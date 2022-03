Welle der Solidarität mit Geflüchteten erfasst die Schweiz

Ukraine-Krieg Die ersten Ukraine-Geflüchteten sind da: Eine Welle der Solidarität empfängt sie in der Schweiz, Tausende bieten eine Unterkunft an Die Schweiz bereitet sich auf die grösste Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg vor. Die Solidarität in der Bevölkerung ist riesig. Noch sind die Hilfsorganisationen angesichts tausender Angebote überfordert. Die Hilfsstrukturen müssen neu aufgebaut werden. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Fast eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht. Wie in Ungarn (Bild) bereitet man sich auch in der Schweiz auf eine Fluchtbewegung vor. Attila Balazs / EPA

Hilfsangebote für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer werden landesweit aus dem Boden gestampft. Die Hilfe ist dringend nötig: Bereits über 870'000 Zivilisten sind gemäss Zahlen der Vereinten Nationen aus der Ukraine geflüchtet. Es ist die grösste Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die ersten Geflüchteten sind nun in der Schweiz angekommen – wie viele es genau sind, bleibt unklar, weil sie ohne Visum einreisen und daher nicht registriert werden. In den Bundesasylzentren hätten sich seit Ausbruch des Krieges rund 150 Personen aus der Ukraine gemeldet, teilt das Staatssekretariat für Migration auf Anfrage mit.

Die grosse Zahl der Geflüchteten erwartet man erst in ein bis zwei Wochen. Täglich kämen mehr Menschen aus der Ukraine an, heisst es von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Demgegenüber stehen tausende Hilfsangebote aus der Bevölkerung, mit denen die gemeinnützige Organisation eingedeckt wird.

Nun braucht es professionelle Vermittlungsstrukturen

«Wir sind überwältigt von der Welle der Solidarität», teilt die Flüchtlingshilfe mit. Damit private Unterbringungen möglich seien, brauche es jedoch schweizweit professionelle Vermittlungsstrukturen: «Diese bestehen noch nicht. Es gilt nun, sie so rasch als möglich aufzubauen.» Die Flüchtlingshilfe koordiniere die Vernetzung der Vermittlungsstellen vor Ort in den Kantonen, was nun einige Tage dauern werde.

2015 bis 2018 führte die Flüchtlingshilfe ein Gastfamilienprogramm, in dem Geflüchtete mit Gastfamilien zusammengeführt wurden. Diese Erfahrungen hilft ihr nun beim Aufbau der Strukturen.

Private bieten auf Campax 16'000 Betten – und es werden immer mehr

Auch die Kampagnenorganisation Campax hat eine gross angelegte Aktion ins Leben gerufen, um Flüchtenden ein Dach über dem Kopf anzubieten. Wer ein freies Zimmer oder eine freie Wohnung hat, kann sich auf der Campax-Website registrieren und die Anzahl Betten angeben. Bis am Mittwochmittag sind dem Aufruf 6500 Menschen gefolgt, die 16'000 Betten anbieten. Und es werden immer mehr.

«Wir können eine gewaltige zusätzliche Ressource sein – subsidiär zum Angebot des Bundes», erklärt Campax-Geschäftsführer Andi Freimüller. Man könne und wolle die staatliche Hilfe nicht ersetzen, aber ergänzen. «Unsere Stärke ist, dass wir in kurzer Zeit sehr viele Leute mobilisieren sowie digitale Infrastrukturen aufbauen können», so Freimüller.

Stösst das Asylsystem bald an seine Grenzen?

Gemäss Schätzungen der EU sind rund 7 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine zu erwarten; paritätisch über die europäischen Staaten aufgeteilt, kämen rund 140'000 in die Schweiz. «Das sind mehr Menschen, als heute im ganzen Asylsystem sind», erklärt Freimüller. Deshalb befürchtet er, dass das System an seine Grenzen stossen wird. Die Campax-Aktion solle eine gewisse Entlastung bieten: «Wenn wir vielleicht 50'000 Betten erreichen, kann das den Spielraum verdoppeln.»

Wie die Vermittlung konkret ablaufen wird, kann Freimüller noch nicht sagen. Die allerersten Geflüchteten, mit denen Campax am Mittwoch in Kontakt stand, seien in einem Bundesasylzentrum untergekommen. «Im Idealfall melden wir den Kantonen und Gemeinden, wo es freie Betten gibt, und sie übernehmen die Verteilung», so Freimüller. Man sei mit den Behörden wie auch mit der Flüchtlingshilfe in Kontakt, wie man sich am besten organisiere.

Mit einem Lieferwagen voller Hilfsgüter an die slowakische Grenze

Ein riesiges Echo erfährt auch der Ukrainische Verein in der Schweiz. «Ich bin unglaublich gerührt von der Solidarität der Schweizer Bevölkerung», sagt Pawlo Dlaboha vom Ukrainischen Verein hörbar bewegt. Hunderte Meldungen seien eingegangen von Menschen, die Geflüchtete aufnehmen möchten und ihre Hilfe anbieten. Es sind so viele Anfragen, dass der Verein überfordert ist: «Wir können das nicht alleine stemmen», so Dlaboha.

Vorläufig sei das Engagement rein privat – vonseiten des Vereins ebenso wie von den Helfern. Sein ältester Sohn, so erzählt Dlaboha, sei gerade unterwegs an die slowakische Grenze, mit einem Lieferwagen voller Hilfsgüter.

Jetzt müssen die Hilfsangebote kanalisiert werden

So sehr Dlaboha die enorme Sympathie und die Hilfsangebote, die persönlich an ihn gerichtet werden, schätzt: Vieles sei bei ihm an der falschen Adresse. «Das ist sehr lieb, aber ich kann die Leute ja auch nicht von der Grenze abholen.» Deshalb würde sich Dlaboha wünschen, dass die Hilfsangebote besser gebündelt werden: «Es braucht nun schnellstmöglich zumindest kantonale Regelungen.»

Genau daran arbeitet das Staatssekretariat für Migration (SEM), wie es auf Anfrage von CH Media mitteilt: «Jedes Angebot aus der Bevölkerung hilft. Es geht jetzt darum, diese Angebote zu sammeln und die Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer zu kanalisieren.»

Es gibt eine Fülle von lokalen Initiativen und gross angelegten Sammlungen von Hilfsgütern und Spenden. Eine innovative Idee lieferte am Mittwochmittag etwa der Kabarettist Emil Steinberger: Er fordert vom Bundesrat, man solle einen Schweizer Zug an die ukrainische Grenze schicken, um Flüchtende in die Schweiz zu holen.

