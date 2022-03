Ukraine-Krieg «In fünf Wochen ist mein Geldpolster aufgebraucht»: Wie ein Schweizer Bauer in der Ukraine um seinen Betrieb kämpft Der Schaffhauser Landwirt Moritz Stamm lebt seit 18 Jahren in der Ukraine. Dort pflanzt er auf fast 3000 Hektaren Land Raps, Mais, Weizen und Sonnenblumen an. Der Krieg bedroht den Hof in seiner Existenz – doch Aufgeben kommt für Stamm nicht in Frage. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 20.03.2022, 05.00 Uhr

In der Zentralukraine bewirtschaftet der gebürtige Schaffhauser Moritz Stamm knapp 3000 Hektaren Land. Bild: zVg

Ob er in einer halben Stunde zurückrufen könne, fragt Moritz Stamm, als er den Anruf entgegennimmt. Er sei gerade dabei, den Reifen bei einem seiner Traktoren zu wechseln.

Moritz Stamm ist Landwirt mit Leib und Seele. Vor 18 Jahren ist der Schaffhauser in die Ukraine ausgewandert, die Kornkammer Europas. Er lebt in der Zentralukraine, in einem kleinen Dorf in der Verwaltungseinheit Oblast Tscherkassy. Dort betreibt Stamm auf knapp 3000 Hektaren Ackerbau. Stamm liebt seine Arbeit, doch unter den aktuellen Umständen, sei es schon «ziemlich schwierig», so der 41-Jährige, als er sich nach dem Reifenwechsel wieder meldet.

Er selbst sei zwar nicht in Lebensgefahr: «Die Russen bombardieren vor allem die Städte oder strategische Plätze, auf einen einzelnen Bauernbetrieb haben sie es nicht abgesehen.» Dennoch sei es schlimm, mitansehen zu müssen, wie seine Heimat innerhalb von wenigen Tagen zerstört werde. Gerade an diesem Morgen habe er nur wenige Kilometer entfernt den Aufschlag einer Bombe gehört: «Es hat geknallt, als wäre eine riesige Betonplatte auf den Boden geprallt.»

Die Läden bleiben leer, der Nachschub fehlt

Eines der grössten Probleme sei im Moment die Versorgung: «Viele Leute haben kein Essen mehr, der Nachschub ist abgeschnitten», erzählt Stamm. Man helfe sich zwar gegenseitig aus, doch das reiche bei weitem nicht. «Es liegt nicht am fehlenden Geld, sondern am Angebot», betont Stamm.

Moritz Stamm auf seinem Betrieb. Bild: zVg

Auch sein Betrieb leidet unter dem praktisch inexistenten Handel. Normalerweise exportiert Stamm rund 90 Prozent seines Getreides sowie des Raps- und Sonnenblumenöls über den Hafen in Odessa im Süden der Ukraine. Seit dieser am 24. Februar durch die ukrainische Regierung aufgrund der Invasion und der Angriffsdrohungen der Russen geschlossen wurde, steht der Handel still. Stamm hat seither keinen einzigen Rappen eingenommen.« Ich sitze im Moment noch etwa auf der Hälfte der Ernte des letzten Jahres fest», sagt er.

Wichtige Angestellte sind nun im Krieg

Trotz der düsteren Aussichten will der Schaffhauser, dessen Frau und Kinder vorübergehend in Deutschland ausharren, so weitermachen wie bisher. «Ich werde aussäen wie in den vergangenen Jahren. Voraussichtlich in zwei Wochen fangen wir an.» Ganz so einfach wie sonst ist es aber nicht: Ein Teil seines Saatguts steckt in einem Lager in der ukrainischen Hauptstadt Kiew fest, die Preise für Dünger sind haarsträubend hoch, und mehr als die Hälfte seiner über 20 Mitarbeiter wurde in den Krieg eingezogen.

«Vor allem die wichtigen Leute, welche die Maschinen bedienen können und wissen, wie es hier auf dem Hof läuft, sind weg», so Stamm. Handlanger hingegen habe er genügend: «Gerade heute Morgen sind wieder fünf Männer aus der Stadt an meinem Tor gestanden. Eigentlich arbeiten sie auf dem Bau, aber da läuft nichts mehr.» Stamm beschäftigt sie nun, er kann Hilfe gebrauchen. Doch auch seine finanziellen Reserven gehen zu Neige: «In fünf Wochen ist mein Geldpolster aufgebraucht.» Laufe der Handel bis dann nicht wieder an, sei er gezwungen, den Betrieb mit Krediten aus der Schweiz zu überbrücken.

Moritz Stamm (Mitte) und vier seiner ukrainischen Mitarbeiter. Bild: zVg

Der Krieg werde in der Ukraine mit Sicherheit zu einer «Ertragseinbusse von mindestens 20 Prozent» führen, zeigt sich Stamm überzeugt. Vielleicht falle wegen der hohen Düngerpreise gar ein Viertel der Ernte aus. Dabei könne er sich noch glücklich schätzen: «Weil die politischen Verhältnisse in der Ukraine schon länger instabil sind, schaue ich immer, dass wir genügend Produktionsmittel an Lager haben.» In der aktuellen Situation sei er froh über seinen Vorrat an Saatgut, Diesel und Dünger.

Ausreisen kommt für Stamm nicht in Frage

Über den Durchhaltewillen und Mut des Schaffhausers verfügen allerdings längst nicht alle eingewanderten Bauern. Er habe viele Bekannte aus westeuropäischen Ländern, die in der Ukraine Land gepachtet und bewirtschaftet hätten, nun aber zurück in ihre Heimat gereist seien: «Das ist eine Sauerei. Diese Personen haben hier in der Ukraine ihr Geld verdient, jetzt hauen sie ab.»

Das kommt für Moritz Stamm nicht in Frage: All die widrigen Umstände hindern ihn nicht daran, im Land zu bleiben und sich einer gewissen Gefahr auszusetzen: «Die Ukraine ist meine Heimat, ich fühle mich dem Betrieb und meinen Angestellten verpflichtet.» Zudem sei es auch im Interesse des Landes, die Produktion aufrechtzuerhalten. Gerade kürzlich habe der Gouverneur der Region sämtliche Bauernbetriebe angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass sie trotz allem säen und anpflanzen sollen. «Die Ukraine hängt am Agrarsektor, sie lebt davon», sagt Stamm. «Deshalb ist es wichtig, dass wir hierbleiben.»

Die weiten Ebenen und der fruchtbare Boden in der Ukraine sind für die Landwirtschaft optimal. Bild: zVg

