Ukraine: Schweiz nahm bis dato 18 verletzte Zivilpersonen auf

Ukraine-Krieg Erst 18 verletzte Flüchtlinge in Schweizer Spitälern behandelt – darunter erstmals ein verletztes Kind Schon vor Monaten kündigte die Schweiz an, verletzte Zivilpersonen aus der Ukraine aufzunehmen. Doch die Umsetzung erfolgt zögerlich: Seit September sind erst knapp zwanzig Personen in die Schweiz eingeflogen worden. 22.12.2022, 18.04 Uhr

Die verletzten ukrainischen Zivilpersonen werden mit der Reag in die Schweiz geflogen. Bild: Raphael Rohner

Bis dato hat die Schweiz sechs Ambulanzflüge organisiert. Mit der Rega wurden total 18 verletzte Zivilpersonen aus der Ukraine via Polen in die Schweiz gebracht, wo sie medizinisch untersucht und betreut werden. Das teilte die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) am Donnerstag mit.

Diese Woche konnte erstmals auch ein Kind eingeflogen werden. Es leidet an schweren Brandverletzungen und befindet sich mittlerweile zur Behandlung in einem Spital. Die Aufnahme eines zweiten, schwer kranken Kindes werde derzeit in die Wege geleitet, heisst es in der Mitteilung der GDK weiter.

Ist Hilfe vor Ort besser?

Dass sich die Schweiz um verwundete, verletzte oder pflegebedürftige Personen kümmert, geht auf eine Intervention der ukrainischen Botschaft zurück. Diese hat den Bund im Juli um Aufnahme von schutz- und behandlungsbedürftigen Zivilpersonen ersucht. Nach einigem Hin und Her sagte der Bund zu und erarbeitete gemeinsam mit den Kantonen einen Aufnahmemechanismus.

Dieser sieht vor, dass ein Medical Board - bestehend aus mehreren Ärztinnen und Ärzten - wöchentlich die von der Ukraine aufgelegten Patientenvorschläge prüft und den Spitälern zuweist. Die bisher aufgenommenen Patientinnen und Patienten sind auf zehn Schweizer Spitäler verteilt.

Die GDK teilt weiter mit, dass die Aufnahme von verletzten Zivilpersonen auch 2023 weitergeführt wird. Dies allerdings «unter Berücksichtigung der derzeit starken Belastung der Spitäler, die mit personellen Engpässen und einer hohen Krankheitslast zu kämpfen haben».

Wie lange das Programm weiterläuft, ist unklar. Gewisse Vorbehalte sind bereits spürbar. So schreibt etwa die GDK: «Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Hilfe vor Ort zielführender sein dürfte.»