällige endgültige Aufgabe der Krim «besser der Ukraine überlassen» sollte: «Die Schweiz fände es wohl auch nicht so toll, wenn ein Parlamentarier eines anderen Landes sie auffordern würde, einen Kanton aufzugeben, der vor 1815 oder 1803 noch nicht zur Schweiz gehörte», so der Zuger Nationalrat.

So reagiert Präsident Selenski Auch der ukrainische Präsident liess den Beitrag von Elon Musk nicht unkommentiert. Er reagierte auf den Vorschlag mit einer Umfrage, in welcher er wissen wollte, welchen Elon Musk man besser möge, «den, der die Ukraine unterstützt, oder den, der Russland unterstützt?». Selenski spielt dabei mitunter auf die durch Musk gewährleistete Versorgung der Ukraine mit Internet an. Der US-Milliardär hat zu Beginn des Krieges Tausende Sets seines Starlink-Satellitennetzwerkes in die Ukraine geliefert – und damit dazu beigetragen, dass die Kommunikation im Land trotz beschädigter Infrastruktur aufrechterhalten werden konnte.

«Schwierig, aus Schweizer Warte zu kommentieren»

FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Bild: Parlament

Ähnlich sieht das Christa Markwalder. Sie ist – genau wie Bäumle – Mitglied und Co-Präsidentin der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Ukraine. Die FDP-Nationalrätin sagt auf Anfrage, dass innerhalb der Freundschaftsgruppe der sogenannte «Friedensplan» von Elon Musk nicht konkret diskutiert worden sei. Sie persönlich hätte «grosse Mühe damit, dass ein Aggressor dafür belohnt werden soll, dass er das Völkerrecht mit Füssen tritt». Das habe Russland mehrfach getan, beispielsweise mit der Annexion der Krim und den kürzlich abgehaltenen Scheinreferenden im Osten der Ukraine. Markwalder plädiert für das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine und findet es schwierig, «aus Schweizer Warte weit weg vom Krieg zu kommentieren, was die Ukraine machen soll».

EVP-Nationalrat Nik Gugger. Bild: Henry Muchenberger

Diese Haltung teilt EVP-Nationalrat Nik Gugger, der gemeinsam mit Markwalder und Bäumle die parlamentarische Freundschaftsgruppe präsidiert. Er gibt zudem zu bedenken, dass niemand garantieren könne, dass sich Russland mit den vier Gebieten im Osten der Ukraine zufriedengeben wird: «Ich kann deshalb nachvollziehen, dass die Ukraine bereit ist, einen hohen Preis zu bezahlen», so der Nationalrat. «Im Gegensatz zu Herr Bäumle und Herr Musk traut die ukrainische Bevölkerung den Russen nicht zu, dass sie sich an die Abmachungen halten.» Schliesslich seien sie in der Vergangenheit eines Besseren belehrt worden. Und weiter: «Auch ich wünsche mir Frieden in der Ukraine. Doch im Endeffekt entscheiden die Ukrainerinnen und Ukrainer darüber, wie weit sie Russland entgegenkommen wollen oder nicht.» Es gelte, deren Entscheid zu respektieren. Die Schweiz als Land könne lediglich «diese unsäglichen Gräueltaten und die Missachtung des Völkerrechts durch Russland» stets aufs Neue verurteilen und sanktionieren, so Gugger.

Dem hat Martin Bäumle nichts entgegenzusetzen: «Ich will der Ukraine keinesfalls etwas aufzwingen, das die Bevölkerung nicht will.» Aber ohne Vorschläge und Ideen, wie ein Frieden aussehen könnte, komme man schliesslich auch nicht weiter.

