Ukraine: Hat Putin Vakuumbomben und chemische Waffen eingesetzt?

Ukraine-Krieg Die Horrorwaffe ist eine Erfindung der Nazis unter Hitler: Hat Putin die Höllensonne gezündet? Die Vakuumbombe ist eine der perfidesten Kriegswaffen, die vor allem Zivilpersonen tötet. Ihr Einsatz wäre ein Kriegsverbrechen, noch ist unklar, ob sie in der Ukraine eingesetzt wurde. Gefürchtet werden auch Putins chemische Waffen, welche er eigentlich gar nicht haben dürfte, wie ein Militärexperte der ETH Zürich erklärt. Bruno Knellwolf 07.04.2022

Von einer solchen TOS-1A Solntsepyok (Blazing Sun) der russischen Armee könnten Vakuumbomben abgefeuert werden. Bild: Getty Images

Die Brutalität der russischen Angreifer steigt und Präsident Wladimir Putin hält in seinem Waffenarsenal neben vielen anderen eine der perfidesten Waffen überhaupt bereit. Zum Einsatz gekommen sein sollen thermobarische Waffen, auch Vakuumbomben, Aerosol-Bomben oder «Höllensonne» genannt. Das hat das russische Verteidigungsministerium bestätigt. Auch der ukrainische Botschafter in den USA, verschiedene Medien und Amnesty International haben den Einsatz von Vakuumbomben gemeldet, erklärt Stephen Herzog vom Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich.

Militärexperte Stephen Herzog, ETH Zürich, Center for Security Studies Bild: Zvg

Amnesty International sagt, die russische Armee habe solche Vakuumbomben bei einem Angriff auf eine Schule eingesetzt, in der Zivilisten Zuflucht suchten. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es jedoch noch keine Bestätigung von externen Militärexperten, dass Vakuumbomben eingesetzt worden seien, sagt der Militärforscher Herzog. Auch die Sprecher der Nato-Regierungen sehen noch keine Hinweise von den Nachrichtendiensten. Aber Russland hat diese thermobarischen Waffen bereits in Tschetschenien und Syrien eingesetzt.

Waffe mit zwei Sprengladungen

Solche Aerosol-Bomben sind keine chemischen Massenvernichtungswaffen, welche Menschen vergiften. Horror-Waffen sind sie dennoch, wie Herzog erklärt. Vakuumbomben können mit Raketen abgefeuert oder von Kampfflugzeugen abgeworfen werden. Sie haben zwei Sprengladungen. Die erste Ladung setzt beim Aufprall im Ziel bei der ersten Explosion eine Wolke aus Aerosol-Treibstoff frei.

Die zweite Sprengladung entzündet diese Wolke aus den feinen Partikeln und Tröpfchen und löst eine grosse Schockwelle sowie einen Feuerball aus, der mit einer Hitze bis zu 3000 Grad Celsius brennt. «Dabei saugt er den gesamten Sauerstoff aus der Umgebung ab, erreicht jeden Punkt in nahe gelegenen Gebäuden und sogar in unterirdischen Tunnels», sagt Herzog.

«Diese Waffe kann Menschen verdampfen lassen.»

Thermobarische Waffe tötet zweimal

Schrecklicher geht kaum, weil die Waffe sogar zweimal töten kann. Der bei der Explosion entstehende Unterdruck saugt die zurückströmende Luft in die Keller hinunter und gleichzeitig auch die Feuerwolke. Jene Menschen, welche die erste Druckwelle überlebt haben und im Unterdruck um Luft ringen, atmen deshalb das Feuer ein und sterben deswegen.

Es sei schockierend, dass es keinen internationalen Vertrag gebe, welcher den Einsatz thermobarischer Waffen als illegal erklärt. «Im Gegensatz zu atomaren, biologischen und chemischen Waffen gibt es keine Rüstungskontrollvereinbarungen, die den Einsatz von Vakuumbomben auf dem Schlachtfeld einschränken», sagt Herzog. Denn genau diese Aerosolbomben werden eher zur Terrorisierung der Zivilbevölkerung eingesetzt als gegen feindliche Ziele.

Für Hitler entwickelt

Ihr Einsatz gegen zivile Ziele wäre jedoch ein Kriegsverbrechen, das nach den Genfer Konventionen verboten ist. Erstmals entwickelt hat diese Art Waffe ein österreichischer Physiker für das deutsche Nazi-Regime Anfang der 1940er-Jahre. Sowjetische Wissenschafter entwickelten diese Waffe später weiter, die 2007 in Russland als «Vater aller Bomben» vorgestellt wurde.

Die Ukraine fürchtet sich aber nicht nur vor Vakuumbomben, sondern auch vor chemischen Waffen der Russen. Eigentlich ist Russland Vertragspartei des Chemiewaffen-Übereinkommens, das die Lagerung und den Einsatz von Giften wie Nerven-, Blasen-, Blut- und Erstickungsgiften verbietet. Als Russland 1997 diesem Übereinkommen beitrat, besass der Staat noch 40'000 Tonnen chemischer Waffen, erklärte damals aber, diese zu vernichten. «Dazu gehörten Nervengase wie Sarin, VX und Senfgas», sagt Stephen Herzog.

Niemand ausserhalb von Russland kennt das russische Chemiewaffen-Arsenal

Heute scheint aber ausserhalb von Russland niemand zu wissen, wie es um das russische Chemiewaffen-Arsenal steht. Zwar gab Russland 2017 bekannt, alle Chemiewaffen vernichtet zu haben. «Dennoch gibt es Anschuldigungen, dass Russland in Tschetschenien und Syrien chemische Kampfstoffe eingesetzt hat», sagt der ETH-Forscher.

Und zudem gab es mehrere Mordanschläge auf Kreml-Kritiker, bei denen das Designer-Nervengift Nowitschok eingesetzt wurde, zum Beispiel gegen Nawalny. «Es gibt also Anzeichen dafür, dass Russland wahrscheinlich ein aktives Chemiewaffenprogramm unterhält und damit gegen seine Verpflichtungen aus dem Chemiewaffen-Übereinkommen verstösst», sagt Herzog.

Das bestätigt auch der Militärexperte Alexander Bollfrass von der ETH. Chemische Waffen seien nicht nur gegen russische Oppositionelle, ehemalige KGB-Agenten und Journalisten eingesetzt worden. «Die Russen haben auch an der Seite der Truppen von Baschar al-Assad gekämpft, die chemische Waffen einsetzten. Russland zögert offensichtlich nicht, solche Waffen einzusetzen», sagt Bollfrass.

Einsatz hängt stark von den Wetterbedingungen ab

Herzog ist zwar besorgt über das Chemiewaffen-Potenzial Russlands, hält so wie auch Bollfrass deren Einsatz aber für unwahrscheinlich. Erstens sei nicht klar, ob diese Waffen zurzeit für einen Einsatz bereitstünden.

Zweitens würde ein solcher die Wahrscheinlichkeit eines Eingreifens der Nato drastisch erhöhen, was Russland zu vermeiden versuche. «Drittens ist Russland offenbar in der Lage, Ziele in der Ukraine allein mit konventionellen Waffen zu zerstören», sagt Herzog. Da lohne sich für Putin ein Einsatz chemischer Waffen kaum.

Trotzdem müsse man das im Auge behalten, wenn Russlands militärische Invasion weiterhin stagniere. «Chemische Waffen sind ein möglicher, aber äusserst unmenschlicher Weg, um zu versuchen, die widerstandsfähige städtische Zivilbevölkerung zur Unterwerfung zu zwingen.»

Welche chemischen Waffen die Russen einsetzen würden, sei schwer zu sagen. Der Einsatz hänge stark von den Wetterbedingungen ab, wahrscheinlich würden sie eher gegen Zivilisten als gegen Soldaten eingesetzt. «Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Fentanyl in Aerosolform gegen Zivilisten, das Russland bereits bei Operationen gegen tschetschenische Terroristen als Betäubungsmittel eingesetzt hat», sagt Herzog. Bei dieser Waffe sei umstritten, ob sie in den Bann durch das Chemiewaffenverbot gehöre.

Beunruhigende russische Lügenpropaganda

Für beunruhigend hält Herzog die Lügen, die er laufend in den russischen Staatsmedien sieht. Diese berichten, dass die Ukraine den Einsatz von Chemiewaffen plane. Dabei gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass die Ukraine im Besitz solcher Waffen sei und keinen Grund, diese gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Diese absurde russische Behauptung könnte dazu dienen, bei einem russischen Chemieeinsatz die Regierung in Kiew dafür verantwortlich zu machen.

Würde Nachbarstaaten nicht direkt betreffen, indirekt aber wohl schon

Der Einsatz solcher Massenvernichtungswaffen und damit die Verletzung internationalen Rechts hätte zwar eine absolut schreckliche Wirkung und wäre eine menschliche Tragödie, viele würden sterben und viele ein Leben lang unter der Vergiftung leiden. Die Wirkung wäre aber regional und die Chemikalien legen in der Atmosphäre nicht die gleiche Strecke zurück wie radioaktive Partikel nach einem Atomwaffeneinsatz. So würden die Nachbarstaaten nicht direkt von den chemischen Waffen betroffen.

Die Weltgemeinschaft aber schon, weil mit einem solchen Einsatz von Gift sich auch andere Staaten ermutigt fühlen könnten, solche Kriegsverbrechen zu begehen, sagt Stephen Herzog. Somit könnte das tragische menschliche Folgen für die zukünftige Kriegsführung haben.

