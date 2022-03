Ukraine-krieg: Kantone bereiten sich auf Flüchtlinge vor

Ukraine-Krieg Bund rechnet mit Anstieg der Flüchtlings-Zahlen: Kantone bereiten sich auf Kriegsvertriebene vor Noch kommen nicht viele Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz, doch das könnte sich bald ändern. Die Schweiz zeigt sich bereit, sie mit offenen Armen zu empfangen. Nina Fargahi 07.03.2022, 17.40 Uhr

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine am Warschauer Bahnhof in Polen. Keystone

Obwohl hierzulande noch nicht viele Geflüchtete aus der Ukraine angekommen sind, ist die Solidarität riesig. Bisher sind rund 1,5 Millionen Menschen vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Die meisten suchten bisher in Polen und Rumänien Schutz. Doch auch die Schweiz rechnet mit einem Anstieg der Flüchtlingszahlen aus der Ukraine. Zurzeit sind es allerdings erst 874 Ukrainerinnen und Ukrainer.

Viele Kantone arbeiten auf Hochtouren, um die Kriegsvertrieben zu empfangen. Sie richten zum Beispiel Anlaufstellen ein, bei denen sich Private melden können, die Platz haben und helfen wollen. Im Kanton Zürich etwa hat das Sozialamt eine Ukraine-Anlaufstelle gegründet.

Die Luzerner Dienststelle für Asyl- und Flüchtlingswesen wird Mitte März eine Unterkunft mit Platz für 80 Personen in Betrieb nehmen, der Kanton Neuenburg plant das Gleiche für 135 Personen. Seit gestern hat der Kanton Luzern ausserdem eine Infoline zur Ukrainekrise in Betrieb genommen, die Auskunft darüber erteilt, wie den Geflüchteten aus der Ukraine geholfen werden kann.

Luzerner Behörden spüren «grosse Solidarität mit den Kriegsvertriebenen»

Warum? «Die Luzerner Behörden spüren in der Bevölkerung eine grosse Solidarität mit den Kriegsvertriebenen», so die Begründung. Auch die anderen Kantonen bereiten sich vor. In dieser Woche wollen die meisten kommunizieren, welche Massnahmen sie aufgleisen.

Sobald der Schutzstatus S voraussichtlich ab Samstag in Kraft tritt, erhalten die Kantone für jede geflüchtete Person eine sogenannte Globalpauschale vom Bund. Es ist der gleiche Betrag wie für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene: rund 1500 Franken.

Wenn Geflüchtete privat untergebracht werden, geht ein Teil der Pauschale für Unterkunft und Logis an die Gastfamilie. Dies ist in den Verträgen zwischen Gastfamilien und Betroffenen zu regeln. Denn es gibt viele verschiedene private Initiativen, die Unterkünfte vermitteln, zum Beispiel Campax.

Behörden alleine könnten Notsituation nicht bewältigen, sagt Campax

Dessen Geschäftsführer Andreas Freimüller sagt: «Das Schweizer Asylwesen ist von Behördenseite her nicht in der Lage, eine solche Notsituation alleine zu bewältigen.» Über Campax hätten sich zahlreiche Privatpersonen aus der Zivilgesellschaft gemeldet, die insgesamt über 35’000 Betten für Geflüchtete aus der Ukraine bereitstellen wollten, so Freimüller.

Ab Dienstag ist ausserdem die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) in den Bundesasylzentren anwesend. Sie ist zuständig für die schweizweite Koordination zwischen den Behörden, Campax und Privatpersonen.

Warum macht das die SFH und nicht der Bund? «Weil wir viel Erfahrung haben mit der Führung von Gastfamilien», sagt Eliane Engeler von der SFH. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine werde die SFH überrannt mit Anfragen aus der Bevölkerung, die Solidarität sei riesig. Engeler sagt: «Wir sehen, was alles möglich ist, wenn der politische Wille da ist.» Sie hätte sich das Gleiche gewünscht für syrische und afghanische Geflüchtete.