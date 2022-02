Grüne wollen Gas aus Russland boykottieren

Ukraine-Krieg Grünen-Präsident Glättli fordert Boykott für Gas aus Russland Auch die SP will sich mindestens mittelfristig aus der russischen Rohstoff-Abhängigkeit lösen. Technisch ist es machbar, lässt der Verband der Schweizer Gasindustrie verlauten. Benjamin Rosch 28.02.2022, 05.00 Uhr

Jetzt soll es möglichst schnell gehen: Grünen-Präsident und Nationalrat Balthasar Glättli. Anthony Anex / KEYSTONE

Rohstoffe, insbesondere fossile Brennstoffe wie Erdgas und -öl, sind eine wichtige geopolitische Verhandlungsmasse. Das zeigt sich auch im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Vor allem in Deutschland, das eigentlich seinen Handel mit russischem Gas intensivieren wollte, läuft die Debatte derzeit heiss. Auch die Schweiz importiert fast die Hälfte ihres Bedarfs an Erdgas aus Russland: 47 Prozent.

Die Abhängigkeit ist allerdings gegenseitig: Nach Angaben des staatlich kontrollierten Konzerns Gazprom landet 80 Prozent des Gasexports in Europa. Das Unternehmen ist eine wichtige russische Einnahmequelle. Deshalb ruft nun Grünen-Präsident Balthasar Glättli zum Boykott von russischem Gas auf, «und zwar möglichst schnell». Gas sei eine der wichtigsten Devisen Russlands, deshalb sei es wichtig, zu dieser Massnahme zu greifen.

«Mir ist bewusst, dass das auch der Schweiz wehtut, aber in anderen Ländern wären die Folgen eines solchen Schritts noch gravierender.» Der Vorschlag kommt zu einer Zeit, in der die Heizperiode sich ihrem Ende nähert. Rund die Hälfte des importierten Erdgases verwendet die Schweiz darauf, die Stuben zu heizen. «Es existieren Zweistoffanlagen in der Industrie, die es ermöglichen, statt mit Gas mit Heizöl extra leicht betrieben zu werden», sagt Glättli. Der Konflikt zeige, dass die Energiedebatte eng verknüpft sei mit der Unabhängigkeit der Schweiz. «Und Abhängigkeit macht verwundbar. Deshalb ist es sinnvoller, in eine eigenständige Energieversorgung zu investieren, als in einen F-35», sagt Glättli mit einem Seitenhieb auf die Diskussion um neue Kampfjets für die Landesverteidigung.

SP will ein Heizungsersatz-Programm lancieren

Die Grünen sind nicht allein. «Man sollte alles versuchen, das russische Gas zu ersetzen», fordert Energiepolitiker und SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Auch wenn er weiss, dass es schwierig wird, kurzfristig genügend Alternativen zu finden. «Die Kapazitäten sind begrenzt», sagt er. Chancen sind er vor allem in der näheren Zukunft. «Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir mittelfristig Gas ersetzen», sagt Nordmann, und spricht sich für ein Heizungsersatzprogramm aus.

Aber wäre es überhaupt technisch möglich, kurzfristig auf russisches Gas zu verzichten? Ja, sagt Thomas Hegglin, Sprecher des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie. Die Versorgungsbetriebe können bestimmen, welches Gas sie wo einkaufen. «Am Ende ist es einfach eine Frage des Preises, den man zu zahlen bereit ist», sagt Hegglin. Die Schweiz sei sehr gut eingebettet in den internationalen Gasmarkt und könne ohne grosse Schwierigkeiten auch Rohstoffe aus anderen Ländern beziehen. Schon bevor die russische Invasion begann, hatte der Verband verschiedene Szenarien durchgespielt.

Längerfristig treten neue Länder auf den Plan. Mittels Verflüssigung ist es möglich, Gas auch auf herkömmlichen Transportwegen zu importieren: mit Schiffen und Zügen beispielsweise. Bald schon könnte die Schweiz ihr Gas auch aus westlichen Ländern wie der USA beziehen.