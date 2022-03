Ukraine-Krieg SVP fordert 100 Millionen für «Hilfe vor Ort» statt Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen in der Schweiz Über eine Million Menschen sind bereits aus der Ukraine geflüchtet. Fünf Millionen könnten es werden. Die SVP fordert nun ein Umdenken: Sie will ein Sofortprogramm in den Nachbarstaaten der Ukraine – und Deza-Mitarbeiter entsenden. Othmar von Matt 1 Kommentar 03.03.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine ukrainische Frau wartet mit ihrem Baby an der Grenze zur Slowakei. Bild: EPA (Vysne Nemecke, Slowakei, 25. Februar 2022)

Über eine Million Menschen flüchteten seit vergangenem Donnerstag aus der Ukraine. Zudem sind mehr als zwei Millionen Menschen im Landesinnern vertrieben worden. Das sagte Michelle Bachelet, Hochkommissarin für Menschenrechte, am Donnerstag in Genf. Der Bund rechnet längerfristig mit bis zu 5 Millionen ukrainischen Flüchtlingen.

Die SVP fordert nun sofortige Hilfe vor Ort, wie ein Papier mit dem Titel «Hilfe statt Bürokratie» zeigt. Verfasst hat es Nationalrat Gregor Rutz. Es handle sich um einen Vorschlag für mögliche Massnahmen, sagt dieser. Er stelle ihn der Partei für die weiteren Arbeiten zur Verfügung.

Deza-Mitarbeiter sollen nach Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien

Rutz fordert, dass die Schweizer Botschaften in den Nachbarstaaten der Ukraine – Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Republik Moldau – «umgehend» mit Vertretern der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) gestärkt werden.

«Diese sollen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden ‹Cash for Shelter›-Programme initiieren», sagt Rutz. Das heisst: Sie sollen Leute finden, die den Kriegsvertriebenen temporär Aufnahme gewähren, und dafür von der Schweiz bezahlt werden.

100 Millionen für «Cash for Shelter»-Programme

Dafür soll die Deza per sofort freie Mittel in der Höhe von 100 Millionen Franken zur Verfügung stellen. Parallel dazu will die SVP den Einsatz des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe geprüft und in die Wege geleitet haben. Zudem soll eine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Roten Kreuz ins Auge gefasst werden.

Mit der Initiative «Hilfe vor Ort» biete die Schweiz ihre guten Dienste an, sagt Rutz. Er schlägt vor, dass die Schweizer Botschaften die Nachbarländer der Ukraine von der Initiative überzeugen und die Massnahmen koordinieren. Gleichzeitig soll das Aussendepartement die zuständigen Minister von Grossbritannien und der EU-Staaten von der Initiative überzeugen.

Gregor Rutz: «Wir brauchen einen Paradigmenwechsel»

«Dass unser Asylrecht veraltet ist, zeigt sich an der aktuellen Situation», sagt der SVP-Nationalrat. «Wir brauchen einen Paradigmenwechsel: Hilfe und Schutz sind nicht gleichbedeutend mit Aufnahme. Das muss uns klar werden.»

«Die ukrainischen Flüchtlinge wollen möglichst nahe der ukrainischen Grenze bleiben»: Gregor Rutz, SVP-Nationalrat. Bild: Keystone (Bern, 28. Februar 2022)

Die Frauen und Kinder, die aus der Ukraine flüchteten, wollten nicht in ein Flüchtlingslager nach Portugal oder Schweden gebracht werden. Rutz: «Sie wollen möglichst nahe der ukrainischen Grenze bleiben, um nach Kriegsende so schnell wie möglich zu ihren Angehörigen zurückkehren zu können.»

Laut UNHCR will die überwältigende Mehrheit schnell wieder nach Hause

Das deckt sich mit Aussagen von Chris Melzer, dem Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Deutschland. Eine Befragung von Flüchtlingen an der ukrainisch-polnischen Grenze habe ergeben: «Die Menschen wollen so schnell wie möglich nach Hause.» Das zeige, folgert Melzer, dass die überwiegende Mehrheit der ukrainischen Flüchtlinge in Nachbarländern wie Polen bleiben wolle.

Am Freitag wird der Bundesrat für Flüchtlinge aus der Ukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit den sogenannten Schutzstatus S aktivieren. Sie können damit aus humanitären Gründen befristet aufgenommen werden. Die Eidgenössische Migrationskommission EKM fordert vom Bundesrat, er soll flüchtenden Ukrainerinnen und Ukrainern möglichst rasch und unkompliziert kollektiven Schutz in der Schweiz gewähren.

Die Grünen wollen 10'000 Flüchtlinge in die Schweiz holen

Das wollen auch die Grünen und die SP. Die Grünen sprechen davon, dass die Schweiz 10’000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen soll. Die SP nennt keine Zahl. Die Mitte will, dass die Schweiz flexibel reagiert auf Flüchtlingsströme aus der Ukraine.

Das sieht man bei der SVP anders. Es sei «wenn immer möglich zu vermeiden», dass die Schweiz umfangreiche Aufnahmen über den Schutzstatus S mache, schreibt Rutz. Er betont: «Nun Tausende von Vertriebenen in die Schweiz zu holen, macht keinen Sinn – das ist teuer, umständlich und entspricht auch nicht den Bedürfnissen der meist jungen Mütter und Kinder. Hilfe vor Ort bringt viel mehr.»

Humanitäre Hilfe der Schweiz für 8 Millionen Franken

Klar ist aber auch: Das Aussendepartement (EDA) tut heute schon einiges für die ukrainischen Flüchtlinge in der Ukraine und in den Anrainerstaaten. Am Dienstagabend flog ein Frachtflugzeug nach Warschau, mit 25 Tonnen Hilfsgütern an Bord. Darunter Medikamente und Familienzelte, die mit Matratzen, Schlafsäcken, Wolldecken, Heizungen, Kochutensilien und Wasserkanistern ausgestattet sind.

Am Mittwoch folgte ein Hilfsgüterkonvoi mit sechs Lastwagen. Sie waren beladen mit medizinischem Material: Defibrillatoren, Beatmungsgeräte, Hygienemasken, Operationskittel und medizinische Schutzanzüge.

Das EDA hat in Polen einen Hub errichtet für Schweizer Hilfsgüter. Über diesen sollen Lieferungen von Hilfsgütern in die Ukraine und in die Nachbarstaaten künftig abgewickelt werden.

Für dieses Unterstützungspaket der ersten Phase sieht das EDA finanzielle Mittel von 8 Millionen Franken vor. Die Schweiz leistete auch einen Beitrag von einer halben Million an den UNO-Nothilfefonds für die Ukraine. Künftig will sie zudem internationale Hilfsorganisationen vor Ort unterstützen – und lokale Organisationen mit starker Präsenz vor Ort.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen